Cuando Artemio Cruz agoniza en su lecho, su cara no solo plasma la cercanía a la muerte de aquel ser humano que ascendió en la escalera social, también prefigura el último aliento de la sociedad que decidió colgar los principios y valores que sirvieron de cimientos al Estado mexicano del siglo XX.

En el momento en que el cuerpo del personaje principal de la novela "La muerte de Artemio Cruz", de Carlos Fuentes, yace moribundo en su cama, el calendario marca el año 1962. Para esa fecha, América Latina y el resto del planeta vivían en plena Guerra Fría, la Revolución Cubana tenía tres años de haberse estrenado en el poder, mientras que en República Dominicana quedó truncado el proyecto democrático liderado por Juan Bosch tras el golpe de Estado, alentado por Estados Unidos.

El escritor mexicano aporta una estremecedora lección moral y política: hace una radiografía profunda de los tumbos de México en el siglo XX; también echa una mirada amplia hacia el continente, y analiza el tema del poder, la corrupción y la condición humana.

En su novela, Fuentes evoca críticas mordaces a los políticos mexicanos revolucionarios, transformados en empresarios corruptos, que sacrificaron sus ideas primigenias por el beneficio personal. El texto novelesco relata que en la cama en que sucumbe el cuerpo de Artemio Cruz, también anuncia los funerales de las ideas de cambios profundos que había enarbolado, enterradas por ambiciones personales desmedidas. Carlos Fuentes establece, de manera brillante, un símil entre la agonía de Artemio Cruz y el último suspiro moral de un sistema que traicionó sus orígenes populares para abrazar el cinismo, la acumulación de riqueza y el poder sin freno.

Empleó el modernismo anglosajón al estilo de William Faulkner para describir la fragmentación psicológica que experimentó México y su élite corrupta. Y lo recrea en un contexto geopolítico adecuado cuando en la región surge, en ese momento, el ejemplo de reivindicación de Cuba que sirvió de paradigma a pueblos latinoamericanos.

La novela de Fuentes ve la luz pública en el momento (1962) en el que intelectuales mexicanos, encabezados por él y Octavio Paz, tratan de desmitificar la revolución de su país y explorar con ojo crítico las contradicciones de la modernidad mexicana.

La crítica de los intelectuales a la revolución mexicana (1910-1917) descansa en el hecho de que prometió una profunda reforma agraria, justicia social y democracia, pero al consumarse el objeto de la toma del poder, aunque el país experimentó un crecimiento acelerado, éste se registró a costa de una corrupción sistémica, una enorme desigualdad social y un autoritarismo de Estado, bajo la dirección del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La excesiva burocracia del ente público fue una advertencia que hizo el escritor en su obra.

Artemio Cruz es el arquetipo de la clase política dominante de hoy, no solo de aquel México, sino de toda América Latina, aquellos que envueltos en la bandera de las ideas progresistas, se agenciaron fincas enormes, bancos, medios de comunicación e importantes entes de producción, fruto del enriquecimiento bajo la sombra del poder. La seudoizquierda ha sido tan corrupta como la derecha, salvo muy raras excepciones. ¿Les parece cercana a dominicana la experiencia?

Ya en el plano literario, Fuentes pasa de la narrativa testimonial acerca de la lucha armada revolucionaria por la que atravesó México, a la historia moderna del estilo europeo contemporáneo, rompiendo con aquella linealidad y empleando técnicas vanguardistas cuando incorpora la segunda persona y la multiplicidad de voces en la narración.

El texto no se escribe de la nada, los críticos literarios aducen que la novela recrea un momento de profunda transformación, desilusión y debate ideológico en América Latina, continente en el que a la fecha nacen, crecen y se reproducen como la "mala madre", muchos Artemio Cruz.