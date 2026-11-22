Un informe de Educa señala que como consecuencia de huelgas y manifestaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), una tercera parte de los días de docencias del pasado año escolar sufrieron algún tipo de suspensión, y que en total se perdieron más de mil trescientas horas de clases. Y todo indica que el actual año lectivo va por el mismo camino, pues solo la pasada semana se produjeron nuevas protestas que expulsaron de las aulas a cientos de miles de alumnos en escuelas de todo el país.

Lo de ahora son reclamos sobre el pago de los incentivos asociados a la evaluación de desempeño. Dejando en evidencia su perenne interés por la plata, y no precisamente los miles de millones de pesos que se pierden cada vez que abandonan los salones de clases.

A pesar de que se redujeron los parámetros de aprobación, los resultados de las evaluaciones fueron bastante deficientes. Pero para la ADP lo importante no son los problemas de competencias encontrados en buena parte de los docentes, no se movilizan para solicitar apoyo y acompañamiento en un proceso formativo para mejorar sus capacidades y habilidades pedagógicas. De las evaluaciones de desempeño solo les interesa el dinero a recibir.

Se quejan de retrasos en los pagos, piden la aplicación de los incentivos de forma retroactiva, y que revisen al alza los resultados de los más de siete mil profesores que no alcanzaron las calificaciones mínimas para que también les salga su menudo.

Vamos para quince años asignando a la educación pública preuniversitaria un presupuesto equivalente al cuatro por ciento del PIB. Recursos abundantes que en lugar de contribuir a mejorar la calidad, han devenido en una especie de maldición en forma de botín. Políticos y burócratas, empresarios y suplidores, fundaciones, universidades y organismos multilaterales, nadie escapa a la tentación de asirse a un pedazo de ese pastel.

Un reparto que también toca a los maestros, que han mejorado sustancialmente su calidad de vida, pero no lo reditúan en obligaciones mínimas como mantenerse en las aulas y tratar que sus alumnos reciban una educación de calidad.

Y como nadie en su sano juicio puede esperar que esos compromisos se promuevan desde la ADP, es necesario concluir que mientras ese sindicato exista no será posible iniciar el tránsito hacia una mejora sustancial, tanto en la calidad de la enseñanza como en la cantidad de horas de clases que reciben los estudiantes.

Para desmantelar su poder hay que darles por el bolsillo. El Ministerio de Educación debe dejar de actuar como agente de retención de las cuotas gremiales y los pagos a la cooperativa; y cambiar los acuerdos laborales colectivos por un modelo descentralizado de gestión del personal, para que cada escuela gerencie los recursos para la contratación y supervisión de los maestros y el personal administrativo que necesite.

Darán batalla y se perderán horas de clases, pero apelemos a la memoria para recordar lo ocurrido cuando se liquidó el sindicato de la Corporación de Electricidad, y al final los resultados fueron satisfactorios.

Porque, si bien la ADP no es el único problema que acusa nuestro sistema educativo, su existencia constituye un obstáculo infranqueable para salir del círculo vicioso en que se encuentra.