Haití en la encrucijada

La incursión de tropas salvadoreñas enviadas por el presidente de ese país, Nayib Bukele, con el aval de la administración Trump, para tratar de localizar a cuatro de sus técnicos de aviación atacados y secuestrados por pandillas, añade un nuevo elemento a la ya de por sí complicada situación política, social y económica de ese país puesto patas arriba por el crimen organizado, sustentado por políticos y empresarios.

Todo este pandemonio se explica por la debilidad estructural del Estado haitiano que no existe, pues los elementos esenciales que lo configuran no funcionan desde hace muchos años: población, territorio, gobierno y soberanía. De los cuatro componentes, solo malvive una masa amorfa de seres humanos sin futuro, los demás elementos están ausentes.

La población haitiana, de casi once millones de habitantes, sus vidas no están regidas por las leyes o una Constitución respetada por ellos. Buena parte de sus ciudadanos malviven sin lo básico para subsistir. Su gente es sometida a la miseria más atroz que se pueda imaginar. Son los más pobres en occidente. No tienen instituciones que haga respetar los fundamentos jurídicos y políticos, ambos inexistentes. El otro eslabón indispensable para que un Estado pueda tenerse como tal es el Gobierno. Desde el asesinato de su presidente, Jovenel Möise, el vecino país carece de autoridad política. Los primeros ministros van y vienen. Las bandas del crimen organizado son las que controlan poco más del 70 % del territorio. El intento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por pacificar el país mediante una Fuerza de Supresión de Pandillas se ha extendido en el tiempo.

Su soberanía, tercer pilar del Estado, ha estado comprometida en los últimos tiempos. El actual despliegue de fuerzas militares foráneas no es más que una forma de llamarle diplomáticamente a una obligada intervención extranjera, que a la fecha suman seis entre 1915 y 2026. La primera de ellas la fue ejecutada por tropas norteamericanas, tras el asesinato del presidente Vilbrun Guillaume Sam, después de permanecer 19 años en el poder. En la operación de 1994 (Uphold Democracy) incursionaron fuerzas multinacionales encabezadas por Estados Unidos (Minustah), para restablecer en el poder a Jean Bertrand Aristide. Ese contingente es el único que logró tener el control del territorio. Quien suscribe viajó por tierra múltiples veces a distintas zonas de un Haití pacificado. Las demás misiones de las Naciones Unidas desplegadas no han alcanzado sus objetivos de pacificar ese país y dejar en manos de los haitianos su propia gobernanza. En conclusión, en más de 100 años, contando desde que las tropas norteamericanas abandonaron ese país en 1934, la soberanía de Haití solo se ha visto tutelada por los haitianos en el largo período de Jean Claude Duvalier (hijo y padre) y los escasos gobiernos electos democráticamente por los ciudadanos de ese país. La soberanía haitiana ha sido vista comprometida por lo menos cuatro veces con esta.

Haití no tiene forma de gobernarse por sí solo en este momento, sino con el tutelaje exterior. Las pandillas mafiosas, alimentadas por políticos y empresarios, ejercen el control. A los jefes de pandillas solo les faltó tomar el trono desde donde se legisla. La entrada en acción de tropas salvadoreñas es un punto de inflexión, a partir de la tibieza de la Fuerza de Supresión de Pandillas, limitadas por su escaso número, la falta de apoyo logístico y de recursos económicos, derivado por una falta de voluntad política de la comunidad internacional.

El territorio ha sido depredado el 98 % de su cobertura forestal original, por no hablar de ese aspecto sin mencionar sus mares, arrecifes, sus ríos y la contaminación ambiental.

Haití solo interesa a los haitianos de bien, a los dominicanos sensibles que sabemos que su fatalidad también afecta nuestras finanzas públicas e incide en la ocupación del territorio dominicano, por el desplazamiento de millones de haitianos que huyen de su miseria ancestral. Los moralistas de hojalata ahora se oponen al enfrentamiento cruento contra las pandillas.

Cuando se permite que el territorio de un Estado colapse, el tratamiento que se aplica para la cura de un cuerpo cuyo cáncer hizo metástasis, no se resuelve con un simple analgésico para bajar una fiebre, sobre todo, por el dicho de que la fiebre no está en la sábana.