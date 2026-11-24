Es un lugar común que, tras la hecatombe de Hacienda María, el 18 de noviembre de 1961, Ramfis Trujillo abandonó el país junto con su esposa e hijos; y que días después le siguió el resto de su familia.

Si bien los Trujillo entonces no fueron expatriados, las autoridades les impusieron impedimento de entrada al país; además de que, mediante sendas piezas legislativas, el Consejo de Estado ordenó la confiscación de todas sus propiedades y la prohibición de actividades públicas tendentes a exaltar en cualquier forma la figura del tirano y su régimen.

La ley 5785, del 4 de enero de 1962, confiscó y declaró de utilidad pública los bienes de cualquier naturaleza que pertenecieron al dictador, sus hijos, esposa, madre y otros familiares cercanos; y la 5880, del 3 de mayo de 1962, prohibió los actos o manifestaciones políticas a favor del clan Trujillo.

A pesar de esas interdicciones, en el país no hubo un proceso judicial -como el de Nuremberg en 1945-, que juzgara y condenara a miembros de la familia Trujillo, así como a sus personeros más conspicuos, por cargos de latrocinio, persecuciones, torturas y asesinatos; salvo dos casos: el de los asesinos de las hermanas Mirabal, en 1962; y el de Ramfis Trujillo y compartes, quienes en 1965 fueron condenados en contumacia a 30 años de prisión por el crimen de Hacienda María.

La mayoría de los Trujillo jamás regresó al país, al menos en vida; pero ello no impidió que los restos de algunos que fallecieron en el extranjero fueran posteriormente repatriados y sepultados en su lar nativo.

A continuación, una breve reseña sobre el destino post mortem de algunos miembros de esa familia. En diciembre de 1961, en la catedral de Santo Domingo fueron exhumados los despojos de José Trujillo Valdés y trasladados al cementerio nacional Máximo Gómez.

Virgilio Trujillo Molina (1887-1967) murió en Madrid y fue sepultado en el cementerio Sacramental de San Justo. María Martínez de Trujillo (1906-1989) feneció en Panamá. Se desconoce el lugar de su sepultura. Radhamés Trujillo Martínez (1942-1994), supuestamente vinculado a actividades de narcotráfico, murió en Colombia en circunstancias no aclaradas. Nunca se tuvo noticias sobre el destino de su cadáver.

Flor de Oro Trujillo Ledesma (1915-1978) expiró en Nueva York y su cadáver, con permiso de las autoridades locales, fue trasladado a Santo Domingo. María de los Ángeles Trujillo Martínez (1939-2023) falleció en la ciudad de Miami. Se desconoce dónde fue sepultada.

En el cementerio Flagler Memorial, Miami, están enterrados Julia Molina Chevalier (1863-1964), la madre de los Trujillo Molina y sus hijos Nieves Luisa Trujillo Molina (1900-1977); Romeo (Pipí) Trujillo Molina (1896-1970); y Pedro V. Trujillo Molina (1902-1981). El camposanto Woodlawn Park South alberga los restos de Japonesa Trujillo Molina (1905-1978), Héctor B. (Negro) Trujillo Molina (1908-2002) y Luis Rafael (Nene) Trujillo Molina (1936-2005).

En Santo Domingo se conservan los restos de José Arismendi (Petán) Trujillo Molina (1895-1969). Su deceso se produjo en Puerto Rico, siendo enterrado en el cementerio Buxeda, Isla Verde; pero, en 1991, sus cenizas fueron trasladadas al cementerio de la Máximo Gómez. En este camposanto también descansa, en uno de los panteones de la familia, Marina Trujillo Molina (1888-1976).

De los hermanos del dictador la única que no salió del país en 1961 fue Rosa Julieta Trujillo Molina (1893-1980), casada con Ramón Saviñón Lluberes. Tras su fallecimiento, fue sepultada junto a su esposo en el mausoleo de los Saviñón.