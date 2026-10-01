El futuro de la humanidad: de vuelta a la juventud

Hace rato que se viene diciendo que esta revolución de la IA será más "dura" que la misma revolución industrial. Los cambios serán enormes: robots por todos lados que te harán las tareas del hogar, que te manejarán el auto y que te harán compañía. En una conferencia, Elon Musk decía que pronto terminaría el trabajo. El dilema es que la gente trabaja también para dar un sentido a su vida y para ganar dinero, algo que ya no será necesario. Para 2036, se estima, habrá una renta universal. Será una era de abundancia producto de la eficiencia de los robots y de la IA. Elon, vuelto economista, nos dice: "no habrá inflación, sino deflación".

Otros argumentan otras cosas. A la par del avance en las máquinas, habrá una revolución tecnológica que ya está en curso: se habla de rejuvenecernos. Se está haciendo un experimento que ya llega a los humanos (luego de pasar por las ratas y los chimpancés), que implica el rejuvenecimiento de las células: se prevé que una persona pueda ver.

Para esto, la revolución epigenética podrá restaurar las células de los órganos de un ser vivo. Una persona de ochenta años, en cuestión de días será una persona de veinte años. Luce estratosférico pero ahí está: es información que todos podemos obtener en los medios. Reconstruir órganos e instalar la juventud parece un tema soñado que ha desatado la imaginación de muchos escritores. Las predicciones de Andrew Weill se nos hacen manejables. Cuando Juan Ponce de León encontró la Florida en realidad lo que buscaba era la Fuente de la Eterna Juventud tan temprano como en 1513.

Un detalle interesante que me llega a mi buzón: ya se está haciendo: la llegada de la clonación por petición. Podrás elegir los genes que quieres que tenga tu hijo que nacerá en un líquido amniótico colocado en una máquina con el espermatozoide y el óvulo de la madre. También se nos habla de los robots que harán la limpieza, algo que vemos todos los días. Conozco una persona que ya tiene uno: barre toda la sala, etcétera. Yo mismo tengo un robot para la información y la música.

La IA espoleará todos estos avances. Algunos llegan a hablar del hombre inmortal, un Joseph Cartaphilus moderno: todo esto no es que está siendo discutido sino que ya está en marcha con la anuencia de la FDA. La ER-100 es una terapia génica inyectable que podrá resetear todo el cuerpo humano, volviéndonos jóvenes. Se trata de un hackeo biológico que permitirá el rejuvenecimiento de los órganos. Ya se trabaja en el laboratorio de David Sinclair en Harvard, en el Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research.

Solo hay que esperar, dicen los que saben. Los cambios ya se están produciendo y ayer mismo se daba una noticia trascendental sobre estos experimentos en humanos. Estamos en otro terreno y se nos dice (palabras de Elon Musk), que solo hay que esperar a una línea de tiempo (10 años, digamos), para ver cómo la humanidad cambia de manera trascendental. Saludemos todos estos avances y los que faltan.