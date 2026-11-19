Milagros Ortiz Bosch, recomendó a la vicepresidenta Raquel Peña acumular más experiencia antes de aspirar a la presidencia. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Sobre qué es política, o qué es la política, existe una miríada de definiciones, así que nadie es huérfano de la suya. Dislates los hay, en obvia mayoría, en estos tiempos en que cualquier influencer rebuznador se cree con derecho al cielo, pero siempre habrá margen para interesarse por otras visiones ajenas a la instrumentalización del individuo.

A mí me gusta pensar que la política se trata, como plantea Hannah Arendt, "del estar juntos y los unos con los otros de los diversos", de organizarse "a partir de un caos absoluto de las diferencias", fundiendo la acción y la palabra en un espacio de libertad. Es decir, del actuar en la llamada esfera pública reconociendo que somos distintos y al mismo tiempo, iguales.

En nuestro pedazo de isla, esta idea desmerece el respeto de los políticos tradicionales, olvidados incluso de la máxima duartiana que atribuye a la política ser la más noble de todas las ciencias después de la filosofía. Para la mayoría de ellos no es cuestión de deliberar y actuar juntos respecto a lo público, sino de "grajearse" en tiempos de campaña y engatusar a las bases, vademécum de los "expertos".

Es esta última interpretación de la política la que parece implícita en las declaraciones de Milagros Ortiz Bosch sobre las aspiraciones presidenciales de Raquel Peña: le recomienda acumular experiencia antes de lanzarse al ruedo a competir, pese a que lleva seis años en la vicepresidencia de la República.

Su opinión no es solo discriminatoria y sexista, es también paradójica. Lo digo porque ella inscribe en su biografía, con legítimo orgullo, haber sido, con apenas 26 años, asistente de su tío Juan Bosch cuando ocupó la presidencia en 1963. Y haber cumplido en esa función papeles trascendentes que fueron desde alertarlo sobre la corrupción hasta la coordinación política; desde la revisión de documentos estratégicos hasta asumir el riesgo de sacar de Palacio el mensaje que este dirigía al país tras el golpe de Estado perpetrado por una junta cívico-militar trujillista.

Nadie olvida que se incorporó al PRD en 1961, y que formó parte del primer grupo de ese partido que participó en un curso intensivo en Ciencias Políticas y Técnicas de Organización Política en el Instituto de Educación Política de San Isidro de Coronado, en Costa Rica. Única mujer, creo recordar.

Desde entonces, su currículo político ha ganado volumen, pero no todas sus páginas resplandecen. Ha tenido sus altas y sus bajas, aunque prevalezcan las primeras. Hay que preguntarse, sin embargo, si su bagaje la capacita para determinar quién tiene o carece de experiencia para competir por la nominación presidencial en un partido caracterizado por cualquier otra cosa, menos por construir lo colectivo desde el debate que destierre la cultura clientelar.

No conozco personalmente a Raquel Peña, y como ella tampoco escapa, aunque tenga mejores formas, al discurso lleno de lugares comunes, no me siento para nada inclinada a elevarla a un pedestal.

Pero me parece injusto (y deshonesto) que Ortiz Bosch le exija lo que no les exige a los hombres de su partido, lo haga en nombre de la necesidad de un saber que no explica o, sobre todo, desde el menosprecio edulcorado por las capacidades de las mujeres para disputar en cualquier terreno y en cualquier momento.