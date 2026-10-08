Vidas fructíferas, maleadas o zurdísimas...

Marujita brincó de alegría al venir a contarme que el Premio Nacional FILSD26 León Jimenes, el más prestigioso galardón literario dominicano, fue otorgado al jesuita Pablo Virgilio Mella Febles (Santo Domingo 1963) por su obra "Ética de la praxis educativa" (Editora Bonó, Santo Domingo, 2026, 394 páginas), un ensayo filosófico sobre los retos de la instrucción y necesidades éticas para una educación al servicio de la democracia. La doctora María Amalia León Cabral, presidente del Centro León que generosamente auspicia su familia, junto con el ministro de Cultura, Robertico Salcedo, entregaron el reconocimiento en el Teatro Nacional al comenzar la recién pasada feria. En esta vigesimonovena ocasión, el jurado lo integraron María Filomena González, Alejandro Arvelo y Priscilla Velázquez. El padre Mella, profesor e investigador con doctorado en filosofía por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, anunció que la dotación de un millón de pesos la donó a la Editorial Bonó, para financiar la difusión de obras científicas y sobre las humanidades. "Padre Mella ha un grande cuore!".

Bulle: excelente

Una de las más desconcertantes características del resbaloso ambiente editorial dominicano es cómo tantos autores con poco qué contar sobre sus exiguas o inexistentes contribuciones al bien común y el desarrollo nacional, asumen unos roles mediáticos de constante protagonismo cuya importancia real es inversamente proporcional a sus auto invocados méritos. No me refiero sólo al reciente fenómeno de "influencers", empresarios radiales o el ejército de "comandantes constitucionalistas" cuya cifra parece superar la población de Ciudad Nueva en 1965. Mucha gente sensata les sigue la corriente o los ignora, por tener demasiado oficio para ponerle asunto a tantas rolitas. Muy escasas veces personas con demostrados éxitos y modestia deciden compartir los detalles de su existencia en libros que no sólo merecen leerse sino celebrarse.

Es el caso de Manuel Enrique Tavares Sánchez (S.D. 1951), autor de "Bulle" (Amigo del Hogar, S.D., 2023, 597 páginas), cuyas memorias llevan de título la marca de un raro y antiguo reloj de péndulo traído desde París en 1925 por su abuelo, cuya reparación meticulosa fue una labor de años, que luce ser una metáfora de los exitosos afanes empresariales de este sorprendente escritor. Es conocido como Ique por familiares, amigos y círculos del alto empresariado. Se trata del relato íntimo y revelador de la admirable trayectoria de vida de Tavares Sánchez, que pudo haber sido de muelle comodidad por su origen familiar como hijo del ingeniero Manuel Enrique Tavares Espaillat (Santiago 1925-S.D. 1984), notable ingeniero graduado en Yale, industrial, integrante del primer Triunvirato en 1963 y canciller del Gobierno del presidente Antonio Guzmán, y su esposa Rosa Emilia Sánchez Pérez (San Pedro de Macorís 1928 – S.D. 2008), filántropa fundadora de la Liga Dominicana Contra el Cáncer. Pero la obra ni la vida del autor tratan de explicar ni justificar ese legado, sino el suyo propio como discreto y eficaz promotor del desarrollo socioeconómico dominicano desde sus diversas responsabilidades, mayormente empresariales.

La narración comienza en su niñez con su perspectiva de los sucesos que conmocionaron al país desde antes del ajusticiamiento de Trujillo, la ardua reconstrucción de la democracia interrumpida por el golpe de Estado de 1963 y la secuencia de eventos sociales, políticos y económicos que definieron el crecimiento nacional durante las pasadas seis décadas. Tavares Sánchez es un calificado narrador dadas sus experiencias como una de las principales figuras del empresariado pese a su bajo perfil. Aparte de su rol en la empresa familiar Tavares Industrial, es pionero del sector de zonas francas y cofundador del Parque Industrial Itabo (PIISA), de las operaciones en el país de Orange (hoy Altice) y One Max en el sector de telecomunicaciones y del desarrollo del Puerto Multimodal Caucedo. Participa en el Grupo Popular como miembro de su Consejo de Administración. Además, ha sido de los patrocinadores de entidades como FINJUS, EDUCA, CREES y otras asociaciones sin fines de lucro de gran influencia en el debate de asuntos públicos.

Quien desee empaparse de los detalles, anécdotas, opiniones o datos de la fructífera e intensa vida de Tavares Sánchez, sus afanes culturales, deportivos y políticos, debe leer esta magnífica obra escrita con honesta sencillez, enorme discreción y generosidad admirable, en que se confirma que nadie camina solo hacia el éxito, sino siempre bien acompañado como ha sido este caso en que, lejos de asumirse como protagonista, reconoce los méritos y virtudes de su prodigioso entorno familiar y empresarial. Ojalá más grandes hombres de su generación se animen a compartir sus memorias, buen antídoto contra la vacuidad zurda de babosos sin obra.

Hervido y despellejado

El abuso de la inteligencia artificial o "súper inteligencia", como la llama Donald Trump, en la creación literaria ha producido una nueva clase de autor, el seudo plagiador que depende de la enormidad de recursos que la internet pone en la punta de sus dedos desde cualquier ordenador o teléfono inteligente. Una reciente denuncia afecta a un poeta y crítico haitiano residente en Canadá, Thélyson Orélien (Gonaïves 1988), quien llegó a Francia el mes pasado para promover su aclamada primera novela, "C´était ça ou mourir" (Era eso o morir, aun sin edición en español, Grasset, París, 2026, 256 páginas).

La obra narra el espeluznante escape desde Haití de un emigrante que pasa por más de diez países antes de encontrar refugio en Canadá, similar a la experiencia del escritor que reside en Canadá desde 2010, tras irse de su país por el terremoto que lo devastó. El protagonista es un maestro de historia, Jonás Dorleón, quien huye desde Puerto Príncipe hacia República Dominicana por el asedio de las bandas criminales, inseguridad y violencia callejera. Buena parte de la ficción relata abusos laborales y discriminación contra inmigrantes ilegales haitianos en Santo Domingo, Brasil, Centroamérica y otros de los destinos de Dorleón hasta llegar a Canadá. Tras enormes elogios de la crítica, ganó el premio de novela FNAC y fue nominado finalista de los prestigiosos galardones Goncourt y Renaudot. Pero súbitamente la tortilla se viró ante un mayúsculo escándalo causado por denuncias documentadas de que el libro "fue casi totalmente escrito por aplicaciones de inteligencia artificial". El autor de efímera fama y fulgurante infamia niega que las acusaciones sean ciertas, pero ante las evidencias publicadas se ha revocado su candidatura a los premios más prestigiosos de Francia. Los agitados debates del caso han sido reportados por los principales medios de Europa, la BBC y "The New York Times".

La discusión pública ha girado en torno a cuán legítimo es emplear la IA como fuente versus la indecencia de copiar literalmente lo escrito por la IA para presentarlo como texto propio. Inicialmente las casas editoras Grasset, de la edición francesa, y la prestigiosa "Editions du Boreal" de Quebec, de la primera impresión canadiense, defendieron a Orélien. Este alega ser víctima de una difamación por ser negro y haitiano. Pero hace unos días la emisora estatal Radio Canadá reveló que Orélien plagió al menos cuatro artículos de opinión publicados en la prensa entre 2012 y 2013; también que buena parte de su cuento "Ou va le monde", de 2012, parece copiada de un libro francés publicado en 1960. En menos de cinco semanas, Orélien pasó de ser elogiado como la estrella naciente del parnaso francoparlante a un absoluto descrédito moral y profesional. "Sic transit glora mundi...".

Bendita zurdería ...

En contraste con relatos como las magníficas memorias de Ique Tavares, recién leí "Después de Trujillo. Un lustro convulso 1961-1966" (Editora Manatí, S.D., 2026, 286 páginas), libro recién publicado por el abogado Antoliano Peralta Romero (Miches 1954), ministro de Justicia y exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo desde 2020 hasta enero de 2026. El prologuista Juan Daniel Balcácer (S.D. 1949), laureado escritor, pasado presidente de la Academia de la Historia y exdirector de la Comisión de Efemérides Patrias de 2006 a 2020, elogia al libro y opina que "la escuela freudiana diría que la memoria histórica reprimió de forma tan profunda esos dolorosos episodios [de la etapa entre la muerte de Trujillo y la revolución de 1965] , que quedaron relegados a una remota zona del subconsciente colectivo (...) apenas mencionados en los textos de historia". "Che deformazione inspiegabile!" Al contrario, sus colegas de la ADH, entre ellos Bernardo Vega, Miguel Guerrero y otros, han publicado decenas de excelentes obras sobre la historia de ese período.

El libro de Peralta Romero consiste en testimonios de cinco personas como fuentes primarias, Bonaparte Gautreau, Rafael Chaljub, Rafael Gamundi, Milagros Ortiz Bosch y Fafa Taveras, todos parcializados por sus vínculos políticos o familiares con la izquierda política dominicana. Analizar un "lustro convulso" en base mayormente a relatos anecdóticos muy sesgados no augura una "aproximación objetiva" a la transición desde 1961 a 1966. Es como si el resto del país, mayoría apabullante comparada con los testigos invocados por Peralta Romero, no participó ni influyó en esos cinco años tan importantes en la definición del presente dominicano. En 33 páginas del índice onomástico figuran más de 1,100 nombres que son casi todos de políticos, militares o personas afines al antiguo PRD, el boschismo, la izquierda o el anti-balaguerismo. Aparecen muy pocos comerciantes, industriales, religiosos, profesionales independientes o dirigentes gremiales, cuyas experiencias debieron contrastarse si en verdad esta obra procura orientar con honestidad intelectual a las nuevas generaciones. "Un'occasione mancata da rimpiangere!".