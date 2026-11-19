La solución fue implacable, para no dejar rastros. Tronco aserrado, hendido; raíz destripada, el corazón brotado; las extremidades troceadas ásperamente y todos aquellos vestigios vegetales apilados en la acera. La anacahuita de Los Prados cedió el paso a no sé qué y dejó un vacío urbano que es también emocional. La desaparición de uno de esos gigantes arbolados, además con sello autóctono y en vías de extinción, produce desesperanza. Desconozco las razones para abatirlo. Me quedó dando vueltas esa facilidad con que una mañana de trabajo puede cambiar un lugar que tardó décadas en adquirir su aspecto.

Ese árbol descomunal, que impone su vastedad incluso sobre otros vecinos, figura en mi inventario de admiraciones desde mis años infantiles. Custodiaba los cacaotales de mi provincia Duarte, echando sombra sobre las matas cargadas de mazorcas, con el espinazo revestido de una costra de líquenes, pátina gris verdosa que la humedad había depositado sobre los años. Convivencia perfecta: los líquenes se aferran a la corteza sin extraerle nutrientes.

Frente a la altura de las anacahuitas, unos 40 metros y un tronco de hasta dos metros de diámetro, el cacaotal parecía liliputiense. El nombre científico, Sterculia apetala, riñe con su majestad. De sterculia viene estiércol y no le recuerdo agresividad olfativa. Sí guardo memoria del olor particular de los cacaotales, imposible de contener en una sola fragancia: tierra mojada, madera húmeda, hojas que se descomponen lentamente. Es el olor profundo de una vegetación que nunca termina de transformarse, ligeramente agrio a veces, pero también fresco y fértil.

La humedad flota bajo las copas de las anacahuitas, las amapolas y otras especies que libran al cacaotal de la dureza solar. Allí el sol se cuela a retazos y el aire camina lento. De los troncos es el vaho de la corteza humedecida. En el suelo, los microorganismos fermentan pacientemente las hojas.

La persistencia visual de los olores

En mis recuerdos circula otra esencia. Abiertas las mazorcas, se desprendía un aroma tenue, entre dulce y ácido, que se intensificaba durante la fermentación de las semillas. No era todavía el toque del chocolate, sino uno más vegetal, cercano al de las frutas tropicales fermentadas. El aroma del cacaotal proviene de la vegetación viva y también de la materia que muere para alimentar nueva vida.

La sombra protectora no era el único regalo. Ciertamente apétala, pero produce una cápsula formada por cinco estuches leñosos que, dispuestos como los pétalos de una flor, al madurar dejan al descubierto las semillas oscuras que guardan. Con frecuencia las recogíamos para comerlas asadas. Su nobleza esconde otro capítulo: el interior de esos estuches está revestido de unos pelillos urticantes, diminutos guardianes contra la mano inadvertida. Sabiduría de siglos para asegurar la reproducción.

Lo que se nos escapa

Perdemos el amor por nuestra flora. La cultura urbana nos ha alejado de lo que pesaba en nuestras pequeñas comunidades. Los árboles eran, por ejemplo, referencias tradicionales: un mango, una jagua, una javilla señalaban la entrada de una finca o el punto donde había que abandonar el camino. Se llegaba al destino preguntando por esas marcas vegetales, a cuyo alrededor se dividían las tierras, cambiaban los dueños y aparecían casas. Manera sencilla de ubicarse en sociedad con la naturaleza.

Algunos acabaron prestándoles su denominación a los pueblos. A un costado del impredecible río Yuna, por ejemplo, se encuentra la Ceiba de los Pájaros. En mi caso, la Ceiba de Hostos forma parte de una leyenda y todavía llevamos puesto el apellido. Cuentan que el educador Eugenio María de Hostos se desplazaba en el ferrocarril que unía a La Vega con Sánchez y que, en una parada en el poblado que hoy lleva su nombre, descansó bajo uno de esos gigantes de raíces descomunales.

No sé cuánto puede probarse del episodio. Sí recuerdo una enorme ceiba a la que se respetó tanto que el campo de beisbol se acomodó próximo a su regazo. No pocas veces la pelota rebotó o quedó oculta en alguna de las enormes raíces tubulares que, como contrafuertes, anclan la Ceiba pentandra al suelo. Ceiba es voz indígena; pentandra viene del griego y alude a los cinco estambres de su flor. Aprendí ya tarde que es uno de los árboles más corpulentos de la América tropical, considerado sagrado por los mayas: un símbolo de la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo.

De niño me contaron que el tronco enorme —el árbol puede alcanzar los 50 metros de altura—, proporcionaba la madera con que los indígenas elaboraban las embarcaciones para recorrer nuestros ríos. Se decía incluso que el cacique Hatuey huyó a Cuba en un cayuco hecho de una ceiba.

Me intimida la soberanía de la ceiba y la anacahuita. Sus frondas se yerguen sobre follajes menores, sostenidas por cuerpos hidalgos, de un grosor que vuelve creíble semejante altura. Su corpulencia es un ejercicio de años lentos, hundiendo raíces, extendiendo ramas hacia la luz tropical. Desde abajo, la frondosidad se convierte en invitación para recorrerla con los ojos. La reverencia consiste en unos pasos hacia atrás para abarcar la copa y, aun así, algún trozo queda fuera de la mirada.

Esa grandeza tiene un sentido para un cibaeño rural, como yo. Formaba parte de una convivencia que aprendimos a mirar con ojos de rutina; con los años entendemos cuánto de extraordinario y bello hay en el cacao que crece bajo resguardo, en las hojas del plátano desgarradas por el viento, en las palmas con sus penachos levantados sobre las fincas. Aquellos que transforman la tierra tienen el don de saber la medida y utilidad de la sombra: reconocen cuándo protege y cuándo sobra. De ese paisaje trabajado proviene la anacahuita, y lo suyo es modificar con su altura lo que puede prosperar debajo.

Con los árboles, la nostalgia

Esos árboles gigantescos, frondosos, que entretenían a las aves y al viento en sus ramajes, incuban nostalgia de momentos familiares y amistades cultivadas. En los patios, la sombra reunía a los mayores cuando el calor se adueñaba de las habitaciones. Aparecían las sillas y quizás algunas mecedoras. El café, siempre protagonista en la hospitalidad cibaeña, alternaba con una limonada recién hecha. La conversación surgía espontáneamente, sin límite, porque nadie estaba pendiente de terminarla. Esa cobija natural servía de hábitat para leer, repasar, preparar lecciones, exámenes o tan solo despejar la cabeza. Las frutas que ofrecían generosos los mangos, limoncillos, guayabos, cajuiles y caimitos eran la merienda en días en que el estrés pertenecía a un vocabulario desconocido.

De esas lejanías de la nostalgia regreso al patio y a la calle, a Los Prados. Un árbol penetra la intimidad de la memoria junto a acontecimientos y personas que quizás ignoran cuánto espacio de nuestra vida aún ocupan. Es una voz, una visita, un día de sol o de lluvia cualquiera. Cuando desaparece por la intervención humana, se pierde con él la proporción de lo que queda. De repente la casa se nos antoja más reducida, el muro gana extensión y, al arribar a la dirección indicada, surge la duda intensa de si estamos en el lugar correcto.

En Santo Domingo estamos aprendiendo a reconocer los lugares por lo que les falta. Aquí había una casa con galería; allá, un patio donde sobresalía un mango; en aquella esquina, una mata que alfombraba la acera. Las direcciones van adquiriendo el tiempo verbal de las pérdidas. Uno dice "donde estaba" con una frecuencia inquietante. La ciudad sigue creciendo, empero, nuestra manera de nombrarla se llena de ausencias.

Los árboles envejecen, enferman y pueden convertirse en un peligro cuando la debilidad los rinde. El remedio es la prevención, la única manera de evitar que toda conversación sobre ellos termine frente a una sierra. La acera puede acomodarse a las raíces, como aquel terreno de juego de mis años de pantalones cortos. Los troncos estaban antes que las ciudades y no estorbaban. Llegamos después y, sin embargo, exigimos al antiguo ocupante que se habitúe a nuestros requerimientos. Nada está a salvo del egoísmo humano.

Por descuido dejamos de reconocer los árboles. Identificamos con más facilidad la marca de los vehículos que estacionamos a su lado que el nombre de lo que da la sombra amiga. Me culpo de haber pasado distraído junto a muchos, sin reparar en la belleza de la fronda o en la flor que asoma discreta en una rama. Hace falta sembrar en estas calles de cemento y de prisas, aunque no alcancemos a ver la sombra.

Pienso en quién dejó vivir las ceibas y anacahuitas que alcancé a conocer y pueblan mis añoranzas. Disfruté sin preguntar. Pienso en quienes no pudieron, o no quisieron, hacer lo mismo con aquel ejemplar eliminado en Los Prados. Ahora, al pasar junto a un gigante arbolado, levantaré la vista y buscaré dónde nace la primera rama, hasta qué techo llega la sombra, quién se ha sentado debajo.