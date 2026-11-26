La película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut (Ojos bien cerrados, en español), está ambientada en una temporada navideña. No hablaré aquí de esa película, sino más bien de algo que podría estar en ella con la anuencia de Stanley: los charamicos dominicanos. Como se sabe, estos vienen del arrayán y el bejuco, dos tipos de raíces que pueden ser encontradas en el monte. Podemos verlos en las zonas cercanas a la Churchill y varias periodistas dominicanas le han hecho historias, aunque no creo que en este año. Podríamos decir como versa el título de este artículo: los charamicos no tienen quien les escriba. Otros intereses mueven las plumas dominicanas, nada que ver con el carácter antropológico para diseccionar costumbres, relatos y narrativas.

Hacer una disección de los charamicos como arte es la finalidad de esta página. Por lo pronto, tenemos claro que todo esto exige una parafernalia: el tipo que se dedica a hacerlos podría decirnos que hay burros navideños y otros ornamentos. Para escribir este artículo, tuve que googlear y me encontré con la más variopinta de las informaciones. Cuando dije que Stanley Kubrick le daría el visto bueno me baso en esa escena en que el Dr. Bill entra para buscar una capa y una máscara a la tienda de un dependiente: vende capas y vende máscaras.

En tiempos de Navidad, podemos ver los charamicos por los lados de la UNPHU, pero también camino de la Autopista Duarte y por qué no, creemos que en el Malecón distrital, junto a las pinturas haitianas. La política dominicana necesitaría una alta dosis de charamicos: entenderlos es parte esencial de la cultura material del dominicano: premiar con la atención a estos artesanos es motivo de la alegría de cualquiera que sepa lo que lleva fabricar estos adornos criollos.

En mi lejana infancia pude ver como mi padre llevaba —con el amigo de la familia llamado Simo, campesino e iniciado—, un árbol enorme cortado en algún bosque. Usar árboles reales en la decoración navideña es algo que conocemos: sin embargo, hay la intención de indagar si estos arbolitos de hoy, no los charamicos que son del ayer, son importados. Conozco gente que entra en emoción cuando se trata de decorar con motivo de la Navidad. Es cierto: los charamicos exigen de cierta dedicación, como es el caso de una tía de mi padre que se dedica a la construcción de nacimientos, otra modalidad decorativa.

La película de Stanley Kubrick está sabiamente orientada en la Navidad. No siempre encontramos en Netflix películas de esta temporada, por lo cual animo a los lectores a hacer una búsqueda de películas que toquen el tema de la Navidad, que es mucho.

En todo caso, los que fabrican charamicos tienen claro que lo hacen para venderlos y llevar el pan navideño a sus mesas. Como dije antes, los charamicos no tienen quien les escriba, pero está claro que lo hemos intentado: algo es algo. ¡Saludos, mis dilectos lectores!