A más de 200 años de la proclama agrarista formulada por El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo, al final del ciclo histórico de La España Boba y bajo el llamado Trienio Liberal (1820-23) de la Monarquía Constitucional de Fernando VII, la agropecuaria dominicana muestra un balance mixto tras el sexenio del anterior ministro del ramo (2020-26). Si al muy dinámico mandatario que es Luis Abinader le hubiese acompañado un gabinete agropecuario estrella como el que encabezara Hipólito Mejía siendo secretario del presidente Guzmán, otro gallo cantaría en el campo.

Un factor citado con frecuencia apunta a políticas reputadas inconsistentes, como la que abrió las importaciones de alimentos a tasa 0 por un semestre, resentida por sectores agropecuarios e industriales. La controversial Ley 6-22, promulgada el 27/4/2022, incluyó 67 subpartidas arancelarias de alimentos, como carnes (pollo, cerdo, res), leche en polvo, habichuelas, ajo, pastas alimenticias, aceites, harinas. Orientada a neutralizar brotes inflacionarios a raíz de la guerra ruso-ucraniana que afectó el mercado de cereales, fue ejecutada por la Comisión de Importaciones Agropecuarias que fijaría contingentes conforme déficit estimado de esos renglones.

En el debate congresual del proyecto, AIRD y Conep expresaron objeciones al mismo, mientras líderes del comercio señalaron riesgos con las importaciones de ajo y habichuelas desde China. Los partidos de oposición votaron en contra, alegando desprotección al productor nacional. A fin de aliviar los precios al consumidor, en los supermercados se habilitaron combos de bienes de la canasta básica que incluyeron pollos brasileiros e Inespre realizó operativos de ventas.

Un ejemplo de inviabilidad e improvisación de algunas medidas lo ofrece el programa piloto Del Campo al Colmado del 2023 -publicitado con esmerado celo Homérico. Su promotor, director de Siembra RD y exdirector del Instituto Agrario, declaró que su operatividad se había visto frustrada por la interposición del Merca Santo Domingo que exigió el pase previo de los bienes agropecuarios por esa terminal para su posterior redistribución. Asimismo, dirigentes del comercio han alegado fallas en la logística del programa y limitaciones en su alcance territorial.

Uno de los tópicos más polémicos de la política agrícola alude a las compras autorizadas de arroz a proveedores de América y Asia en 2024 que montaron a unas 213 mil toneladas valoradas en 152 millones de dólares, ingresadas con arancel 0, que habrían saturado el mercado local. De igual modo, se cita como error inoportuno el decreto 693-24 del 17 de diciembre 2024 que regulaba y restringía la importación del arroz USA, en víspera de la entrada en vigor pleno del DR-Cafta en enero 2025 y del inicio de la administración Trump que ha utilizado las penalizaciones arancelarias como instrumento de su política comercial. Decreto derogado el 9 de septiembre del 2026 para dar paso a negociaciones bilaterales con USA.

Esta revocación ha generado inquietud y reclamos de los productores agrupados en Fenarroz y otras entidades que urgen un mayor apoyo estatal a los agricultores, cuyos costos se habrían elevado a $24-$26 por libra, mayores facilidades crediticias y asistencia técnica puntual. Por igual, demandan la normalización de la mano de obra haitiana empleada en fincas y la aplicación de un etiquetado Dominicano de origen a los granos criollos, a fin de evitar su mezcla con los importados. El sector agrícola arrocero estaría integrado por unos 30 mil productores, cuya mayoría opera plantaciones de 60 a 90 tareas de siembra. La administración Abinader, cuyo actual ministro del ramo es un reconocido y exitoso productor de arroz, ha iniciado consultas con los sectores que integran esa gravitante agroindustria a fin de identificar soluciones viables.

Otro renglón de debate recurrente es el pollo. Siendo la carne más demandada como fuente de proteína animal en la dieta dominicana, durante la administración Abinader su inventario ascendió de 388 mil toneladas en el 2021 a 614 mil en el 2025, un incremento de 58 %, que combina el aumento del producto en granja y de las importaciones provenientes de USA y Brasil. Según la ADA, la producción mensual nacional, en unidades de pollo, promedió unos 17 millones en el 2021 ubicándose entre 20 y 23 millones mensuales en 2025 y 2026. A resultas, el consumo per cápita de esta carne que alimenta el apetito popular se movió en este período de 36.9 kg (81lb) en el 2021 a 53.8 kg (118 lb) en el 2025, un ascenso de 45.7 %.

En este contexto, las asociaciones de avicultores suelen quejarse del disparo en el precio de los insumos, la mayor parte importada, que impacta sus costos, así como la competencia del producto extranjero originado en economías de mayor escala y a su vez cerealeras. En el caso de los pequeños y medianos granjeros, la queja abarca los márgenes de la cadena de intermediación que reducen dramáticamente las ganancias. Dirigentes de Confenagro plantean la habilitación de esquemas preferenciales en las adquisiciones de entidades como Inabie, Comedores Económicos, Plan Asistencia Social de la Presidencia, que beneficien al pollo local, tal como estaría aplicándose con la leche nacional.

La carne de cerdo ha mermado su producción debido a la PPA. Antes, en 2021, Agricultura reportaba 754 mil cerdos. Al 2026 los porcicultores refieren una caída del 70 %, al estimar que la población de cerdas madres, de 100 mil bajó a 30 mil. Déficit cubierto con importaciones en 2024 por 302 millones de dólares de USA y Brasil.

A los ganaderos de leche les preocupan las leches UHT envasadas en Tetra Pack en Europa para las marcas blancas de los super. Entera, semidescremada, descremada, deslactosada, con atractiva relación calidad/precio, han ganado amplio espacio en el mercado. A ello se suman la danesa Milex, representada por Mercasid, Dos Pinos de Costa Rica, por Distribuidora Corripio, y Kanny, por La Fabril, con prestigio bien ganado. Junto a lo cual figuran derivados lácteos como quesos y yogurt extranjeros, de creciente demanda bajo nuevos enfoques nutricionales.

La leche del país se destina a las pasteurizadoras Rica, Parmalat, Nestlé Dominicana y a otras empresas que suplen el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Asimismo, se vende a los productores de quesos criollos (blanco crema y de hoja) y otros tipos como mozzarella, cheddar, gouda, y a los fabricantes de yogurt.

Banano

Las exportaciones nacionales de banano alcanzaron altas cotas, situándonos entre los principales proveedores en orgánico de la Unión Europea y el Reino Unido. En la última década, colocamos en 2015 unas 240 mil toneladas con ingresos de 150 millones de dólares, alcanzando 276 mil toneladas métricas en 2019, unos 173 millones de dólares. En tanto la suma de orgánicos y convencionales arrojó 394 mil toneladas. Conforme al Banco Central en 2021 exportamos en bananos 363 millones de dólares, descendiendo en 2024 a 202 millones de dólares, una caída de 44 %. Los productores afirman que 2021 despachaban 450 contenedores semanales cayendo a 320 en 2025. De los cuales el 90 % orgánico.

El muy apreciado banano orgánico ha registrado, entre 2022 y 2025, los siguientes volúmenes y valores: 204 mil TM (124 millones de dólares); 171 mil TM (101 millones de dólares); 160 mil TM (97 millones de dólares); 158 mil TM (101 millones de dólares). Para una caída de 22.6 % en volumen y de 18.4 % en valor. ¿Cuáles factores han incidido en este desempeño?

Adoanano apunta a un enfoque multifactorial. La productividad medida en cajas por tarea ha pasado de 2 cajas a 1.2 cajas. Los costos de producción y transporte se han elevado en 30 %, mientras la Unión Europea ha colocado mayores exigencias fitosanitarias y regulatorias, al tiempo que las plantaciones han sufrido las consecuencias del cambio climático. Consignado como un dolor de cabeza figura el laboral.

Conforme entrevista al expresidente Hilario Pellegrini (Katheryn Luna, Acento 25/8/26), el sector requiere unos 21,800 trabajadores extranjeros, de los cuales apenas un 30 % documentado, viéndose afectado el resto por los operativos de la DGM. En este plano apelan por una salida amparada en los permisos temporales de trabajo contemplados en la Ley de Migración. En adición, de acuerdo con otro empresario bananero, la proliferación de bancas de apuestas atrae la mano de obra femenina dominicana empleada en la fase de lavado y empaque, agravando la situación.

En nota de Adobanano de abril 2025 se pedía a las autoridades la capitalización de la aseguradora Agrodosa para saldar deuda por $170 millones a los damnificados por los tornados del 2024, y el pago de $10.4 millones adeudados por Inespre. Igualmente, la habilitación de los caminos vecinales que comunican las fincas y facilidades crediticias de Bagricola. Con la asunción del ministro Oliverio Espaillat se ha concertado recientemente una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura para adoptar acciones conjuntas. Actualmente, en el ranking mundial de países bananeros, encabezado por la India con la presencia de Ecuador y Brasil en el 4to y 5to puesto, figuramos en el puesto 18.

Cacao

El Consejo Nacional del Cacao proyecta para este año cifras récord en producción (más de 100 mil toneladas) y en exportación (más de 92 mil), en una actividad que integra unos 40 mil productores en 36 mil fincas y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos. Un 51 % cacao orgánico, de gran valor en los mercados, registrándose un repunte de Malasia como destino, junto a los clásicos USA y UE. A noviembre 2026 el precio de referencia se sitúa en 5,200 dólares la tonelada. Los desafíos del sector: renovación cacaotales cansados, trazabilidad por geolocalización, buenas prácticas, plantaciones libres de deforestación y capacitación del agricultor. Junto a la apreciación del grano, empresas locales han promovido sus ofertas de chocolates premium. Liderando KahKow, Xocolat, Definite, Oko, Choco Punto, Forteza, Milz Chocolat, Cacaoteca, marcas acreditadas.

Castigados los cafetales por la roya, la renovación de las plantaciones con nuevas variedades más resistentes y de mayor rendimiento, como Robusta -impulsada con denuedo por el muy querido visionario Rafael Perelló Abreu-, marcha con lentitud, importándose el grano de Brasil y Vietnam. Junto a la gama de líneas diversificadas de Café Santo Domingo de Induban, incursionan en las góndolas otros jugadores como Monte Real y Café Puro, Kora, Cibao, Don Alfredo, Color, Voorpret y líneas blancas de los super.

Se siente un clamor agropecuario. Porque no sólo de turismo, zonas francas y remesas vive la gente. El campo importa, incluso para alimentar a los turistas.