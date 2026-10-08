Más allá de la Ola Azul

El 10 de diciembre de 2023, con el ascenso al poder en Argentina del profesor de Macroeconomía, Teoría Monetaria y Crecimiento Económico, el colérico e irreverente cultor de rock Javier Milei, se inició una cadena de triunfos en América Latina de opciones neoconservadoras. Algunas surgidas de movimientos disruptivos que superaban a las familias políticas tradicionales como el justicialismo y el radicalismo en la gran nación del Cono Sur. Inflación descontrolada acompañada de devaluación monetaria, caída del PIB y los empleos, déficits fiscales consuetudinarios, eran señas de un Estado benefactor supernumerario y del drama crónico que Milei se propuso atacar con medidas radicales simbolizadas en la motosierra para desmochar ministerios y despedir personal.

La Libertad Avanza se impuso en el balotaje al candidato del justicialismo, con 55.7 % de los votos presidenciales, casi 3 millones por encima de Massa. Para bregar con la inflación y reactivar la economía su receta incluía dolarizar y suprimir el Banco Central, generar déficit cero y superávit fiscal, bajar impuestos, privatizar empresas y servicios, desregular la economía bajo la panacea libertaria que cifra en el mercado la función ecualizadora.

En 2023 los resultados congresuales de la Libertad Avanza se tradujeron en 27 escaños en la Cámara de Diputados de 257 miembros y 6 senadores de 72 curules. Situación que mejoró en 2025 al remontar a 77 diputados y 19 senadores, pasando de ser 2da minoría a 1ra entre los diputados y de 3ra a 2da minoría entre los senadores. Un balance de fuerzas que obliga a Milei a negociar sus políticas que requieren aprobación parlamentaria.

Aplicando la motosierra revolucionaria mediante decreto eliminó, fusionó y degradó ministerios a secretarías, para cumplir con su propuesta de campaña de reducirlos a la mitad, creando a su vez los de Infraestructura (que absorbería Transporte; Obras Públicas; Turismo y Deportes; Desarrollo Territorial y Hábitat) y Capital Humano (Educación; Cultura; Trabajo y Seguridad Social; Desarrollo Social; Mujeres, Géneros y Diversidad). En el primer año, fueron desvinculados entre 30 y 50 mil empleados.

Tras medidas para estabilizar el mercado cambiario en 2025 -con auxilios facilitados por el FMI y el Tesoro de USA montantes a los 40,000 millones de dólares-, el peso argentino opera como moneda preferencial en las transacciones, tal como lo admite Milei, al afirmar, luego de 2 años y medio de gobierno, que "la gente no quiere dolarizar", renuente a la "dolarización endógena" (voluntaria). A su vez, el Banco Central ha permanecido vivito y coleando y la administración se ha conformado con formular una reforma legislativa que fortalezca su independencia funcional y financiera.

En orden a controlar la inflación, Milei ha logrado reducir la tasa de 211 % registrada en 2023, a 33.5 % en 2026. Igualmente, ha realizado ajustes en el gasto traducidos en superávit fiscal. En cuanto a privatizaciones, se han producido avances con una empresa metalúrgica, otra de transmisión eléctrica y la concesión de la Hidro vía Paraná-Paraguay. Manteniendo Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Aerolíneas Argentinas.

Actualmente la desaprobación a la gestión de Milei alcanza 63.7 % y su aprobación, que en su momento estuvo en la cima de 59 %, cifra ahora 35.3 %. Con lo cual se evidencia que el asunto no se reduce al dilema entre zurdos y diestros, en este caso libertarios. Como dicen muchos anuncios promocionales de ofertas, regularmente en letras chicas, "algunas condiciones aplican".

Conviene señalar que, en Argentina, el peronista riojano Carlos Saúl Menem, portador como Milei de pobladas patillas -que admiramos en San Martín o en el cantor folclórico Larralde-, encabezó en los 90 el mayor impulso privatizador con apoyo del Banco Mundial cuando soplaban los vientos del Consenso de Washington. Que incluyó a ENTEL, segregado em Telefónica y Telecom, Aerolíneas Argentinas transferida a Iberia, YPF, Ferrocarriles Argentinos, empresas de gas, energía, aeropuertos, canales de TV, siderúrgicas y bancos. Así, los antiguos cruzados del estatismo peronista devoraron en un tris el patrimonio público.

Cruzando la cordillera de los Andes -algo que hice por tierra y aire mientras residía en Santiago de Chile y visitaba anualmente Buenos Aires-, José Antonio Kast y su Partido Republicano ganaron en segunda vuelta las elecciones de diciembre de 2025 con un holgado 58 %, superando a la abanderada de la alianza de izquierda, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo un 42 %.

Los ejes que guiaron la campaña de Kast fueron la recuperación del crecimiento de la economía, menguado en los últimos años después de liderar con altas tasas en la región. El ataque frontal a la creciente inseguridad ciudadana con una política de mano dura que rescatara el rol de los órganos de control como Carabineros, enfrentara la violencia sistémica en la Araucanía y el flagelo del narcotráfico y su secuela tóxica. Asimismo, el descontrol migratorio que perforaba la frontera Norte y visibilizaba en las urbes la presencia incrementada de indocumentados.

El abogado y legislador veterano Kast, empleando una comunicación directa y convincente, pregonaba la implantación de una política de austeridad que redujera el gasto improductivo y le permitiera a Chile relanzar su perfil desarrollista. Como gesto de identificación ideológica, luego de conocerse los resultados electorales cruzó a Buenos Aires para reunirse en la Casa Rosada con Milei, exhibiéndose con la célebre motosierra, ahora ya deificada cual becerro de oro.

Los comicios chilenos produjeron una distribución de los escaños parlamentarios balanceada entre las diferentes coaliciones y partidos. En la Cámara de Diputados de 155 miembros, el bloque de izquierda y centro izquierda obtuvo 61 escaños, seguido por el Partido Republicano de Kast y el Nacional Libertario de Kaiser, la nueva derecha, con 42, de los cuales el PR sumó 31. La derecha tradicional representada por Chile Grande y Unido (UDI, RN, Evópoli) + Demócratas y Amarillos, marcó 34. El Partido de la Gente del economista Franco Parisi, de corte neo populista, alcanzó 14, y otras fuerzas menores 3 y 1 independiente. Su bufete lo preside la UDI, RN y el independiente. En el Senado de 50 miembros el bloque de centro izquierda tiene 20, la centro derecha 18, la nueva derecha 7, los ecologistas y humanistas 3 y los independientes 2. Dirigido por RN y UDI, al igual que la Cámara de Diputados.

Este cuadro equilibrado del sistema de representación obliga a la negociación constante del proceso legislativo, máxime cuando se requieren mayorías calificadas para la aprobación de determinadas iniciativas de gran calado. Desde el 11 de marzo del 2026, en 6 meses de gestión de Kast se ha registrado un mayor impulso legislativo con 33 proyectos aprobados y 20 leyes publicadas. Que versan sobre seguridad pública, migración, inversión y reforma tributaria.

Hasta ahora, los 300 mil inmigrantes ilegales que Kast se propuso expulsar en campaña permanecen sólo como una encandiladora metáfora. La eliminación del mecanismo de amortiguación de precios de los combustibles (MEPCO) ha disparado la bencina y provocado malestar social. Las expectativas de crecimiento de la economía este año se sitúan entre 0.25 %/0.75 %, mientras el Banco Mundial estima 0.80 %. En medio de un bajón de la minería, alza de combustibles y caída de empleos, las encuestas refieren que los chilenos se mueven entre 34 % que espera peor desempeño del PIB, 33 % que mejoraría y 31 % que piensa sería igual. El 71 % opina la economía no crece por motivos políticos y económicos endógenos.

La última encuesta CADEM del 4 de octubre 2026 registró que el 63 % desaprueba la gestión de Kast y sólo 32 % la aprueba, la más baja desde marzo cuando asumió promisorio las riendas del Estado. Otro caso que nos permite apreciar más allá de la ola azul que se ve desde la superficie. Oteando el panorama.

"De Bolivia vengo bajando, ay, ay, ay, pobre mi cholita/ sabe Dios si volveré a la tierra donde nací". De esa tierra de grandes contrastes étnicos sociales y marcadas diferencias regionales, es Rodrigo Paz, hijo del legendario Jaime Paz Zamora líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y de la Internacional Socialista compañero de Peña Gómez, quien fuera presidente de Bolivia de 1989/93, antes vice entre 1982/84, egresado de Lovaina en Ciencias Políticas y Sociales. Y sobrino nieto de Víctor Paz Estensoro, dos veces presidente por el MNR que nacionalizó el estaño y realizó reforma agraria.

Rodrigo, a su vez, es graduado en Economía y Relaciones Internacionales en American University, con postgrado en Gestión Pública. Senador 2020/25, alcalde 2015/20 y diputado 2002/10, fungió como diplomático. Como abanderado del Partido Demócrata Cristiano y la Agrupación Primero la Gente registró la 1ra mayoría en las elecciones del 2025 con 32 %, disputando en 2da vuelta con el expresidente Jorge Tuto Quiroga, a quien superó con el 55 % de los votos. Sus propuestas incluían distribuir 50 %/50 % el presupuesto entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, impulsar el capitalismo popular, la reducción impositiva, las energías limpias, la no reelección. En su administración ha cortado en 30 % el gasto, eliminado impuestos para favorecer la inversión productiva, acercándose en política exterior a Estados Unidos.

Iniciando su gestión en noviembre 2025, su aprobación, conforme encuesta Ipsos CIESMORI de agosto septiembre 2026, cayó a 21 % y la desaprobación subió a 65 %. Motivados por percepción de corrupción (15 %), carestía y mal manejo económico (11 %), incumplimiento de promesas (11 %), ocurriendo los típicos bloqueos de carreteras troncales por sectores sociales y sindicales.

En Ecuador, Daniel Noboa, joven empresario y administrador graduado en Harvard, Kellog y George Washington, postulado por una coalición, ganó balotaje con 52 % en su 1era elección por un período de 18 meses, con aprobación de 81 % que bajó a 32 % un año después, cuando incrementó el IVA de 12 a 15 %. En su 2do mandato, ganado con 56 %, fusionó ministerios, otorgó concesiones mineras y eliminó el subsidio al diésel, aplicando medidas contra la inseguridad. Con controversias con la vicepresidenta y por la compra de generadores. Escalando a 47 % la aprobación con igual tasa de rechazo.

En Guatemala el sociólogo Bernardo Arévalo, hijo del 2 veces presidente Juan José Arévalo, quien ganó con 55 %, anda por 28 % de aprobación, el último entre 18 presidentes de AL. Cerca de Trump que registra 32 % en la encuesta Reuters/Ipsos de octubre.