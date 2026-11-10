¿Dónde están enterrados los Trujillo?

Durante un encuentro entre amigos se debatió el tema sobre la pertinencia o no de que, en el país -concretamente en San Cristóbal- se instale un museo o lugar de memoria dedicado al dictador Rafael Leónidas Trujillo con el fin, según algunos de los que respaldan tal iniciativa, de fomentar un turismo cultural e histórico en favor de esa provincia sureña.

Considero que un museo oficialmente destinado a rememorar la figura de Trujillo podría interpretarse como una suerte de exaltación o alabanza a la personalidad del tirano y su régimen despótico, razón por la que estimo inviable el aludido proyecto. Sin embargo, mi objeción en modo alguno significa rechazar que haya lugares de memoria, como el Museo Nacional de Historia y Geografía, o el Museo Memorial de la Resistencia, en los que no solo se exhiban determinados objetos históricos, sino que también se examine y analice, con un sentido estrictamente crítico y didáctico, el sistema dictatorial trujillista.

Durante la tertulia también se trató el tema de una eventual repatriación de las cenizas de Rafael L. Trujillo (1891-1961) que, como se sabe, reposan en el cementerio municipal de Mingorrubio o de El Pardo, en Madrid, España, junto a los de su hijo Ramfis Trujillo (1935-1969). Por el momento, descarto que tal posibilidad pueda materializarse.

En relación con el tema que encabeza este artículo, conviene traer a colación el libro Las tumbas de los Trujillo (2016), autoría del profesor universitario doctor Franklin Gutiérrez, laureado escritor, ensayista y crítico literario oriundo de Santiago, que desde hace años reside en los Estados Unidos. A su amplia producción intelectual, poética, cuentística y ensayística debemos añadir otro magnífico estudio suyo de carácter histórico, sociológico y antropológico acerca de los camposantos dominicanos titulado De cementerios, varones y tumbas. Múltiples caras de la muerte en la cultura y la literatura dominicana (2012), en el que sostiene que "el mundo de los muertos es tan excitante y decepcionante como el de los vivos".

Respecto de las tumbas que contienen despojos mortales de miembros de la familia Trujillo, algunas se encuentran en Europa, otras en Miami, una en Panamá, y el resto en la República Dominicana. Sobre este particular, refiere el profesor Gutiérrez que después del éxodo de los Trujillo en 1961, "un buen porcentaje de dominicanos apostó a que [ellos] jamás regresarían al lar nativo... No obstante, muchos de ellos han retornado definitivamente a suelo quisqueyano y varios de los que no lo han hecho visitan [el país] con una frecuencia superior a la imaginada por grandes sectores de la población nacional que los adversan."

Con el devenir del tiempo, lo cierto es que pocos dominicanos saben que, ya fuera de manera secreta o con el beneplácito de ciertas autoridades, varios miembros de la familia Trujillo regresaron al país "convertidos en cadáveres", sin que el pueblo se hubiese enterado; y desde entonces, quienes una vez fueron "ilustres difuntos", duermen el sueño eterno "con solemne tranquilidad" en el cementerio nacional Máximo Gómez (inaugurado en 1952).

Durante la llamada "Era Gloriosa", en el viejo camposanto de la avenida que honra al ilustre banilejo Máximo Gómez -uno de los libertadores de Cuba-, se erigieron suntuosos panteones en donde fueron sepultados los miembros de la familia Trujillo fallecidos entre 1940 y 1960, salvo el "benemérito progenitor" de los Trujillo Molina, José Trujillo Valdez (1862-1935), cuyos restos mortales fueron inhumados nada menos que en la catedral primada de América.