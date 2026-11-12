Consideraciones lexicosemánticas

1. ¿Cuyaya o águila?

Desde que el equipo Águilas Cibaeñas fue fundado, persiste la práctica de utilizar indistintamente las voces Águilas y Cuyayas, creándose de esa manera la falsa idea de que en el mundo zoológico un águila es lo mismo que una cuyaya. Y no es así: una y otra ave son animales distintos. La confusión quizás se deba a que tanto el águila como la cuyaya poseen un ligero parecido en su forma corporal, a que ambas son aves rapaces diurnas, pertenecientes al mismo orden (Falconiformes) y a la misma familia (Falconidae)

Merced a lo expuesto, es obvio o nadie debe dudar que, por la fuerza del uso y la tradición, los aficionados del béisbol de invierno de la República Dominicana, continúen llamándole de una u otra forma al combativo equipo representativo de la región del Cibao; pero a pesar de eso, e independientemente de los rasgos comunes que entre las dos veloces aves existan, debe quedar claro: un águila no es lo mismo que una cuyaya

2. «Llámame o tírame por wasap»

Los dos jóvenes amigos se encontraron de repente en una plaza pública. Después de sostener una amena conversación, uno le dice al otro, en el momento de despedirse:

- «Okey loco. Mañana, llámame o «tírame" por wasap»

«¡Tírame por wasap!», me dije, un tanto sorprendido. Créanme que el uso de la imperativa construcción verbal "tírame", con el mismo sentido de "escríbeme" atrapó mi atención y mi curiosidad lingüística. Y es que entre los verbos "tirar" y "escribir" existe tal distancia semántica (significativa) que difícil resulta admitir y/o entender que en lugar de «Tírame por wasap» no se diga: «Llámame o escríbeme por wasap»

Lo anterior y otras tantas creaciones léxicas presentes en el habla dominicana se deben al imperio de las modernas tecnologías que, vía las redes sociales, poco a poco van imponiendo unas formas expresivas que de manera inconsciente, y por efecto de la masificación lingüística, se implantan en el léxico activo del sociolecto de la juventud y el de otros hablantes no tan jóvenes, razón por la cual es archirecurrente su presencia en el uso cotidiano de la lengua.

3. ¿Elegido o electo?

Elegir, lo mismo que atender, confundir, resultar, soltar, bendecir y otros verbos del español, cuando se expresa en participio, adopta dos formas: una regular (elegido) y otra irregular (electo). Aunque en el uso cotidiano de la lengua, una y otra forma suelen confundirse en el plano de la significación, conviene aclarar que tales verboides soportan significados diferentes.

Elegido es el participio verbal o forma exclusiva usada en la formación de los tiempos compuestos y de la pasiva perifrástica:

a) «Ella ha elegido (no electo) ese hombre para su esposo»

b) «El candidato fue elegido (no electo) en primera vuelta»





La forma irregular electo sólo se emplea cuando se aplica al que ha sido elegido para desempeñar un cargo o dignidad; pero que todavía no ha tomado posesión de este:

a) «El presidente electo (no elegido) de República Dominicana hablará próximamente»

b) "El diputado electo (no elegido) , aun sin haber asumido el cargo, ya no recibe llamadas telefónicas de nadie»

Se considera inaceptable el uso del referido adjetivo (electo), no así elegido, para formar los tiempos compuestos o la pasiva perifrástica de elegir, como en oraciones del tipo: "El señor Gómez fue de nuevo electo presidente de la junta de vecinos..."