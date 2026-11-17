El dictador Trujillo, por intermedio de la intelligentsia del régimen, sabía que algunos presidentes y caudillos dominicanos habían sido sepultados en iglesias o en catedrales, acaso para que purgaran los pecados cometidos en vida y pudieran descansar en un ambiente religioso protegidos de posibles profanaciones.

En 1864 el general Pedro Santana fue enterrado en la Fortaleza de Santo Domingo. Luego, en 1879, sus restos fueron trasladados a la iglesia Regina Angelorum y en 1931 a la iglesia de la Santísima Cruz, en El Seibo. Tras el complot del 26 de julio de 1899, el cadáver del tirano Ulises Heureaux (Lilís) fue inhumado en la catedral Santiago Apóstol, en Santiago. Buenaventura Báez recibió sepultura en Mayagüez, en donde falleció en 1884. Posteriormente, en 1914, siendo su hijo el Dr. Ramón Báez, Presidente de la República, sus cenizas fueron repatriadas e inhumadas en la Catedral de Santo Domingo, en la cual estaba la tumba del general Ramón Cáceres, víctima de un alevoso atentado en 1911.

Así que, de conformidad con esa tradición -reservada para ciertas personalidades de la esfera pública-, Trujillo ordenó que se habilitara un mausoleo en el sótano de la catedral Nuestra Señora de la Consolación, en San Cristóbal, para que eventualmente albergara sus restos mortales. Pues bien, ese momento llegó el 2 de junio de 1961 cuando se efectuaron las exequias de quien fuera, al decir de Joaquín Balaguer, "el roble poderoso que durante más de treinta años desafió todos los rayos y salió vencedor de todas las tempestades".

El cuerpo sin vida de Trujillo permaneció en la catedral de San Cristóbal hasta el anochecer del 17 de noviembre de 1961, cuando fue secretamente extraído y conducido al puerto de Andrés, Boca Chica. Allí se encontraba anclado el yate Angelita, que al siguiente día zarpó con Ramfis Trujillo y su familia a bordo con destino a la isla de Guadalupe, de donde continuarían la travesía hacia París. La lujosa nave, sin embargo, tuvo que regresar a Santo Domingo con el féretro de Trujillo, salvo Ramfis y acompañantes, pues se rumoreó entonces que el yate cargaba con una considerable fortuna en oro y en dólares extraídos del Banco Central.

En torno al periplo del cadáver de Trujillo, el periodista e historiador Miguel Guerrero, en Los últimos días de la Era de Trujillo (1991), refiere que durante el trayecto de regreso el ataúd fue abierto en varias ocasiones, antes de que el yate fondeara en la bahía de Calderas, desde donde fue trasladado hasta Barahona. "Allí -añade- un oficial militar depositó el féretro en la parte trasera de un camión sucio de estiércol de vaca..." hasta que un pequeño avión militar lo transportó a la Aviación (hoy Base Aérea de San Isidro).

En diciembre de 1961, atendiendo a una disposición del presidente Joaquín Balaguer, la caja mortuoria con el cadáver de Rafael L. Trujillo fue enviada a París a bordo de un avión de Pan American Airways, en donde la familia Trujillo Martínez hizo construir un mausoleo en el cementerio de Père Lachaise, nueva vez fue sepultado el otrora poderoso Jefe.

Finalmente, en 1970, María Martínez, viuda de Trujillo, se encargó de que sus despojos fueran trasladados al camposanto de Mingorrubio o de El Pardo, en Madrid, en donde descansan junto a los de su hijo Ramfis (1935-1969), quien falleció el año anterior tras un aparatoso accidente automovilístico ocurrido en las afueras de la capital de España.