Superando un duelo con los remanentes en la cara

Alguna autoridad debe encargarse de limpiar en los lugares donde ocurren accidentes de tránsito. ( SHUTTERSTOCK )

No fue hasta cuando trabajé para una empresa estadounidense que me enteré de que existía tal cosa como compañías privadas de limpieza de escenas de trauma.

Ignorancia, tal vez, pero viviendo en República Dominicana imaginaba que la labor correspondía únicamente a las autoridades.

¿A cuáles específicamente? Aún desconozco. Y cuántos más restos de accidentes veo en la vía pública, más aumenta mi intriga.

El 16 de marzo del presente año, un día después de que el periodista Joaquín Caraballo falleciera a causa de un accidente en el elevado de la avenida Luperón, sus compañeros de trabajo recuperaron sus guantillas intactas de la escena.

Cuando una patana arrastró un motor el pasado 14 de julio, y con el a Emely Familia y su conductor no identificado, la avenida John F. Kennedy dio por varios días cuenta de ello por la mancha de sangre que allí estuvo.

Más tarde a mediados de agosto, en el expreso V Centenario en dirección oeste-este, un perro fue chocado y arrimado al carril izquierdo próximo al puente peatonal cerca de la calle Francisco Núñez Fabián.

Allí ha estado hasta el sol de hoy, el mismo que, con su furor, consumió el cadáver del canino. Las lluvias replicaron el trabajo del sol y solo días bastarán para que sus cenizas queden impregnadas en las gomas de cada vehículo que por la calle transita. O tal vez las esfume el viento, quien sabe.

Solo esos menciono porque me constan los hechos, pero a diario, en el trayecto de casa al trabajo y viceversa, mis ojos documentan incontables rastros de sucesos en la vía pública.

Los parachoques, luces, cristales, zapatos, textiles y demás artículos al costado de nuestras calles cuentan historias de hechos que, aunque no viví, revivo.

Y entonces me pregunto qué ocurre con quienes sí los protagonizaron.

¿Qué pasa después? ¿Sanan su duelo con los remanentes en la cara?

Para quienes sobrevivieron, para quienes perdieron a alguien, para quienes fueron testigos y para la sociedad, superar tragedias debe implicar de alguna manera, poder dejar de encontrárselas.