«Cherchez la femme»

Que me perdone el acucioso periodista de Diario Libre, pero disiento de su opinión sobre la caída en desgracia del hoy dimitente cofundador, presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, por su relación extramarital con la empresaria Alice Huang, presunta espía china. El título condiciona la lectura. Comienza con la frase que encabeza este artículo y agrega una aserción: "los secretos que se escapan en la cama". Le concedo que no lo pretendiera, pero título y texto remiten al añejo prejuicio de la mujer como causante de los males masculinos. En la antigüedad, Grecia nos regaló a Pandora. Después, la Biblia, a Eva.

En el caso de Huang, como en otros citados por el autor, la mujer espía utiliza el sexo como carnada. Pero Alice Huang no buscaba solo confidencias: además de posiblemente sonsacarle a Jensen Huang detalles sobre los chips de Nvidia —líder mundial en el desarrollo de la inteligencia artificial—, realizó compras masivas a través de Megaspeed, burlando las restricciones estadounidenses a la venta de esta alta tecnología a China, vigentes desde 2022.

En un acto de contrición muy masculino, Huang admitió la infidelidad y pidió perdón público a su esposa. Solo que, como publica The New York Times, responsable también de revelar su affaire con la china, el magnate tuvo un romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de su empresa.

¿Continuamos buscando a la mujer o nos detenemos un instante en la conducta sexual del empresario? ¿Son estas dos mujeres las únicas en su lista de bon vivant, siempre enchaquetado con cuero negro como un motero? ¿A cuántas, libres de sospecha de espionaje, habrá hecho espontáneas y peligrosas confidencias sobre Nvidia y la pugna sino-estadounidense por la primacía tecnológica, en un alarde de su inmenso poder?

Cierto, el sexo es un viejo anzuelo del espionaje. Pero los más famosos escándalos con origen sexual no tienen a mujeres como protagonistas. Cuando lo son, su mediatización poco tiene que ver con la misión que cumplieron y mucho con ser mujeres y bellas.

La misma nota menciona de pasada a "los espías Romeo", una red de hombres atractivos, montada por la Stasi y la KGB soviética, que encandilaban a secretarias de ministros para obtener información sobre el gobierno de Alemania Occidental y la OTAN.

No son los únicos en el catálogo. La lista es larga. Veamos solo algunos: Aleksandr Kuleshov, Sergey Cherepanov, Dusko Popov, Gerhard Schröder (no el excanciller), Markus Wolf, Roland Gandt o Herbert Schröter. Paro de contar. Dejo sus nombres a los interesados en el tema.

Sumemos a los espías famosos, aquellos que, para normalizar su discreta imagen pública, desposaron en todo el mundo a mujeres ignorantes de quiénes eran. Ellas, utilizadas como pantalla, no recibieron ni hicieron confidencias: fueron abandonadas sin previo aviso por el espía cuando la situación en el país espiado se le puso color de hormiga.

Presumir, reitero, que detrás de los fracasos masculinos siempre tenemos que chercher la femme, es un antiquísimo prejuicio sexista al que Alejandro Dumas padre solo le obsequió un mantra impregnado de la sofisticación atribuida a todo lo francés. Desde luego: suena mejor que la frase "información vaginal", utilizada por el delincuente español José Manuel Villarejo para describir el espionaje femenino con cama incluida, aunque ninguna de las dos nos guste.