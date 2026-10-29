Queremos tanto a Brasil

La canción Granada de Agustín Lara fue cantada por Plácido Domingo, Jorge Negrete, Frank Sinatra y el Il Volo, entre muchos otros. La canción te transporta hacia otras décadas. Es inigualable en su versión ranchera que fue grabada por el legendario bolerista y cantante Javier Solís en 1962 en su álbum Fantasía Española.

Nací un poco después de la época de los Rolling Stones: se formaron en 1962 en Londres. El efecto de los Rolling llegaría a mi época, ya en los setentas y los ochentas del pasado siglo. Obedezco más bien al tiempo de Eddie Van Halen y David Lee Roth que nació en 1954 en Bloomington, Indiana. Uno viene a aquilatar lo que ocurre y lo primero que salta a la imaginación es la notable victoria de Lula en estas elecciones de hace 4 días. Retorné a la música brasileña que forma parte de todo este acervo de las últimas décadas.

En primer lugar, está el Grupo Pixote. Lo vi en una playa cantando de noche ante un público selecto. El cantante Dodô (Douglas Fernando Monteiro), invitó al escenario a su madre, para quien cantó una canción. En la primera fila, una brasileña jovencita bailaba para una cámara despierta que perseguía cada uno de sus movimientos. Brasil es la Feijoada que uno calcula cómo hacer aquí en Santo Domingo: porotos, tocino y chorizo ahumado.

Para sintetizar como en una canción de Ivan Lins, estaba claro que Brasil era muchas cosas: como todos, es un país multidimensional. Todos recuerdan las producciones televisivas brasileñas que pasan en la televisión local. Pero la Feijoada, junto a canciones del Bossa Nova, me parecen lo más brasileño, junto a la caipirinha que tomamos en estratégicos restaurantes criollos. La música de Pixote es única: la considero mi banda preferida.

Como vimos, en el debate entre Lula y Bolsonaro, este último llamó nueve dedos al candidato opositor quien habló del accidente que tuvo cuando trabajaba. Ya se acabaron las elecciones y algunos celebrarán, como aquí con el sancocho, con la Feijoada u otro plato. ¿Cuál es la lectura económica de Brasil en estos momentos? Está cierto que la gran deuda, más de 80 % del PIB es algo con lo que tendrá que lidiar Lula en este nuevo mandato. El FMI prevé que la economía brasileña crezca un 2,2 % en 2026, con altos tipos de interés, la Tasa Selic del Banco Central. El informe del FMI incluye previsiones de inflación. Los expertos calculan que Brasil terminará 2026 con una tasa del 4,4 % y 2027 con una del 4,1 %.

El candidato de la izquierda ha ganado las elecciones. Tenemos el escenario de una entendible huida de Flavio Bolsonaro a los Estados Unidos, claramente temeroso de las salvajes retaliaciones políticas. Más cerca, María Corina Machado ha llegado a Venezuela.

En el caso criollo, tenemos en Carolina Mejía una economista que sabe interpretar las "deficiencias nacionales", pero así también lo hacen David Collado, Eduardo Sanz Lovatón y otros líderes perremeístas. De modo que tendremos una intensa lucha electoral en nuestro suelo. El debate se centra ahora en la situación geopolítica: la presencia de tropas de Bukele en Haití. De una manera enfática, Abinader ha sabido dar una respuesta clara a todo el proceso. Habló de presencia en la zona fronteriza.

La canción de la que hablé al principio, Granada, fue interpretada por muchos cantantes. La versión de Plácido Domingo nos parece superba. Te envuelve y te trae (te manda, vamos), a una época que no vivimos pero que sí vivieron nuestros padres. Volver a escuchar Granada en versión ranchera es como escuchar Volver, la canción de Alfredo Lepera y Carlos Gardel, el argentinoque cada día canta mejor. Pase usted un buen fin de semana.