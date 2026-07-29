¿Nos derretiremos en agosto?

Todos hablan del terrible calor. En otros países, rugen fuegos forestales que amenazan a Avila, Madrid y Bordeaux. En Canadá hay 868 fuegos forestales activos, abarcando un área de casi tres millones de hectáreas.

Los datos sobre la temperatura media en Santo Domingo muestran importantes altibajos en el periodo 1944-1956 pasando de un promedio de 24.5 Co hasta 26.7 Co según la base de datos europea Weather and Climate, que es más extensa y esta más actualizada que los datos de nuestra Oficina Nacional de Estadísticas. Esto incluye un máximo de 28.2 centígrados en octubre de 1947 y un mínimo de 22.5 centígrados en enero 1956.

A partir de la década de los sesenta se registra una tendencia sostenidamente ascendente con ciclos de 3 a 4 años. Hubo enfriamientos en 1983, 1991 y 1993 pero los picos de temperatura se volvieron cada vez más altos. El pasado agosto alcanzó un máximo histórico promedio de 29.4 Co.

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Si comparamos los meses de agosto y diciembre vemos que entre estas hay una diferencia de 2.2 Co, pero la diferencia viene ampliándose. Es decir, que aunque los meses fríos, son dos grados y vienen subiendo los calores se han intensificado más.

Esto es coherente con la tendencia mundial que muestra un calentamiento acelerado desde 1940, presumiblemente empujado por la mayor emisión de CO 2 , metano y otros contaminantes fruto de la actividad industrial, elevando las temperaturas entre 1.5-2.0 Co en la mayoría de los lugares. Pero cabe señalar que, si observamos un periodo mayor, entre el año 1100 y 1600 la temperatura promedio se redujo en un centígrado, que luego recuperó para mediados del siglo XX.

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Pero no en todos los lugares ocurre igual. Si comparamos los datos de Santo Domingo y Santiago nos sorprende que, según los datos europeos, desde 1999 la temperatura de Santiago diverge hacia abajo, reflejando un enfriamiento de medio grado. Nos abocamos a investigar si este patrón era único y encontramos casos similares en La Paz, Bolivia (incluso mayor que Santiago, R.D.); Colonia, Uruguay y Cordoba, Argentina.

Si se camina en un parque en Santo Domingo se percibe una temperatura menor al de la misma casa. ¿Pudiera la urbanización devastadora de árboles ser la explicación de los mayores calores? A saber, las temperaturas internacionales se miden generalmente en lugares poblados. ¿Habrá Santiago logrado crecer con más dispersión y verdor? Todo indica que hemos crecido en concreto sacrificando el frescor natural necesario para una vida sana.

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Cabe proponer que además de los dos metros de lindero escasamente respetados debiera exigirse a las edificaciones altas añadir un metro cuadrado por cada piso adicional de forma que un edificio de diez pisos disponga de 9 metros cuadrados de área verde de frente o lateral.

Se espera un ´Super El Niño´ este año. Durante los episodios de 1972-73, 1982-83, 1997-98 y 2104-15 este impactó con excesos de temperatura crecientes. Sería razonable prever que el ´Super El Niño´ de 2026-27 elevaría la temperatura mundial en más de un centígrado, sobre ya altos niveles de calor. A Santo Domingo, con apenas tres fuentes y pocos parques, le espera una temporada abrumadora.

El Niño también generaría sequías en La India, el principal productor de arroz y el segundo mayor productor de azúcar del mundo. Junto con las lluvias excesivas esperadas en Colombia y Perú, impulsaría al alza de los principales precios agrícolas. Solo Argentina, con sus pampas secas, pudiera beneficiarse. Generalmente, R.D. no ha sido impactado severamente por pasados ´El Niño´. Pero a nivel internacional esto probablemente llevará a alzas en las tasas de interés para contrarrestar los precios agrícolas muchos de los cuales importamos.