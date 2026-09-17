Un parque que de mí se burla

Los recuerdos del antiguo y frondoso parque La Canquiña. ( ARCHIVO )

¿Escribe uno con un nudo en la garganta? Tal vez yo misma me responda ahora porque justo eso siento.

Al lado de la estación Horacio Vásquez de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, unos paneles creaban un área restringida por obras en proceso. Entre finales de agosto y principios de septiembre retiraron dos o tres de ellos y, ¡oh, sorpresa!, ¿un parque?

Asientos, piedras, juegos, pintura. Todo un ecosistema de recreación se vislumbra. El mismo que existía antes de la construcción de la estación.

En aquel entonces, el parque La Canquiña se extendía por todo el perímetro. Era inmenso, lo recuerdo porque viví frente a él.

La nostalgia me crea barreras tan grises como las que tuvo dicha zona un tiempo y, dos o tres, intentan dar paso a la alegría genuina que intento sentir por una nueva generación que lo recibirá. Sin embargo, es más una galleta sin manos, una burla, un chocolate amargo.

El parque que yo vi desmantelar era un punto de tanto encuentro, de tanta comunidad, de tanta algarabía, de tanta vida. Tanta, que antirruidos no hubiera tenido opción porque era la vida misma la que alteraba los decibelios.

Tenía árboles por todas partes, era fresco. Un Disney comparado con todo el cemento y asfalto que arropa los sectores aledaños.

Aun cuando no lo visitaba, desde el balcón de casa podía observar la sociedad en su ejercicio más puro y simple. Hasta que luego solo vi el sol quemar las aceras de piedras.

Si los jugadores universitarios tienen su "momento de bienvenida" cuando logran jugar para una liga profesional, así creo que les pasa a los adolescentes cuando ser adulto va a la par con ver tanto suyo olvidado.

¡Bienvenido a la vida adulta!

El Metro de Santo Domingo es una obra magnífica, un premio que República Dominicana se sacó sin tener que jugar los seis números de la loto. Que, por cierto, ahora son ocho. Pero ¿por qué es que nada aquí nunca puede coexistir?

Noticias de 2010 y 2012 cuentan la promesa de que, una vez concluidos los trabajos, el Ayuntamiento del Distrito Nacional decía: "Nos van a restablecer los parques", refiriéndose a la Opret.

La Línea 2 del Metro comenzó a operar en abril de 2013. No es hasta 2026 cuando veo señuelos de una promesa que, al escribir esto, me entero de que existía.

En 2025, la Cámara de Diputados conoció una resolución que recomendaba a las autoridades construir un parque recreativo en la avenida Padre Castellanos, próximo a la estación Horacio Vásquez.

Ya no soy la niña que visitaba aquel parque o se conformaba con observarlo a la distancia.

Promesa cumplida, trece años después.

Pero qué bueno... supongo.