Historia de Hugo 24

La película está concebida para registrar el viaje de Hugo, el personaje que cumple 24 años. Entré a verla luego de decidir que no vería el juego de los Mets.

Optaría por esta película que fue presentada en el Festival de Málaga en marzo de este año. Según la crítica tuvo un excelente cast. Se trata de la historia de Hugo, un muchacho de Tetuán que entra en problemas en la calle. Se enfrenta, junto a su hermana, a un desalojo que lo conducirá a unas cuantas peripecias.

Manu y él se embarcan en una "idea de negocio": limpiar los ventanales (los cristales) de algunos comercios. Con ese dinero podrán pagar la renta. La madre de Hugo está presa por un asunto de drogas. La hermana lo cuida de una manera notoria. Hugo busca empleo: la motocicleta en la que anda es finalmente robada con todo el dinero recaudado encima.

Este personaje está bien llevado con una excelente actuación de Arón Piper quien le da cierta ternura, algo que también vieron los críticos. Algunos le exigen que tuviera más calle pero lo cierto es que el personaje protagónico tiene cierta independencia: logra conmovernos cuando mira a su madre en la cárcel y cuando sueña de alguna manera venir a Punta Cana, lugar que miran en una fotografía extensa colocada en uno de los comercios.

Me gustó que puede verse de nuevo, algo que no suelo decir de otros filmes. El final es inesperado: termina siendo contratado por la firma, entendemos que por su sinceridad. Le dice al entrevistador que lo que dice en su currículum no es del todo cierto y que se merece el puesto porque sabe lo que no es tener casa.

Hugo va a la Iglesia para devolver unos papeles previamente robados a una señora en uno de los establecimientos. El sacerdote le dice que ha hecho bien: hay una especie de encuentro sublime en la manera en que Hugo mira la estatua de la Virgen con el niño Jesús en brazos.

La fílmica de la discoteca, donde se encuentra con su novia después de una paliza que le da el ex de su hermana, podría haber sido mejor llevada. Sin embargo, entendemos que el efecto de cero música estuvo bien calculado: cero distractor ante un personaje con roturas en la cara.

Hugo se detiene en un descampado, llamado parque donde los delincuentes quemaron su scooter, aun con los papeles y el dinero. La escena está bien llevada y nos parece de una estampa lúgubre bien concebida.

Las actuaciones son superbas, un adjetivo que no le damos a muchas. Pero se nota la naturalidad de un casting que fue soberbiamente hecho dando como resultado la verosimilitud, sobre todo con el personaje de Manu, actuado magistralmente por Marco Cáceres.

La producción de la película es de Clapham Films, RV Entertainment, Dadá Films, Lágrima Films, NonStop Studios, y Caramel Films. Con locaciones de filmación en Tetuán, incluida Calle de Teruel (Cuatro Caminos), la película fue dirigida y escrita por Luk Knowles quien le da el entorno de drama y de thriller. Tiene la cinematografía de Iván Sánchez, editada por Rocío Pérez. Ha resultado un tiempo bien invertido.

Nota: el título de la película es Hugo 24 y puede ser encontrada en Netflix y otras plataformas.