El avance de las vacunas recombinantes y el futuro del tratamiento contra el cáncer. ( SHUTTERSTOCK )

A través del tiempo hemos recibido muchas vacunas que nos han evitado muchas enfermedades. Pero si no fuimos vacunados contra la varicela y luego llegamos a padecerla, una vez superados los 50 años de edad corremos el riesgo de contraer herpes zóster, enfermedad que puede dejar secuelas de sordera y ceguera. Porque el virus de la varicela que se padeció, queda dormido o latente en nuestro cuerpo, para reaparecer décadas después, cuando nuestro sistema inmunológico es más débil como herpes zóster. Y es que, una condición para enfermar del herpes zóster, es haber padecido antes la varicela.

Pero si nos dio varicela, todavía tenemos una buena herramienta para defendernos, la vacuna recombinante (Shingrix) que debe ponerse antes de que podamos enfermar por herpes zoster. Es una vacuna elaborada mediante ingeniería genética en la que se utilizan fragmentos de virus o bacterias como antígenos que enseñan a nuestro sistema inmunológico a defendernos de esa enfermedad.

En otro orden, publicaciones recientes de investigación científica nos dicen que, las personas que han recibido la vacuna recombinante contra el herpes zóster podrían estar siendo protegidas contra el alzhéimer y enfermedades cardiovasculares.

"La reducción del riesgo cardiovascular observado con el uso de esta vacuna es clínicamente significativo y si se confirma en ensayos clínicos una diferencia absoluta del 0.8 % en las incidencias acumuladas de cardiopatías isquémicas e insuficiencia cardiaca entre los adultos mayores de 60 años, se traduciría solo en los EE. UU. en cientos de miles de casos prevenibles" se informó en un estudio publicado en la revista Nature Medicine.

La gente debe saber que, la medicina y la investigación científica se basan en evidencias, se apoyan en hechos demostrables, comparables y evaluables y que antes de aprobarse un fármaco, una vacuna o un procedimiento médico para su uso en humanos, se han evaluado los riesgos y beneficios y es obligatorio haber recibido la aprobación de las agencias reguladoras y expertos independientes.

Por lo tanto, llamamos la atención sobre la promoción de tantas historias que se nos presentan como estudios de investigación, para que se siga confundiendo la ciencia con lo anecdótico. Porque a corto plazo, se anunciarán nuevas vacunas con décadas de estudios en su elaboración, que serán aprobadas para la prevención y cura de algunos tipos de cáncer: de colon, mama, melanoma (cáncer agresivo de piel), de páncreas, pulmón y vejiga y el glioblastoma, un cáncer muy agresivo de cerebro.

En conclusión: es bueno que la población sepa estas cosas, para que no se deje sorprender y confundir en su inocencia y desconocimiento.