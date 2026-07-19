No es moda papá, soy yo

Con conocimiento y poder de decisión, apuesto por mi naturalidad.

Irónicamente, papá se siente más consternado que mamá.

Cuando la peluquera alza sus brazos mientras me seca a blower, lo hace para alisar con mayor precisión la raíz de mi cabello. La que nace de mí.

Esa misma que, desde hoy, quiero ver crecer tal como es.

Aprecio tus esfuerzos por hacerme consciente de la discriminación que puedo enfrentar por esta decisión.

Te escucho cuando me dices que para los bancos no es "profesional", que para la escuela no es "higiénico", que en la iglesia lo verán como "rebeldía". Que a los hombres les gustan las mujeres de cabello largo... y, sobre todo, que a ti te provoca vergüenza.

Sé que podría enfrentar más que simples comentarios. Que tanto el rechazo como el racismo pueden convertirme en protagonista de episodios humillantes.

Pero todo estará bien.

Vi tus fotos de joven, cuando llevabas pajón. Tal vez porque en los años ochenta sí fue moda. Ahora, "la moda" es ser yo.

Usas esa palabra porque es la que conoces, la que asocias con decisiones pasajeras de la juventud.

Pero estos son otros tiempos. Hoy la humanidad valora con más convicción su autenticidad y diversidad.

No será más fácil; no sé qué traerá consigo. Lo que sí sé es que agradezco tu preocupación, incluso cuando viene acompañada de miedo.

Ojalá que, aunque mis decisiones te sorprendan, tu amor permanezca intacto.