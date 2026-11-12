León XIV y su viaje a Latinoamérica

«Donde había muerte, ahora hay vida; donde había enfermedad, ahora hay salud; donde había aridez, ahora hay fecundidad», dijo en Argentina el papa León XIV.

En una gira bastante esperada, el papa León XIV estuvo estos días de la semana en Argentina. Se esperaba un gran movimiento en torno al Papamóvil. Recuerdo cuando Juan Pablo II vino a Santo Domingo el 9 de octubre de 1992 y pasó por la avenida Bolívar, (ahora Rómulo Betancourt), a la altura de Bella Vista: fue hermoso. La gente salió de sus casas a la avenida para decirle hola. Años después, vi las fílmicas de su viaje a México en la transmisión de TV Azteca: se usaron helicópteros.

Mirando hacia atrás, debo contar una historia personal con el papa. Estaba yo en casa de una familiar y encontré que en la guía telefónica (no entiendo qué me movió a buscar en ella), se decía que podías llamar al papa a Roma. Acto seguido, acompañado de una tía muy devota y puertorriqueña (a la que yo le decía que los evangélicos le decían repréndete), llamé a Roma. Estaba claro: la respuesta dada fue una cinta magnetofónica que pronunciaba "non disponibile in spagnolo". De modo que no pude escuchar la grabación del papa: en cambio, lo vería en persona cuando pasara frente a la Farmacia Brasil en la histórica avenida Bolívar. El papa pasó en su papamóvil y fue la alegría de todos. Algo parecido está pasando en esta semana: Robert Francis Prevost está pasando por las calles bonaerenses, de Córdoba y otras localidades argentinas. Debo decir que mi tía me dio el recibo de la llamada telefónica que costó en ese año nada más y nada menos que una fortuna de la época: 300 pesos dominicanos.

Para los lectores, es interesante decir que somos fervientemente católicos. La llegada del papa a Latinoamérica ha desatado diversas pasiones: un comentarista decía que el papa en el Estadio «era un golazo». Se nos narra en El papa Peruano (Planeta, julio de 2025), libro del corresponsal Renzo Gómez Vega, que el papa León es un hombre muy práctico al que le gusta manejar el auto y la mecánica. Va a Chulucanas, una comunidad muy pobre con problemas de alcantarillado, y es así donde conoce otra realidad, y allí enferma de tifoidea y tiene muchas fiebres. Vive casi 10 años en Trujillo y vuelve a Perú en el 2014 por el llamado de Francisco. Es sibarita y ha disfrutado mucho en Perú: ha sido buen deportista y le ha interesado hasta el fútbol. Jugaba al fútbol con los Agustinos.

La encíclica Magnífica Humanitas del papa debe ser leída. Está claro que en ellas dice cosas importantes para los hombres de fe. Es necesario entender cuáles son las líneas de este pontificado: Francisco dejó la vara muy alta, como me dirán algunos.

Por lo pronto, sabemos que León XIV dará hermosas homilías en los lugares visitados. Sabemos que esto puede conducirnos a un renacer espiritual recomendado en tiempos de inteligencia artificial. El papa León visitará Uruguay, Argentina y Perú donde es muy esperado. Muchos vieron la capucha de Bob Dylan en su reunión con el papa. Y muchos se preguntaron por qué el rockero y poeta se vistió así, algo que no hemos descifrado. Si vemos el libro de Jordi Sierra i Fabra Mis salvajes rockeros (La máscara, 2000), nos daremos cuenta de que el rockero se las trae.

Con motivo de su visita a Latinoamérica, saludamos al papa y desde aquí animo a los televidentes sintonizar los canales argentinos y peruanos para ver al papa que de seguro nos orientará sobre cómo actuar en este mundo difícil que nos ha tocado. Amén y mucha salud y bendición para León XIV. Se despedía de Argentina en Luján con una misa multitudinaria en la plaza Belgrano y el adiós en el aeropuerto de Ezeiza con rumbo a Lima.