La presidencia de la SCJ

De manera abierta o soterrada se origina un debate interesante respecto del perfil de quien debe presidir la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en esta coyuntura en la que está pendiente una nueva ola de reformas dirigida a revisar el escalafón en la carrera judicial, propiciar un diálogo transversal con la sociedad sobre la justicia, definir su relación con los demás poderes públicos y afianzar la transformación digital de los servicios.

La comunidad jurídica, una parte de los hacedores de opinión, sectores religiosos y entidades privadas alientan de manera casi unánime por un jurista prestigioso, Fernando Langa, que no procede de la carrera, aún así incorpora la visión holística del abogado que ha escalado al alto cargo.

Desde 1883 hasta la fecha, el país se valió del conocimiento de juristas, académicos, intelectuales y catedráticos, que no sólo gestionaron la justicia, sino que con su elección los convirtió en terceros en el orden sucesoral, en ausencia del presidente y vicepresidente de la República, como cuando murió Manuel Fernández Mármol, entonces vicepresidente (1982-86), recayendo sobre el doctor Manuel Bergés Chupani la responsabilidad de sustituir en diez ocasiones al entonces presidente, Salvador Jorge Blanco, cada vez que este salió del país.

Quiero significar con el dato sucesoral, que la templanza, capacidad de mediación, la madurez y el criterio profundo del rol del Estado es prenda obligada en la persona escogida.

El primero en presidir fue el insigne intelectual, diplomático, novelista Manuel de Jesús Galván. En su función como presidente de la SCJ, intervino directamente con la traducción, reforma y aplicación de los códigos jurídicos napoleónicos, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Criminal, permitiendo un período de estabilidad institucional (1883-1889).

Luego, Hipólito Herrera Billini (1949-1961) tras completar todos los escalafones dentro del Poder Judicial, iniciando como juez de primera instancia del DN, pasando a juez de corte de apelación en San Cristóbal, Procurador General, y luego presidente de la SCJ, cargo en el que se destacó por su elevada formación académica, siendo considerado el precursor de las reformas al procedimiento civil de la época y a la emancipación de los derechos de las mujeres en la etapa de transición del trujillato.

De una destacada carrera como abogado, Manuel Antonio Amiama (1961), periodista, escritor y jurista fue el precursor del derecho constitucional, llegando a presidir la Corte por poco tiempo.

El país llevó a la presidencia de la SCJ al prominente jurista Manuel Ramón Ruiz Tejada (1966-1974), quien también se desempeñó como fiscal, registrador de títulos, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y juez del Tribunal Superior de Tierras. En medio de una crisis política sin precedentes, desde 16 abril hasta el 22 de mayo de 1970, asumió de manera interina como encargado del Poder Ejecutivo hasta la celebración de nuevas elecciones.

Ruiz Tejada fue relevado por Néstor Contín Aybar (1974-1982; 1986-1997). El catedrático y jurista ocupó en dos etapas la presidencia de la SCJ, desde la cual desarrolló el entonces "procedimiento criminal".

El destacado jurisconsulto Manuel Bergés Chupani (1982-1986), conocido por su extensa trayectoria jurídica. Al igual que Herrera Billini, ocupó todos los peldaños del Poder Judicial, y en su condición de presidente de la SCJ.

La primera y mayor ola de reformas en el sistema de justicia la gestionó el distinguido jurista, actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa (1997-2011). Catedrático del área del derecho civil y de los contratos, se destaca por desarrollar estudios en las áreas de seguros y responsabilidad civil. Cierran el ciclo contemporáneo los abogados Mariano Germán Mejía (2011-2019) y Luis Henry Molina (2019-2026).

La Justicia urge hoy de visión histórica y pragmatismo político para tener en cuenta que el presidente de la SCJ es el tercero en la línea sucesoria.