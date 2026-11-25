Es una verdad de Perogrullo que cuando un problema se deja extender en el tiempo sin aplicar solución, se agrava a unos extremos que tiende a provocar metástasis en el cuerpo que lo padece, trátese de una persona, familia, institución o país. Ocurre en Haití, donde las bandas del crimen organizado rigen la vida de los haitianos, como consecuencia de las falencias estructurales añejas, sin respuesta oportuna.

Extirpar las bandas impone soluciones que ni siquiera con quimioterapia ceden. Las acciones militares llevadas a cabo por las tropas de Nayib Bukele en Haití no son más que tomar el bisturí y sacar de cuajo el cáncer, enfermedad que dañó todo el tejido social, alimentada por políticos y empresarios de ese país, cada cual para sacar no solo ventajas económicas, sino con el fin de tener poder y control territorial. Las ramificaciones de esa delincuencia llegaron hasta La Florida, donde se urdió el asesinato del presidente Jovenal Möise; allí se condenó a su cabecilla, un pastor, a 20 años de cárcel.

Oponerse a las acciones de las tropas militares es propiciar la continuidad del desorden en Haití, que se compara con lo ocurrido en Uganda, El Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana, en África, países en los que no se aplicó la medicina a tiempo al surgir la insurgencia.

El 9 de octubre de 1962, Uganda se convirtió en una nación independiente, como lo hizo Haití el 1 de enero de 1804. Milton Obote fue quien encabezó el primer gobierno poscolonial, que hubo de enfrentar diferentes crisis, lo que dio paso al sádico y legendario Idi Amin, en 1971. Por las diferencias entre tribus, representadas por estos dos (los langi y acholi versus otras facciones étnicas), Uganda dio tumbos entre golpes de Estado hasta 1985.

Con la inestabilidad política y las rivalidades étnicas, que las hay en Haití, germinaron varios liderazgos fuertes entre las tribus marginadas y reprimidas por el poder: por un lado, Alice Auma Lakwena, de la etnia acholi, tomó el mando (1986) de un grupo denominado "Movimiento del Espíritu Santo", una mezcla de cristiandad con las creencias de los acholi. Miles la siguieron bajo la promesa de protección divina, pero fue aplastada por el gobierno ugandés. Una nueva versión surgió con Joseph Kony, responsable de la diseminación de la semilla por el resto de los países africanos, arriba mencionados.

Las masacres y secuestros llevados a cabo por Kony le granjeó una mala fama en toda África, a tal magnitud que su influjo, una liga de cristianismo y santería (se declaró médium), le agenció simpatías en los seguidores de Alice Auma Lakwena. Sus tropas cortaban labios, orejas y brazos de sus contrarios para evitar que la gente hablara de su paradero. Así se convirtió en el hombre más buscado no solo en África, sino por la Corte Penal Internacional (CPI) que dedicó recursos para capturarlo.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Kony había secuestrado unos 30,000 niños y adolescentes de tribus contrarias para engrosarlos a las milicias, lo que ocurre en Haití. Pasaron muchos años en la búsqueda del famoso criminal en las selvas de Uganda, Sudán del Sur, la República Centroafricana y El Congo. Los cuatro países, la CPI y Estados Unidos dedicaron cientos de millones de dólares para capturarlo. Desde 2008, solo EE. UU. invirtió 780 millones de dólares en operaciones militares. En el 2018, al legendario Kony no lo habían aprehendido y la CPI mantenía una orden de captura.

¿Qué se quiere, que en Haití ocurra igual con la agravante de que RD es el único territorio para dónde correr?