Los senderos de los poetas

Gracias a la atinada iniciativa del conocido historiador Edwin Espinal y del poeta y activo gestor cultural, Andrés Acevedo, el pasado sábado (17/10/2026) se llevó a cabo en Santiago de los Caballeros una actividad cultural que hasta ese momento nunca se había realizado en la República Dominicana: «El sendero de los poetas», con motivo de celebrase en nuestro país, el 21 del presente mes, el Día del Poeta Dominicano. Tuvo como propósito, como bien podrá inferirse, honrar la memoria de quienes en vida, los poetas, al decir de Jorge Luis Borges, tienen como misión primordial percibir el impacto del mundo exterior y "transmutarlo en sonidos y palabras que perduren en la memoria colectiva..."

Consistió dicha actividad es una especie de turismo funerario (necroturismo) consistente en un recorrido guiado por las rutas que conducen a las tumbas adonde yacen los restos de grandes poetas, sepultados en el Cementerio Municipal de la calle 30 de marzo, de Santiago. Un recorrido que también suele llevarse a cabo en diferentes camposantos del mundo; pero de cuya materialización, vale reiterarlo, no se conocían precedentes en el ambiente cultural dominicano.

El 17 de octubre del 2026, a partir de las 4p.m, un incandescente manto lírico pareció tenderse a lo largo y ancho de los nichos que guardan las cenizas de los bardos homenajeados en el cementerio ya referido. Los versos de estos, de nuevo cobraron vida y el eco de sus cantos resonó con toda su energía en el fúnebre espacio a través de las voces de los declamadores allí presentes.

En cada tumba visitada, los organizadores y guías del significativo, educativo, original y pionero "peregrinaje cultural", a modo de contextualización, ofrecían al público presente y caminante un breve, pero muy documentado perfil del poeta reconocido. Y en cada tumba, autores y gestores literarios, intelectuales y profesionales de diversas ramas del saber procedían a declamar uno de los principales poemas compuestos por el vate autor allí sepultado.

Durante el recorrido, se visitaron las tumbas y rindió homenaje a los poetas santiagueros Eugenio Perdomo, Ramón Suárez Vásquez, Juan Chery Victoria, Federico Pereyra hijo, José María Jiménez Rodríguez, Tomás Morel Tavarez, Víctor Antonio Estrella Rodríguez, Pedro y Tomás Casals Pastoriza Valverde, Luis María Camejo Aracena, José Virgilio Martínez Reyna, Sara Paulino de Morera, José Morera Silverio, Manuel de Jesús González, León Federico Sosa Bornia, Manuel Germán Soriano Corcino, José Bretón y Nelson Julio Minaya.

Y la lectura de sus versos, entre otros escritores, poetas, intelectuales y gestores culturales, estuvo a cargo de Luis Córdoba, Domingo Caba Ramos, Enegildo Peña, Arelis Albino, Daniela Cruz Gil, Carmen Pérez Valerio, Sandra Tavarez, Rafael Amansar Mármol, Héctor Gullón Moronta, Pablo Casals Rodríguez, Braulio Rodríguez, Sergio Acosta Puig, Puro Tejada y Marlon Anzellotti González.

El trascendental e innovador acto tuvo un valor agregado, por cuanto al mismo asistieron, como ya se indicó, no solo familiares y amigos de los poetas homenajeados, sino también poetas, escritores, intelectuales, profesores universitarios, estudiantes, gestores culturales y representantes de las principales instituciones de Santiago, tales como el Ateneo Amantes de la Luz, Casa de Arte y la Alianza Cibaeña, entre otras.

Felicitamos, pues, al poeta y ensayista Andrés Acevedo, así como al también ensayista y destacado historiador, miembro de la Academia de la Historia, Edwin Espinal, por tan innovadora experiencia o celebrada iniciativa, la cual, en última instancia, solo tuvo y siempre tendrá como propósito salvar el nombre de nuestros principales creadores literarios de la sombra del olvido, perpetuándolo así en la memoria colectiva de Santiago y la región del Cibao, y mantener vivos o vigentes sus versos en los mismos espacios donde eternamente descansan sus restos.