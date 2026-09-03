¿Es correcto el uso de mayúsculas enteras o en textos completos?

Según la muy citada lexicógrafa y lexicóloga española, María Moliner (1900 – 1981), «El uso de las mayúsculas es la cuestión más caótica de nuestra ortografía». Y ciertamente es así. Ese caos o desorden ortográfico se pone de manifiesto cuando las mayúsculas y minúsculas se emplean según el criterio particular de quien escribe, esto es, como si no existieran reglas que normativicen dicho uso. Es lo que sucede, por ejemplo, con el empleo de las llamadas mayúsculas "enteras", "completas" o "sostenidas".

Si bien la Ortografía de la lengua española (OLE, 2010) establece que el uso de las mayúsculas en textos completos debe ser excepcional y limitado a casos muy específicos, persiste la práctica de escribir todo en mayúscula, sin que ninguna regla así lo prescriba. Tal práctica, la OLE recomienda evitarla, especialmente en la comunicación tecnológica, pues «equivale a gritar y, por tanto, en las normas de cortesía establecidas para las comunicaciones en Internet se considera de mala educación, además de que se hace más fatigosa y lenta la lectura...» (p.517)

En la escritura ordinaria, lo normal es que se use como letra base la minúscula, y cuando de manera excepcional se emplea la mayúscula, esta, por regla general, debe aparecer al inicio del enunciado. Solo en contextos muy específicos, vale reiterarlo, y en textos cortos, cuando se pretende facilitar la legibilidad y visibilidad, se recomienda escribir en mayúsculas enteras en casos como los siguientes:

a) Las palabras o frases que aparecen en las cubiertas y portadas de los libros y documentos, así como los títulos que identifican cada una de sus divisiones.

b) Carteles y avisos.

c) Las cabeceras de diarios y revistas.

d) Los lemas y leyendas que figuran en banderas, escudos y monedas.

e) Las inscripciones de lápidas, monumentos o placas conmemorativas, entre otros casos prescritos en la ya cita Ortografía de la lengua española (p.512).

Es posible que el empleo de mayúsculas en textos completos esté basado en la falsa creencia de que a estas letras nunca debe marcárseles las tildes, y que, por tanto, no se incurre en faltas, en casos de omitir una o más tildes. Sin embargo, vale recordar que, según el criterio académico, «el empleo de la mayúscula no exime de poner la tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación gráfica» (ídem, p.448).