La segunda vida de Ramón Sijé

Curioseaba por las redes cuando me topé con una joven que recitaba la célebre elegía de Miguel Hernández a Ramón Sijé, el amigo arrebatado a destiempo. Sijé murió en la víspera de Navidad de 1935, con apenas veintidós años, recién estrenados por la vida y ya reclamados por la muerte.

Son palabras mayores, versos de una intensidad difícil de sostener sin que la voz se quiebre. Con ellos, la elegía dejó de ser únicamente un género literario para convertirse en arquetipo del dolor ante la pérdida.

Nada anunciaba que aquel joven abogado, ensayista y crítico literario de Orihuela habría de instalarse para siempre en la memoria de las letras españolas. El fuego de una amistad lo rescató de la niebla del olvido. Pocos hombres han recibido un homenaje tan potente como el que Miguel Hernández le ofreció a los pocos días de su muerte, una pieza que transformó un duelo íntimo en patrimonio universal de la poesía.

Desde entonces resulta imposible pronunciar el nombre de Ramón Sijé sin que resuene, como un eco fiel, el del poeta oriolano. Ambos quedaron enlazados por un texto que inmortalizó al amigo y, de paso, reveló hasta dónde puede llegar la palabra cuando nace del amor y de la pérdida. Más que un poema funerario, la Elegía a Ramón Sijé es la prueba viva de que la amistad, cuando es verdadera, se convierte en una fuerza capaz de torcerle el brazo al tiempo.

Dos caminos que se cruzaron en Orihuela

La historia de ambos comenzó mucho antes del dolor, en una Orihuela donde el rumor de las campanas se mezclaba con el aroma de los huertos y los limoneros. Allí crecieron dos muchachos de formaciones distintas pero de una misma sed. Miguel había aprendido del mundo antes que de los libros. Pastor desde niño, afinó su mirada entre las estaciones, los árboles y la tierra húmeda, y esa intemperie fue su primera escuela de sensibilidad.

José Marín Gutiérrez, que firmaría como Ramón Sijé, venía de un territorio distinto. Estudiaba Derecho, devoraba filosofía y teología, y dirigía El Gallo Crisis, una de las revistas culturales más inquietas de su tiempo. Su inteligencia era precoz, casi vertiginosa. Miguel traía la intuición y el instinto de la imagen; Ramón, el rigor y la disciplina de construirla. Uno soñaba en verso; el otro le enseñaba la arquitectura de ese sueño.

Sijé descubrió en Miguel una voz poética indómita, hambrienta de lecturas y de método. Miguel halló en Ramón algo más raro todavía: un interlocutor que no lo adulaba, sino que lo exigía. Se admiraban con franqueza, discutían con pasión, y esa fricción constante, lejos de desgastarlos, fue el terreno donde ambos maduraron. En las tertulias de El Gallo Crisis, entre Góngora, Quevedo y San Juan de la Cruz, se fue tejiendo un diálogo donde Miguel aprendía a pulir sus versos y Ramón descubría que la inteligencia también necesita conmoverse para comprender del todo la realidad.

Las diferencias no tardaron en asomar. Uno miraba el mundo desde un humanismo profundamente cristiano. El otro, con el tiempo, fue abriéndose a horizontes muy distintos. Llamar a esa amistad un simple contraste ideológico sería empobrecerla. Los vertebraba la certeza compartida de que la literatura era una forma de verdad, y de que el desacuerdo político, lejos de romper un vínculo así, podía volverlo más hondo.

Esa amistad terminó por moldear al poeta que Hernández llegaría a ser. Llevó esa deuda consigo toda la vida, y supo pagarla escribiendo, el único modo en que un poeta sabe hacerlo.

Una elegía nacida de la urgencia

La muerte llegó de golpe, con la crueldad silenciosa de una septicemia que no dio tregua. Miguel estaba en Madrid cuando le llegó la noticia, y el dolor lo dejó suspendido, incapaz de cualquier gesto que no fuera el de la palabra. Ahí, justo donde otros habrían callado, él empezó a escribir porque el lenguaje era el único territorio donde todavía podía reencontrarse con su amigo. La poesía dejó de ser oficio para volverse necesidad.

Así nació la Elegía a Ramón Sijé, un poema en el que la perfección técnica y la intensidad emocional se funden hasta volverse indistinguibles. Su arquitectura, impecable, nunca delata el esfuerzo del andamiaje. Todo fluye con la misma naturalidad con que brotan las lágrimas. El primer verso ya abre una dimensión nueva del duelo:

«Yo quiero ser, llorando, el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas...»

La imagen me desarma por su humildad. Miguel no busca erigirse en guardián solemne de una memoria; prefiere el gesto más modesto y más íntimo de cuidar la tierra que cubre a su amigo, de sembrar justo donde la muerte acaba de instalarse. El hortelano encarna la paciencia, el trabajo callado, la fe de quien confía en que hasta la tierra removida por el dolor puede volver a fructificar. De lamento, la elegía muta en promesa de seguir cultivando la presencia del amigo, aunque este ya no pueda responder.

Más adelante el poema se encabrita en una rebelión casi cósmica:

«Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida...»

La muerte se presenta como una violencia que rompe el orden natural del mundo, y Miguel se resiste a aceptarla con toda la fuerza de su imaginería: tormentas de piedra, rayos, hachas, dentelladas contra la tierra. Quiere desenterrar al amigo, discutir con la muerte cara a cara, arrancarle lo que acaba de robar. La desesperación habla con un lenguaje tan poderoso sin naufragar en el exceso. Cada metáfora nace de una emoción auténtica, ninguna busca deslumbrar, todas buscan salvar.

Sin proponérselo del todo, Miguel estaba haciendo algo aún más extraordinario que escribir un gran poema. Le regalaba a Ramón una segunda existencia. Ahí comenzaba, silenciosa, la eterna batalla de la literatura contra el olvido. Asombra pensar que la inmortalidad de un hombre pueda depender de la fidelidad de otro. Ramón Sijé dejó ensayos notables para su corta edad y una huella profunda en la formación de Miguel Hernández, pero fue la Elegía, al fin, la que lo puso a salvo de la erosión del tiempo.

Un final que no es despedida

El cierre del poema pertenece a esas escasas páginas donde una lengua parece tocar su forma más definitiva de belleza:

«A las aladas almas de las rosas /del almendro de nata te requiero, /que tenemos que hablar de muchas cosas, /compañero del alma, compañero...»

Releeer ese cierre es invocar escalofríos emocionales. Ese final compite de igual a igual en intensidad con toda la poesía española. Deja de ser despedida para mutar en una cita aplazada. Miguel se niega a dar por cerrada la conversación y la deja suspendida en el tiempo, convencido de que aún quedan «muchas cosas» por decirse. En ese instante, el poema se desprende de los dos hombres que lo originaron y empieza a pertenecer a todos, porque todos alguna vez hemos perdido a alguien imprescindible.

La Elegía trasciende así la circunstancia que la hizo nacer. Asistimos al duelo propio porque reconocemos en esos versos el rostro de un amigo, de un hermano, de un padre o de una madre. Esa es, después de todo, la condición secreta de las grandes obras. Nacen de una experiencia irrepetible y terminan hablando una verdad que todos compartimos.

Miguel no logró devolverle la vida a Ramón Sijé —ningún poema tiene ese poder—, pero consiguió impedir que se desvaneciera del todo. Algo extraordinario. Ramón tiene un lugar en la memoria de la lengua española. La muerte cerró su existencia, pero la amistad le negó al olvido su triunfo completo.

La Elegía corona la victoria más alta de la literatura, que es arrebatarle a la muerte una parte de su botín. Conserva voces, gestos, nombres y afectos que el tiempo habría borrado sin miramientos. La historia suele guardar memoria de los vencedores mientras la poesía, en cambio, atesora memoria de quienes fueron profundamente amados.

Miguel Hernández moriría apenas seis años después, con solo treinta y uno, dejando tras de sí una obra donde conviven el amor, el hambre, la guerra, la paternidad y la esperanza. Empero, ninguna de sus páginas desnuda con tanta transparencia su humanidad como la que escribió para despedir a Ramón Sijé. Ahí no habla el poeta que persigue la perfección estética, sino el amigo que se resiste a perderlo y descubre que solo las palabras pueden acompañarlo hasta el borde mismo del silencio.

El tiempo ha seguido su curso, indiferente. Generaciones enteras se han desvanecido, las ideas y las certezas han cambiado de piel, y sin embargo aquellos versos permanecen intactos y brotan en las redes sociales. Resaltan algo anterior a cualquier época, como es la necesidad, tan humana, de salvar del olvido a quienes nos ayudaron a ser quienes somos. Eso no cabe en una lápida.

Esa fue la obra más perdurable de Miguel Hernández, y también el legado más hermoso de Ramón Sijé. Juntos demostraron que la amistad puede volverse literatura, y que la literatura, en sus momentos más altos, alcanza aquello que la vida jamás consigue: una forma de eternidad. Basta abrir un libro y leer, con la emoción de quien reencuentra a un viejo amigo, «compañero del alma, compañero..."