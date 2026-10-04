Sacaron la pata a tiempo

Lo mejor que hizo la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana fue suspender ese disparate que nunca debió ser. Una chicana con la que pretendían burlar los plazos que establece la ley, bajo el pueril argumento de que necesitaban seleccionar con tiempo la persona para encabezar la boleta del veintiocho, pues corrían con desventaja frente otras candidaturas opositoras claramente definidas.

Mismos motivos esgrimidos en el pasado, pero obviando diferencias sustanciales. Primero que nunca hubo un mínimo consenso entre dirigencia y aspirantes en torno a esta consulta, mucho menos la unanimidad que se produjo en el veintidós, por eso debieron degradarlo a una especie de macro encuesta presencial con cero carácter vinculante; y como se repitió hasta la saciedad, en esta oportunidad tampoco contarían con las facilidades que en el pasado ofrecieron la Junta Central Electoral con equipos y el Gobierno con los planteles escolares.

Sin consenso, arbitraje, ni logística, el PLD iba camino del desastre. Y aunque ese pesaroso destino siempre estuvo tan claro como la luz del día, la dirigencia morada se aferraba a ese derrotero como carro sin freno rumbo al precipicio.

Pero hasta suerte tuvieron, y las discrepancias entre aspirantes por el padrón a utilizar obligaron a abortar un proceso que, aunque insignificante para fines electorales, no dejaba de entrañar mucho potencial para producir laceraciones y conducir a nuevas fragmentaciones.

A diferencia de lo que alegaban los promotores de adelantar los tiempos, para crecer y volver a presentarse como una opción electoral, el PLD no necesitó señalar precozmente un candidato presidencial. Ese partido viene fortaleciéndose de forma importante en los últimos meses, y lo hace a partir del trabajo de organización de su dirigencia a nivel nacional, bajo el liderazgo y la conducción de Danilo Medina. Además del despertar de una memoria colectiva, que despejado el ruido y la bruma, comienza a recordar las cosas positivas de una obra de gobierno cargada de realizaciones e iniciativas de alto impacto social.

Precisamente en lo que deben continuar trabajando los próximos meses, fortalecer el instrumento, restaurar la marca partidaria, y consolidar sus estructuras electorales a nivel nacional. Si tienen éxito, tiempo tendrá un candidato presidencial para salir a recorrer el país y colocarse en condiciones de competir y ser un actor relevante en mayo o julio del veintiocho.

Aun más si aprovechan que se acogerán a la ley y elegirán sus candidaturas el próximo año, y lo hacen en unas primarias simultáneas utilizando un padrón cerrado. Y que a partir de julio movilicen ese partido con un proceso interno donde corran miles de aspirantes en todos los niveles de elección, y el primer domingo de octubre escojan candidaturas potables en cada uno de los territorios.

Ya que si bien la suspensión de la consulta parecería un tropiezo, la realidad es que sacaron la pata a tiempo de evitar un estropicio de consecuencias imprevisibles. Y hoy, dejado atrás ese invento absurdo, el PLD aumenta considerablemente sus posibilidades de acudir al próximo proceso electoral en condiciones de competir.