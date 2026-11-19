Para estas fechas celebratorias, los que miran la Navidad se encuentran con villancicos y otra música navideña. Así como pasan las cosas, uno les da unos cuantos pesos a los vigilantes haitianos. Cuando voy a este edificio me saludan, me abren la puerta y están solícitos para responderme lo que sea. Antes, hace varios años, yo les preguntaba lo mismo: qué pasó con la vivienda de sus padres en un campo de Petion Ville luego del terremoto de enero del 2010. Uno de ellos no huía de mis preguntas: así supe, en trabajo de terreno, (digamos) que el dinero de Petrocaribe, según me dice, se lo "chuparon los políticos".

Es necesario indicarlo para conocimiento de las presentes generaciones: los dominicanos hemos sido muy "buenos" con los haitianos. Los recibimos como empleados de los apartamentos, en la construcción y en los sembradíos. La última versión es el haitiano que se ha convertido en delivery de los colmados. Si vemos en los enclaves productivos: se han aplatanado bastante. Alguien me dirá: esos son los que saben hablar español. En un trazo de supervivencia obvio, se han adaptado al medio ambiente económico. Hay haitianos en todas partes de la ciudad.

En su artículo del 2024 en el New Yorker, El Haití que todavía sueña, la autora de la diáspora haitiana Edwidge Danticat, decía que "en Haití el acceso a la comida, al agua, a la educación y a la salud es cada vez más limitado, con más de 4 millones de haitianos, un tercio de la población, viviendo en inseguridad alimentaria y 1.4 millones al borde de la inanición".

En una de estas tardes domingueras, recordaba con un amigo mi paso por Dajabón, el sitio más occidental en el que he estado. Visité la frontera: nuestro destino fue el mercado binacional. En un amplio recorrido bajo el candente sol, fuimos a Montecristi y luego bajamos a Dajabón donde pudimos darnos el real baño de pueblo: cientos, por no decir miles, de haitianos ejercían el viejo arte de la compra y la venta.

Entre la multitud enfebrecida por el calor del día, uno de mis acompañantes les compró un típico ron haitiano. Como aclaro en el título de este artículo, yo me decanté por unos jeans Tommy Hilfiger. Mis dos acompañantes damas se reían mucho al ver que en estos parajes se puede entrar en un estado de alerta: buceamos entre cachivaches.

En el tórrido sol de las doce de la línea, la persona que manejaba la yipeta era un señor elegante al que los personajes de la línea fronteriza saludaron como: "Comando". Es una señal de respeto. Los sociólogos nos podrán hablar de lo que también nos dirían los economistas: el trueque se puede ver en este mercado que es digno de visitar. Mientras tanto, del lado occidental, Nayib Bukele hace un recuento de los salvadoreños que están en la lucha por acabar definitivamente con las nefastas pandillas. De una manera silogística (pudiéramos decir), elogio de una manera tímida lo que hace Bukele con apoyo del Presidente dominicano: la situación de Haití puede mejorar mucho si se acaba de buenas a primeras con las pandillas. Alguien me narraba el hecho de que las fuerzas salvadoreñas habían destruido una de las casas de uno de los principales jefes de las pandillas: el cuartel general de Wilson Joseph (conocido como Lanmò San Jou), líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo. Asimismo, es un gran logro que estas fuerzas de Bukele, aplaudido por los haitianos, hayan encontrado sitio para su establecimiento en un importante lugar, el estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe.

Como sucede cada año, esta Navidad que se acerca yo bajaré a llevarle cena de navidad a los haitianos del edificio, lo mismo que hacen otros inquilinos. Es de entender que ahora se mueven en un colmado que ha incorporado una mesa de dominó y es justo decirlo: el ambiente del colmado, que es grande, está muy congestionado. La gente se tropieza para simplemente comprar una Coca Cola de botella de vidrio.

Saludamos por aquí a todos los que tienen a un dominicano en la vigilancia de sus edificios pero también a algún haitiano. Creo que hay que demostrar empatía como ocurrió en el viaje aquel donde nos reímos mucho por la enorme cantidad de gente que se agachaba para buscar, entre cachivaches, algún tesoro escondido.