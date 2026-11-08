Una buena Suprema Corte

Abinader y el Consejo de la Magistratura: un respaldo amplio a la renovación de la justicia. ( ARCHIVO )

Todo indica que en esta ocasión el Consejo Nacional de la Magistratura hizo un buen trabajo en la conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia. Los cinco magistrados confirmados y las seis nuevas incorporaciones han contado con el respaldo de la mayor parte de los actores sociales, políticos y económicos de la sociedad dominicana. Lo mismo que la selección del magistrado Justiniano Montero como presidente de esa alta corte.

El presidente Abinader fue coherente, y a diferencia de sus predecesores no colocó al frente a la Suprema a un abogado o dirigente político de su cercanía, sino a un hombre que inició en la judicatura como juez de paz, y que recorrió todo el escalafón hasta llegar a la cúspide de la carrera judicial. Una designación que rompe un paradigma y constituye un aliciente para la meritocracia.

Pero venir de la carrera no garantiza el éxito, el presidente de la Suprema Corte dirige un poder del Estado, encabeza el órgano de gobierno de la judicatura, y debe ser un administrador eficiente de recursos escasos y gestor de egos y temperamentos; debe contar también con suficiente madurez e inteligencia emocional para poder lidiar con crisis y conflictos, y moverse con habilidad en el espacio de la política y sus vaivenes.

Ni el presidente ni los demás jueces de esa corte no son químicamente puros, deben saberlo y no pretenderse, basta con que se mantengan apegados a la ley y a principios éticos y morales. Y menos abrazar ideas que llaman a la ingratitud ante quienes les designan, nada más falso que la premisa de que alcanzan esas posiciones solo por méritos. Esas son designaciones políticas que realizan políticos. Los méritos son indispensables, pero no son suficientes sin apoyos ni padrinos. Que mantengan los pies en la tierra.

Y no se trata de justificar y mucho menos promover que hagan o permitan inconductas para beneficiar peticiones o intereses de quienes les favorecieron para alcanzar esas posiciones, pero si tener memoria y no asumir una inexistente superioridad moral sobre la clase política.

Mañana serán juramentados, arrancan con buen pie, y estará en los integrantes de esta nueva Suprema realizar una labor que se encuentre a la altura de las expectativas generadas. De manera muy especial de su presidente, que tiene retos importantes por delante.

La Justicia es todavía la cenicienta de los poderes públicos, y se necesitan recursos para mejorar los ingresos y las condiciones laborales de los jueces y el personal de apoyo y administrativo de los tribunales. Montero debe trabajar junto al Consejo del Poder Judicial para fortalecer los controles, la vigilancia y la prevención de la corrupción, pero al mismo tiempo debe asumir la defensa y la integridad de los jueces, de forma que puedan decidir como terceros imparciales, apegados a la Constitución y las leyes, al debido proceso y el respeto al estado de derechos.

De forma particular en los procesos penales de alta exposición mediática y trascendencia política, en los cuales los fiscales amedrentan e insulta a jueces indefensos, quienes para no caer en sus fauces, les resulta mejor actuar como sello gomígrafo y aprobar todo cuanto solicitan sin importar lo desproporcionado e improcedente que parezca.