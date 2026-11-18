Subir la tasa de política monetaria no frena la inflación importada en República Dominicana, pero sí encarece el crédito y desacelera el crecimiento económico. ( SHUTTERSTOCK )

Luego de la crisis inflacionaria de los ochenta, provocada por los primeros choques petroleros en un contexto de altos endeudamientos que se controlaron con alzas en las tasas de política, el mundo entero vio caer continuadamente las tasas de interés.

Como referencia, la tasa de interés real (tasa nominal menos inflación) de los bonos estadounidenses a diez años cayeron de 7 % en 1980 a cero para 2012. Europa llegó a presentar tasas negativas. A este escenario de bajas tasas con crecimiento poblacional, alto desempleo, crecimiento económico lento y baja deuda privada, se le bautizó como el ´nuevo normal´. Dado que se sospechaba que los cambiantes factores demográficos y tecnológicos habían alterado estructuralmente a la economía mundial, se argumentaba que la inflación ya sería difícil de controlar por los bancos centrales.

Aquel ´nuevo normal´ se extendió hasta 2020 cuando inicia una cadena de choques de la cual aún no salimos. Primero, el cierre por la pandemia, luego la guerra de Ucrania –aún en proceso– en 2025 el aumento de aranceles y desde febrero la guerra con Irán, mientras esperamos al ´super El Niño´. Es difícil diferenciar los efectos de estos choques tan cercanos y complejos, pero juntos han conllevado a mayores precios y un remonte de tasas de interés por incertidumbre y crecientes déficits fiscales.

A pesar de que la guerra en Ucrania resultó en un precio anual promedio superior al actual (USD 95/bbl vs. USD 87/bbl), ya las autoridades nos advierten sobre un nuevo ´nuevo normal´ caracterizado por mayores precios de combustibles y alimentos de manera prolongada. De hecho, después de la pandemia, la inflación subyacente en RD permaneció alta, duplicándose de un promedio de 2 % el lustro anterior a más de 4 % el lustro posterior.

Por razones de equilibrio fiscal el país se verá obligado a ir desmontando los subsidios diseñados para proteger a la población. Ante este riesgo inflacionario ¿qué debe hacerse con la tasa de política monetaria (TPM)?

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La tentación es a aumentarla, pero la TPM no puede controlar la inflación importada, los choques de oferta ni el efecto precio de la reducción de subsidios. Por demás, tomará tiempo para que los efectos acumulados de los choques recientes se desvanezcan.

Aumentar la TPM no corregirá la inflación y arriesgaría el crecimiento ya que las alzas se traspasan rápida y completamente al crédito en RD. Aún en Estados Unidos, donde la reacción de la tasa real a diez años a movimientos de la tasa de fondos federales suele ser limitada, cada vez que la tasa estadounidense de fondos federales ha sido aumentada significativamente le ha seguido una recesión, exceptuando el 2024.

Falta determinar si este nuevo ´nuevo normal´ de mayor inflación es estructural o si será una fase transitoria. Si resultara ser permanente, pudiera obligar eventualmente a elevar las tasas de política, e incluso la meta de inflación. La misma Reserva Federal pondera este dilema y posiblemente opte por un alza en su próxima reunión de diciembre, aunque una estabilización del mercado petrolero le permitiría optar por un alza menor, o ninguna.

RD solo debe seguirle los pasos para evitar salidas de capitales por el diferencial de tasas. Dados los riesgos en otros países, y sus ventajas geopolíticas, el país mantiene un sitial preferencial. No aumentar las tasas antes de tiempo permitiría a la economía adaptarse al nuevo ´nuevo normal´ maximizando su potencial de crecimiento y continuar siendo un destino atractivo para la inversión.