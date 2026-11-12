La tierra brama todavía

Tras la Reconquista de la parte oriental de La Española en 1809 a cargo del brigadier Juan Sánchez Ramírez, España recuperaría la soberanía entonces en manos de Francia, iniciándose el período conocido en nuestra historia como el de la España Boba (1809-21). Así caracterizado, al desatender la metrópoli este dominio, afectada por las guerras napoleónicas en Europa y los movimientos de independencia que se escenificaban en América Latina. Junto a los estragos demográficos y económicos generados por las campañas bélicas que nos enfrentaron a las tropas haitianas y luego a las francesas, vino a sumarse la suspensión del situado enviado desde México, centro del virreinato de la Nueva España, con el cual se cubrían gastos ordinarios de la colonia.

Fue justo en la etapa final de la España Boba, durante el Trienio Liberal (1820-23) del reinado de Fernando VII -quien juraría observar los términos de la Constitución de Cádiz de 1812-, que bajo este alero liberal surgieron sendos periódicos en Santo Domingo: El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo dirigido por el Dr. Antonio María Pineda y El Duende, bajo la rectoría de don José Núñez de Cáceres. En ejercicio de la libertad de imprenta consagrada por dicha Constitución. El Telégrafo saldría en abril de 1821 de jueves a jueves, antes de cuyo 1er número circularía un Prospecto el 4 de marzo trazando sus lineamientos.

En el suelto se avizoraba "el crepúsculo de la felicidad venidera de Santo Domingo, delineada en la Constitución política de la Monarquía española, en las leyes y decretos emanados con melifluidad de sus principios luminosos, y en las miras sublimes de las Cortes remuneradoras de la justicia y de la humanidad. Gobiérnase la Nación por sí misma, sin estar obligada a doblar la cerviz bajo el yugo abominable de un favorito, de un privado o tirano. Es, pues, ésta la época en que cada uno puede aplicarse con constancia al trabajo, sin aquel temor servil de ver después talados sus campos."

El Prospecto aterrizaba en nuestro suelo el sentido de las cosas. "Ilustres Dominicanos -apelativo clave a un arraigo de identidad en fragua-, a vista de la seguridad con que la ley fundamental protege todos nuestros derechos, de tal manera que nuestras vidas y hogares no volverán a padecer otra catástrofe porque por la Constitución jurada no puede el Rey ceder, renunciar y abandonar parte alguna, por pequeña que sea, del territorio español ¿permaneceremos por más tiempo sin aprovecharnos de las ventajas que promete la libertad política de la imprenta?" Precisamente, El Telégrafo, en su 1er número del 5 de abril del 1821, asumía frontalmente la tarea de servicio público. Y daba en la diana con su contenido, que a más de 200 años transcurridos todavía clama por vigencia.

"Nuestros padres, como las veces los romanos, más ocupados en sus conquistas y en extender su imperio, estudiaron un poco la naturaleza de nuestras riquezas, los medios de multiplicarlas, de hacerlas útiles y de conservarlas. La bondad del Cielo las presentaba por todas partes hermoseado el mejor hallazgo del inmortal Colón con agentes y ventajas inapreciables para desenvolver los gérmenes de fecundidad que en vano buscaron en regiones apartadas. En efecto, su situación en medio del inmenso archipiélago de la América septentrional, su extensión, sus puertos y bahías, sus altas montañas y montañitas, sus vastos valles segregados de ríos y riachuelos, su suelo excelente para muchos cultivos de Europa, sus climas, la variedad de sus minas beneficiadas en aquella época con utilidad, la de sus frutos y otras producciones que refieren los viajeros dignos de fe, ¿no bastan para ser un Estado floreciente?

La Española prosperó por la cultivación de sus campos, produjo profusamente y sustentó con el sobrante las nuevas necesidades de su Metrópoli, que no habiendo querido gozar más su primavera, derrocó el edificio que había comenzado, dio lugar a ataques, a devastación, que han hecho pulular la miseria, cuyos progresos mortíferos no es el situado sino un buen gobierno quien puede contenerlos.

No es este recuerdo para entregarnos al dolor, porque las almas sensibles y virtuosas al contemplar las bellas operaciones de la política venida en nuestros días desde las alturas, lo olvidan y no se ocupan ya sino de ejecutarlas religiosamente.

Gracias a nuestra sabia Constitución que ha puesto los principales cimientos de la felicidad de los pueblos, depositando en ellos y en sus ayuntamientos el gobierno político y económico, declarando pertenecerles de derecho la facultad de extender sus ordenanzas municipales, de promover la agricultura, la industria y el comercio, de entender en todos los resortes que pueden contribuir a su fomento bajo la inspección y vigilancia de la Excma. Diputación Provincial, interesada igualmente en su bienestar. La Constitución manda establecer una buena policía de salubridad y comodidad en cada provincia, resucita los pueblos moribundos, los restituye a la posesión de sus naturales derechos... Espectáculo majestuoso para todo Dominicano emprendedor que sabe estrechar más y más los vínculos que le ligan a su patria!

A su estudio que obliga sin cesar a reflexionar deben muchos el desenvolvimiento de sus facultades y el uso útil de su razón. La justicia de sus leyes llama a todos los españoles a su goce: prefiere el mérito y la capacidad, las virtudes y talentos en las dignidades, puestos y empleos. Inspira un amor ardiente por la patria, sentimientos nobles, virtudes heroicas, que por sí solas pueden aprovechar las riquezas de nuestro suelo, cultivando los dones que la naturaleza ha prodigado en él.

Santo Domingo va a ser un pueblo agricultor, y levantar el edificio de su felicidad, de su fuerza y grandeza, sobre la agricultura, que por su superioridad sobre todos los ramos de historia natural es el objeto más digno de un pueblo liberal, el origen y fomento de la industria y del comercio, madre de la abundancia, principio de la propagación y multiplicación de los hombres y manantial inagotable de la opulencia de los pueblos cultos.

Esta ciencia por quien el hombre tiene, sin confesarlo, la más grande veneración, ha recibido homenaje de las Cortes en sus sabios decretos, que declaran varias reglas en beneficio del labrador, y escuelas donde puede adquirir los conocimientos peculiares de su profesión. Parece que han oído las justas quejas de los Jenofontes, de los Columelas y Jovellanos. Los hombres más justos e ilustrados son los que recompensan los trabajos de los que todo el año derraman su sudor para asegurar la vida de una multitud de sus semejantes."

Jenofonte (430-355 a.C.) fue historiador, militar y filósofo de la Antigua Grecia, quién veía en la agricultura la base de la economía, la virtud y el liderazgo. Lucio Columela (Cádiz año 4 d. C.), agrónomo de la Antigua Roma autor de Los 12 libros de la agricultura, la planteó como ciencia, tratando el manejo de suelos, abono, rotación y barbecho, viticultura y olivicultura, ganadería y apicultura. El jurista Gaspar de Jovellanos (1744-1811) abogó en su Informe sobre la Ley Agraria (1787) por la liberalización de la propiedad y el trabajo, destrabando el mercado de regulaciones y privilegios como el mayorazgo y la Mesta, y por el empleo de cartillas educativas agrarias.

"Pero entre los sagrados deberes del gobierno para aumentar el número, las fuerzas, el poder y el valor de los ciudadanos y proporcionar a todos medios de subsistencia ninguno tan eficaz y poderoso como la religión católica, apostólica, romana, única verdadera, que la nación protege por leyes sabias y justas. Inmaculada civiliza a los hombres, dulcifica su carácter, forma, conserva y perfecciona las buenas costumbres: la purísima moral del evangelio abraza todos los principios conservadores del orden social y las bases sobre las que estriba la prosperidad de los Estados.

Los principios del cristianismo, dice Montesquieu, bien grabados en el corazón son infinitamente: más eficaces y poderosos en orden a mantener las costumbres y la moral pública, que el falso honor de las monarquías, que las virtudes humanas de las repúblicas, y que el temor servil de los estados despóticos. ¿Qué nos falta? Nada si marchamos con entusiasmo por la senda constitucional, sin retrogradar un paso como nuestro Rey benéfico, el Padre de la patria lo aconseja y persuade con su ejemplo. Volvamos a leer el manifiesto que ha dirigido a todos nosotros y jamás olvidemos estas expresiones preciosas de su dulce y generosa emoción: y al abrigo de un gobierno constitucional, común para todos, que ya no puede ser injusto ni arbitrario; os elevaréis al más alto grado de prosperidad que han conocido los hombres".

Desde que el cese de las guerras con Haití (1844/56) ofreció un respiro a la naciente república, nuestras élites más ilustradas apuntaron la brújula hacia el objetivo de aprovechar las riquezas naturales y la posición geográfica ventajosa del país. En los hechos, la mira fue puesta en la foresta en el noroeste y el suroeste, devastada a golpe de hacha para exportar la preciosa caoba, el tintóreo campeche industrial, el duro guayacán usado en la industria naval, el dividivi para tintes y curtiembre. En el faenar de la acumulación originaria de los Jimenes y Vicini, entre otros empresarios pioneros.

Resaltante vino a ser el cultivo de la caña de azúcar en nuestras bien irrigadas planicies y el fomento de ingenios modernos movidos a vapor con tiro de ferrocarril, beneficiarios de la inmigración de hacendados llegados de Cuba y Puerto Rico, facilitadas sus inversiones con franquicias estatales, recibidas con entusiasmo por la prensa.

En las fértiles vegas cibaeñas, asiento de la milagrosa hoja aromática que nuestros taínos empleaban enrollados en túbanos para darse sus viajes acomodados en una relajante hamaca, se multiplicaron las familias agricultoras, desarrollándose un complejo artesanal de fabricantes de utensilios, cigarros y andullos, sendas redes financiera-comercial y de transporte, base de la democracia social que alimentó el liberalismo de los Espaillat y Bonó.

El cacao y el café se sumaron a nuestros renglones de exportación con buenas calificaciones en los mercados y así completamos la economía del postre. Hoy el azúcar apenas nos alcanza para cubrir el consumo y la cuota americana. El tabaco nos provee de unos US$1,300 millones en cigarros. El café lo importamos en grano. Y el cacao clama por la renovación de los cacaotales cansados.

El campo, no sólo el arroz y los bananos, clama por atención prioritaria.