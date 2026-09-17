¿Santo Domingo o República Dominicana?

Nuestro país, según la constitución dominicana (Art. 1), se llama República Dominicana, y su capital, Santo Domingo. (Art. 13); pero así también se llama (Art. 9) la isla que el territorio dominicano (parte oriental) comparte con la vecina república de Haití.

Sin embargo, cuando por primera vez visité a los Estados Unidos, me sorprendió bastante el hecho de que la mayor parte de los dominicanos residentes aquí, cuando se referían a la patria que los vio nacer, nunca decían República Dominicana, sino Santo Domingo. Así, de ellos escuchaba, de manera recurrente, expresiones, tales como: «A Santo Domingo tengo que ir a resolver un problema», «Llegue ayer de Santo Domingo», «En Santo Domingo la cosa no está buena...», etc.

Lejos tenían esos compatriotas que así hablaban que, al decir, por ejemplo: «A Santo Domingo tengo que ir a resolver un problema», lo que verdaderamente estaban afirmando era que «A la capital dominicana tengo que ir a resolver un problema», o que «A algún sitio de Haití tengo que ir a resolver un problema». En tal virtud, si uno de esos dominicanos era nativo de Santiago de los Caballeros, por ejemplo, lo más apropiado hubiera sido que dijera: «A Santiago tengo que ir a resolver un problema» o, sencillamente, «A la República Dominicana tengo que ir a resolver un problema».

Vale precisar que, en virtud de lo establecido en el precitado texto constitucional, el topónimo o nombre geográfico Santo Domingo es excluyente, esto es, alude exclusivamente al territorio comprendido en la capital de la república, pero no a los demás pueblos de esta. Significa esto, que si en Nueva York, por ejemplo, un dominicano informa que su madre vive en Santo Domingo, está afirmando que ella reside en la ciudad capital, no en ningún otro lugar de nuestro país.

Por vías contrarias, el término República Dominicana es incluyente, vale decir, cuando digo que «En la República Dominicana tengo tres fincas bastante productivas ...», esas fincas pueden estar ubicadas en cual zona de este país, incluyendo, naturalmente, la capital o Santo Domingo. O, para que mejor se entienda, si en el extranjero a un venezolano alguien le pregunta que de dónde es, posiblemente responderá que de Venezuela. Solo diría que es de Caracas, si realmente nació en esta capital.