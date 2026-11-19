Sonrío cada vez que recuerdo a una pariente mocana que no paraba de reír cuando ella misma hacía algún chiste tan malo que su contagiosa carcajada comoquiera nos obligaba a todas las muchachas en similar edad de la pava a lagrimear de tanta hilaridad. El jolgorio más memorable fue cuando intentó un cuento sobre un distinguido vecino muy culto, que en su ancianidad le cogió con sentarse en la galería a "leer" una guía telefónica, publicación impresa hoy inútil. Comenzaba relatando que preguntó al vecino por qué se pasaba mañanas y tardes hojeando (y ojeando) el pesado libraco. El cierre del chiste o "punch line" lo pifió. Luego, cuando recordó la respuesta, fue genial: "me gustan las novelas de misterio ¡con muchos personajes!".

Este es otro...

Me regalaron un ejemplar de un libro enorme cuya portada y título lucen sugerentes, aunque su magnitud me intimida. ¡Es más grande que las antiguas Páginas Amarillas! Es la enciclopédica "Historia de la literatura infantil y juvenil dominicana" (Amigo del Hogar, Santo Domingo, 2026, 960 páginas) por Avelino Stanley (La Romana 1959), destacado novelista autor de más de 20 obras y viceministro de Cultura de 2004 a 2009. Criado en bateyes del este, es licenciado en economía por la UASD y magíster en lingüística por INTEC, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y presidente de la Unión Dominicana de Escritores (UED). Su cuento "La piel acosada" fue premiado en Viareggio, pueblo italiano que visité hace muchas décadas para conocer dónde murió ahogado el gran poeta Percy Bysshe Shelley en 1822, a sus 29 años, al hundirse su velero Don Juan durante una tormenta. Fue íntimo de Lord Byron y su viuda Mary Shelley fue la creadora de Frankenstein. ¡Oh, Dios! Perdonen que divague...

Las novelas de Stanley incluyen "Tiempo Muerto" (Cocolo Editorial, SD, 1998, 218 páginas), que ganó el Premio Nacional de Novela, y "Equis" (BNPHU, Colección Orfeo, SD, 1986, 112 páginas), su debut como novelista, que fue galardonada en 2001 con el Premio Internacional Sin Fronteras, dado en Madrid por la Asociación Mundial de Educación Especial. La portada de su historia de la literatura infantil fue realizada por la artista Veroushka Freixas. Pese a una controversia mediática por unos textos suyos de historia dominicana publicados por el Ministerio de Educación, que disgustaron con buenas razones a políticos nacionalistas hace pocos años, dado el prestigio literario de Stanley esta nueva obra quizás se convierta en un referente para estudiar este subgénero. La voluminosa edición incluye datos biográficos de más de 300 autores dominicanos, recensiones con comentarios críticos de casi mil libros y una bibliografía de 1,081 títulos. "Un´opera di consultazione: qualcuno si siederà mai a leggerla davvero?"

Sin luz, internet ni papel...

La ruina financiera de Cuba tras casi setenta años de comunismo no ha restado fuerzas a sus escritores, si bien las diferencias entre los que quedan dentro y los emigrados de su enorme diáspora son abismales en lo referente a sus libertades para expresarse y escoger qué leer. El reciente empeoramiento, con severos cortes de energía eléctrica y falta de transporte público, motivó una posposición y reubicación de la 34ta Feria Internacional del Libro de La Habana, que fue realizada con magra asistencia en agosto pasado en la Estación Cultural del Vedado, dedicada a Rusia como país invitado de honor . Las autoridades cubanas han tratado de remediar mediante ediciones digitales el colapso de su otrora fuerte industria editorial, cuya abundante producción sobrepasaba la propaganda política para incluir obras literarias del canon fidelista. La falta de luz, las dificultades del internet y otras indecibles penurias que padece Cuba, impiden la amplia difusión de antaño de las obras que sobreviven a la censura. Por ejemplo, es poco menos que imposible obtener los textos, información editorial o imágenes de las portadas de una de las más reconocidas escritoras de la actualidad cubana, Malena Salazar Maciá (La Habana 1988), que hace pocas semanas fue premiada por la UNEAC por "Alma de Colibrí", un libro para niños y jóvenes.

Salazar Maciá es creadora de ciencia ficción, autora de las novelas "Nade" (Ediciones Unión, La Habana, 2016), "Las peregrinaciones de los dioses" (Editora Abril, L.H., 2018),"Aliento de Dragón" (Enlace Editorial, Bogotá, 2021), "Los Errantes" (Últimos Monstruos Editores, Santo Domingo, 2022), "La ira de los sobrevivientes" (Editorial Gente Nueva, L.H., 2022) y otras. No conozco Últimos Monstruos, editora fundada en 2016 por Francis Santos y Rodolfo Báez, pero me encanta el nombre; su sitio en la red dice que es la "primera editorial dominicana especializada en ciencia ficción, fantasía y horror". Por alguna dificultad la autora no pudo venir a Santo Domingo para el lanzamiento de "Los Errantes", descrita como una narración "ciberpunk" sobre una muchacha que sobrevive en barrios marginados de un planeta sintético en el espacio remoto.

La obra de Salazar Maciá aparece en antologías y ha sido publicada en inglés en revistas marginales estadounidenses. Hay otras narraciones suyas puestas en alemán, croata y japonés. El jurado de la UNEAC en literatura infantil y juvenil este año estuvo integrado por los autores Alicia Abascal, Ada Zayas Bazán y Maikel Rodríguez Calviño, que galardonaron a Salazar Maciá "por el magnífico tratamiento de la mitología cubana y caribeña mediante una historia de cuidadoso pulso narrativo, que mantiene en vilo al lector hasta el final, y prioriza la acción por encima de lo explicativo; concebida para el disfrute del adolescente cubano actual". Los premios de la UNEAC eran muy codiciados por los jóvenes autores cubanos, pues era una manera segura de ver publicada su obra, cosa incierta en cualquier régimen comunista sin libertades públicas ni industria editorial privada. Y ahora sin cuartos...

Tobogán

Ni sé si existe todavía, pero en unos de mis viajes de invierno al lar materno, hace varias décadas me agradó descubrir la revista Tobogán, subtitulada "la enciclopedia de los niños". Creo que la publicaban las hijas de Miguel Cocco, de la editora Alfa & Omega. De mis días de estudiante (mejor me muerdo la lengua antes que decir "estudianta"), "Los cuentos de la nana Lupe", por Pedro Henríquez Ureña, eran lectura obligada para aspirantes a profesoras de literatura caribeña y latinoamericana. "È curioso come la memoria sembri avere una vita propria..."

"Mayor con barba canuca"

Aparte de las noticias de autores que dentro de Cuba contemporizan con las autoridades, en Santo Domingo los muchos admiradores de Leonardo Padura (La Habana 1955) se alegraron de que recibiera el prestigioso galardón Líber 2026 otorgado al más destacado autor latinoamericano por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) en Barcelona en agosto pasado. El jurado ponderó su extraordinaria capacidad para hilvanar narraciones basadas en investigaciones de la realidad, para explorar literariamente temas universales como la verdad, la culpa, la amistad y el peso de la historia en las vidas particulares de personas ordinarias, con una riqueza de estilos y variedad de subgéneros narrativos que es apreciada internacionalmente. Padura es el más renombrado y leído escritor cubano vivo en lengua española desde hace muchos años, pese a que el Gobierno de su país ha invisibilizado su obra, prohibiendo la venta de sus libros y tratándolo como inexistente en la prensa oficial, la única de su país. La desgracia de Padura ocurrió tras recibir en 2012 el Premio Nacional de Literatura dado en Cuba por el Gobierno, por sus declaraciones a la prensa internacional acerca de la desolación moral y material dentro de su país. Anteriormente, los censores comunistas habían rechazado su novela "Pasado Perfecto", la primera de la serie sobre el detective Mario Conde, alegando que contrariaba el espíritu revolucionario por sus descripciones de la corrupción y el desencanto. La publicó en México y la serie es un enorme éxito de ventas internacionales. Su personaje Conde es un melancólico y clarividente investigador a través de cuyas pesquisas retrata realidades incómodas de Cuba. Padura recibió hace años la ciudadanía española, pero prefiere vivir en su natal La Habana al asumir el compromiso moral de ser testigo de cuanto ocurre allá, según ha explicado. Recibió el premio Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia en 2013, el Princesa de Asturias de Literatura en 2015 y el galardón Dashiell Hammett dos veces, en 1998 y 2006, consagrándose como un "montro" de la ficción "noir" en español. Pero en Cuba es casi imposible leerlo...

Cuando comenté a Mafalda que esta semana me ocuparía de Padura, sus ojos brillaron al comentarme, "¡qué coincidencia! Hace unos días en Casa de Teatro escuché a un señor mayor, dominicano muy lindo y simpático, con barba canuca, hacer varios cuentos de un reciente encuentro suyo con Padura en Colombia, pero no me ingerí en la conversación para no parecer que comía boca...". Tere le dijo: "No seas baturra. ¡Se dice canosa no canuca! ¡Ese era Freddy Ginebra!". ¡Estas primas mías! "Incorreggibile..."

Confieso que he leído poco de Padura pese a su fama. Recuerdo "La Novela de mi Vida" (Tusquets, Barcelona, 2002, 345 páginas), su magnífico relato de la vida de su compatriota José María Heredia y Heredia (Santiago 1804-México 1839), abogado y periodista que hizo vida política en Ciudad de México y fue precursor de la poesía romántica hispanoamericana. Padura me sumergió arrebatadoramente en las profundidades de las traiciones, el exilio, los misterios masónicos y la inevitabilidad del destino, signos de la vida de Heredia. Merece que lo siga descubriendo, como si fuera tarea de Mario Conde...