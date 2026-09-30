Arroz y seguridad alimentaria hemisférica

Mientras todos mirábamos el precio del petróleo, otros rubros caminaban al alza. Durante 2026 el precio del trigo ha aumentado 37 %, el arroz, 35 %, la avena, 23 %, el maíz, 26 %, la soja, 25 % y el azúcar, 13 %. Aunque el índice de la FAO de precios alimenticios solo ha mostrado un aumento interanual de 2.5 %, esto se debe a que han caído otros rubros, como el jugo de naranja, -41 %, el café, -31 %, el cacao, -21 % los quesos -15 % y las leches -8 %. R.D. va en desventaja como productor de café, cacao y azúcar e importador de trigo, maíz y soja.

Actualmente, inciden tres factores sobre los commodities agrícolas: mayores costos de transporte, mayores costos de fertilizantes y factores climáticos (El Niño), del cual faltan los efectos más severos esperados entre noviembre y febrero 2027.

Diez países asiáticos producen el 85 % del arroz mundial, India y China juntos producen la mitad. En las Americas, Brasil y Estados Unidos son los principales productores. Aunque un productor menor, Estados Unidos (1.6 %), es el quinto mayor exportador porque consume poco de su cosecha.

República Dominicana es el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica reportando una producción de 15 millones de quintales anuales y una reserva de cuatro meses de consumo que permitió además de exportar a Haití y las islas, frenar las importaciones en 2026.

Aunque nuestra productividad ha mejorado poco, es relativamente alta (FAO, USDA), unas 5.0 toneladas métricas por hectárea (similar a Guatemala y Nicaragua), versus 4.12 TM/Ha en India, 6.6 TM/Ha en Brasil, 7.0 TM/Ha en China y 8.5 TM/Ha en EE. UU. Mientras, la productividad de Haití es la mitad, 2.0 TM/Ha y viene decayendo.

¿Pero, somos competitivos?

Según el MICM el costo de producción en finca es inferior que el costo de producción en EE.UU., pero productores sostienen que el arroz importado, beneficiario de subsidios vía financiamientos, llega a puerto con un valor menor al local. A revisar también el manejo local del arroz, ya que entre un 8 %-26 % estimado de las cosechas mundiales se pierden en el procesamiento, almacenamiento y transporte.

Localmente, el arroz se comercializa a RD$38-50/lb, menos de un dólar/libra. En EE. UU. el precio del arroz al detalle ha aumentado hasta USD 1.11/lb en agosto 2026 de USD 0.51/lb entre 1980-2007 y USD 0.73/lb hasta 2021. Actualmente, las reducidas lluvias en la India, el mayor productor de arroz mundial, han provocado un aumento del precio local del 10 % y se espera una cosecha reducida. En consecuencia, los futuros del arroz aumentaron 11 % el mes pasado, alcanzando un máximo no visto desde 2024.

En esta coyuntura de altos precios, el país deberá replantear sus compromisos comerciales asumidos, donde presenta los aranceles más altos de la región. Sin embargo, no conviene iniciar una transición comercial que pudiera arriesgar una producción que requiere continuidad. Dado que medio planeta consume arroz como alimento básico, más bien ambos países debieran programarse como aliados para suplir el faltante que se espera pronto en países afectados por El Niño. Por demás, las complejidades logísticas de una escasez de arroz en contextos críticos plantearía inconvenientes a todos.

Tampoco de arroz solo vive el hombre. La amenaza de El Niño y las guerras obliga poner cuidado con el trigo (en España la cosecha cayó 30 %) y otros alimentos importados los cuales suben de precio con menos ruido, pero con muchas implicaciones inflacionarias y de paz social. Solo una caída del petróleo permitiría asumir un subsidio de emergencia al pan o al pollo, que pudiera convertirse en el próximo gran reto fiscal. Mantengamos la visión de autosuficiencia hemisférica para reducir vulnerabilidades ante una posible crisis alimentaria.