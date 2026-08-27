El español de las redes sociales

Ciertamente debemos admitir que las redes sociales lo han cambiado o transformado todo, muy especialmente las normas de convivencia y los patrones comunicativos. Y en ese proceso evolutivo, la lengua, una de cuyas características es su naturaleza cambiante, no podía quedar al margen. Tanto ha sido la influencia que en la construcción de nuevos hábitos lingüísticos ha ejercido la tecnología y las redes sociales en el uso de la lengua que hoy bien podríamos decir que estamos al frente de una "nueva lengua española". Ese cambio lingüístico se pone de manifiesto, fundamentalmente, en el plano ortográfico y lexicosemántico.

Así vemos cómo en el español dominicanos, nuevas voces surgen cada día y nuevos significados se les atribuyen a vocablos ya establecidos. Muy especialmente en el llamado sociolecto de la juventud. Pero no solo eso. Aparte de las innovaciones en la estructura lexicosemántica de las palabras, en el dialecto dominicano nos encontramos igualmente con nuevas formas de escribir que en nada cumplen con lo establecido al respecto por la norma gramatical.

De ahí que, como ya hace varios años sucedió y comenté, no me sorprendió el que una estudiante, en la universidad adonde laboro, de la manera más normal o natural, se atrevió a escribir y enviarme la siguiente nota - excusa:

« Apreciado profesor : le escribo para informarle que hoy no podré asistir a la "uni" ni a su clase de lengua española como 100pre xq x cuando fui a buscar a mi niño al "cole" me cogió lo tarde y además x aquí está llovien2 mucho...»

Así le escribió la joven estudiante de medicina nada más y nada menos que a su maestro de español. ¿Cuál fue mi reacción al leer esto?

Mejor no le cuento...

Y en semejante contexto, tampoco me asombré cuando un día de estos, leí en la red de Facebook el mensaje que un mocano le comunicaba a un compueblano suyo:

«Cuan2 yo comienC a nombrar los Angeles D Moca que Iran al cielo un dia , uds. 2s

seran los primero en mi lista , pues si que C lo merecen . Bendiciones y larga Vida para los dos . Ah y los sigo querien2»

¿Qué le dijo?

Prefiero que sea usted, amigo lector, quien realice el proceso de decodificación de dicho mensaje.

Usted y yo podríamos haber confrontado serias dificultades para desentrañar el sentido profundo del texto precedente; pero no para entender de que así circula nuestra lengua por las rutas innovadoras de las redes sociales.