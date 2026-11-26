Esta semana en Santo Domingo –"donde todo comenzó", como reza slogan promocional–, en la Cuna de América por sus primacías multifacéticas, arranca el III Congreso para la Reunificación de la Hispanidad, como vector cultural común de identidades nacionales con historias compartidas. Un arco que nos incluye en su ámbito como parte de las entidades del Nuevo Mundo que la península ibérica enlazó en su empresa de exploración, conquista y colonización. Y que ahora, cada 2 años, las Cumbres Iberoamericanas renuevan en propósitos, siendo la edición XXX su última, efectuada en Madrid el 4 y 5 de noviembre del 2026.

Como modesto aporte al objetivo de ese evento ofrezco algunas pinceladas biográficas de experiencias que me han ligado a la presencia ibera en esta tierra. Y me atan umbilicalmente a esa raíz.

Sancarleño -cuyo poblamiento original fue integrado por familias canarias, reforzadas con inmigrantes catalanes, italianos y de otras etnias-, provengo de esas señas raigales, bautizado por Mateo Rodríguez Carretero y Salamanca, el padre Miguel, quien nos dio la primera comunión. Un capuchino que llegó en 1930 en vapor de la Trasatlántica Juan Sebastián Elcano. Y se ganó el alma de la gente llana de la comunidad, constituyéndose en faro de orientación y bondad. Cristo encarnado en este hermoso ejemplar humano.

Residí en la primera infancia en la Eugenio Perdomo en casa gemela colindante a la ocupada por el maestro catalán de la plástica Josep Gausachs Armengol, a quien mi madre llamaba don Pepe. Siendo un niño metiche de 4 años, importunaba con frecuencia la tranquilidad de su hogar, él en camisilla blanca sin mangas con una boina negra terciada. Ya frente al caballete faenando en el patio o en su mesa de comedor a la cual me sentaba para ponerme conversa.

Cuando Fefita notaba mi ausencia enviaba a la niñera a buscarme o iba ella misma a excusar la intromisión. Ante lo cual el amable vecino respondía: "Ay, doña, déjelo, el niño no molesta y nos entretiene hablar con él". Su identidad la vine a conocer ya mi madre nonagenaria, cuando le pregunté quién era ese pintor al que visitaba en mi niñez. Alguien que dejó honda huella con su obra descubridora de nuestro real perfil y forjó alumnado luminoso.

Frente a nosotros residía don Manolo Vela Pastor y su familia, quien ejercía comercio en la Casa del Ingeniero, muy amigos de mi madre. Habría ingresado al país en 1914 y en 1942 frisaba los 52. Descrito así en ficha de inmigración: de cabello rubio y calvicie incipiente, vivía en la Eugenio Perdomo 10. También se avecindaron en esa calle los Sicart, catalanes, cuya cabeza fue un maestro chocolatero que vino a trabajar en Cortés Hermanos. Su hija María Nieves "Neus" -de una dulzura simpar, quien manejaba el esmalte y la cerámica con fina sensibilidad- fue nuestra compañera de quehaceres culturales en museos y tertulias. Relación compartida con Manolito García Arévalo, Francis Pou, Federico Fondeur, Fray Vicente Rubio, Francisco José Arnáiz y doña María Ugarte.

También en San Carlos recuerdo a los hermanos José, Miguel y Lourdes Arenas, esta última mi compañera de curso en el colegio de monjas españolas Nuestra Señora de la Candelaria donde hice los 2 cursos iniciales de primaria, instalado en la Peña y Reinoso y luego con local propio en la Abreu. Su padre Miguel Aurelio Arenas Corripio, oriundo de Cabranes, Asturias, ejerció comercio en sociedad. En los registros de Inmigración de los 40 figura soltero José Arenas Corripio, empleado de comercio, quien llegó en 1941 en el vapor Cuba, residiendo en el Edificio Baquero de El Conde y en la Avenida Mella. Hermano de Miguel Aurelio.

Bajando la 16 de Agosto, a la vera de la Escuela Brasil, se ubicaba el almacén de provisiones de Adelino Sánchez, en los bajos de un edificio de 3 plantas. Ingresante desde Cuba en el vapor Presidente Machado en 1933, mantuvo sus operaciones por décadas. Una de sus hijas, muy activa, realizaba tareas al frente del negocio. En 1969, refiere Angela Peña en Areito (5/2/2022), Adelino Sánchez promovía el super Pueblo en la A. Fiallo Cabral de la zona universitaria.

En la 16 de Agosto, al borde de la Mella, se situaba el almacén de provisiones de Bello Cámpora, con su pronunciada nariz, siempre cordial, sentado a la entrada. Compañeros de La Salle vástagos de iberos tomaban la guagua en esa ruta. Tal los hermanos López Garrido, Miguel y Antonio, hijos del asturiano Benigno López García, dueño del super Colmado López y sobrinos de la Dra. Josefina Garrido, otorrinolaringóloga con consultorio y hogar en dicha vía. Uno se hizo otorrino y el otro oftalmólogo. Igual sucedía con Carlitos Nadal Ariza, hijo del mallorquín Francisco Nadal Andreu, socio de su hermano Miguel en negocio de líneas ferreteras.

Cruzando el parque Independencia, en Palo Hincado con Nouel, la Casa Pérez operada por los hermanos Bernardo y José Pérez, junto al sobrino Paco. Hasta allí acompañaba a Fefita a realizar las compras de comestibles para el hogar, enviadas a domicilio en fundones de papel de estraza en guagüita verde -como el color del establecimiento. En El 1y 5 de Miguel Paliza (padre de mi compañero José Miguel) conocí el embrujo del café expreso Paliza No.5 que torrefactaba su hermano Benito, vasco fundador de La Cafetera, que disfruté en El Sublime, El Jai Alai y en Oh, qué buenos helados café de la San Martin.

En el Colmado Nacional de Mella y Santomé se completaba la compra. Allí un gentil José Manuel González Corripio -hijo del fenecido Manuel González Cuesta, con colmado en las Mercedes- se prodigaba en atenciones. Origen de CCN, que incluye los super Nacional y Jumbo, Casa Cuesta del Hogar, Cuesta del Libro, Ferretería Cuesta, Juguetón, La Bodega, entre otras facilidades.

Para aprovechar el recorrido ascendíamos las escalinatas del moderno y funcional Mercado Modelo. Allí vegetales, viandas, y frutas frescas y en su 2do nivel carnes y pescados de calidad. Afuera, aves de corral y flores. En su entorno almacenes de provisiones de españoles, árabes, chinos y banilejos. Tiendas de textiles, calzado, mercerías, ferreterías, bisutería, efectos deportivos, discos, farmacias, La Nación, salas de cine y el Cuartel de los Bomberos con sus sirenas que marcaban la jornada.

La Emilio PrudHomme era sinónimo de Manuel Corripio. Hombre laborioso y menudo que vino de Cabranes siendo mozuelo para trabajar como aprendiz en el almacén de Francisco Lavandero. Allí encontró a Juan Bosch Gaviño, otro joven hijo del maestro constructor y comerciante catalán José Bosch Subirats y nieto del gallego Juan Gaviño radicado en Santo Cerro. En encandilador relato que sacó lágrimas a don Manuel, en Casa de España en los 90, el escritor y político narró las duras condiciones en que vivieron estos "sobrinos". Quienes tras 2 años de labores recibieron un trajecito apéame uno de la tienda de Nicolás Cheij. Así se forjó el recio carácter de ambos en la matriz virtuosa del trabajo.

Yo iba con mi tío Pilín a comprar planchas de zinc a la DC, atendidos por don Manuel. Ya adulto, tuve la dicha de tratar a Pepín, de quien he aprendido valiosas lecciones de vida. Un verdadero sabio fraguado en su propia experiencia razonada. En la Mella, Ramón Corripio, hermano de Manuel, operaba su empresa.

Infante residí en la Martín Puche 5 próximo al Palacio Nacional y retorné en la primera década. Al lado vivía Ernesto Arostegui junto a españoles, quien presidiera la Mercantil Antillana sita en 30 de Marzo frente a la Caribbean Motors que administraba Manuel Resumil Aragunde, de Pontevedra, quien me advertía, cuando admiraba los deslumbrantes automóviles Dodge, Chrysler, que importaba: "Ver y no tocar". Asociado a Paquito Martínez Alba, Aragunde llegó a secretario de Industria y Comercio, siendo instrumental en la traída de colonos españoles tras la visita de Trujillo a España en 1954, con los cuales conviví en Constanza y a los que mi familia ayudó a conseguir colocación en la capital.

A pocos pasos, encima de la Ferretería Piñeiro, formó hogar el jovial soriano Saturio Jiménez Aranda, propietario de tienda de repuestos, padre de Iberia, Gloria y Linda. En Francia 14 residió Atonio Piñeiro Buceta, quien en 1941 contaba 53 años, de pelo canoso.

En Francia 10, en edificio de 4 apartamentos, vivía Fernandito Aznar (Mosquito) y su hermana Montserrat. Su padre Fernando madrugaba para ir en bicicleta a comprar viandas al mercado y abastecer un quiosco barrial. Para antes de las 7:30 estar en su taller de carpintería y ebanistería. Este catalán de Gerona llegado en 1940 como emigrado de la guerra civil, tras pasar por un campo de refugiados en Francia, retornaba al mediodía para almorzar y echar una siesta. Y a las 2 a su trabajo. En el camino, llevaba al hijo a Bellas Artes en su bicicleta de canasto, pedaleando bajo la quemante canícula, a recibir clases de pintura del maestro Prats Ventós, meritorio catalán.

Fernando era el menor de tres Aznar Sesera, que incluían a Pedro -candidato a diputado en 1936 en Barcelona por el Partido Catalán Proletario- y Manuel, quienes arribaron acompañados por sus padres Vicente Aznar y Francisca Sesera Coll. Pedro se iría luego a Chile. Manuel sería deportado a Venezuela en las finales del régimen de Trujillo. Vicente y Francisca, junto a Fernando, descansan en suelo dominicano.

Al lado vivía Gonzalo Güemez, un incansable bilbaíno de igual ramo industrial y jornada. Socio comanditario de Aznar en el taller -junto a Pascual Palacios-, tenía camioneta y era de poco hablar. Cuando negociaba frutos y maderas desde San Juan en dos camiones, tuvo un percance con un auto de Trujillo al servicio de Ramfis. Llevándole a la cárcel y forzándole a vender sus 2 vehículos para reponerle uno nuevo al Jefe. Padre de mis queridos Ildefonso (Fonsito), Gonzalito y Sara Aurora Güemez Naut, procreados con la profesora Fior Naut -fundadora de la 1ra Escuela de Economía Doméstica de San Juan y maestra repostera.

Fonsito fue la cabeza del osado grupo de 12 jóvenes de la Nueva Trinitaria -completado por el profesor Casado Soler-, que en 1959 retó, con audaces acciones planeadas a una cuadra del Palacio Nacional, al aparato de terror que dirigía el temible coronel Abbes García. Apresados el 8 de noviembre, mes de mi cumpleaños, fueron trasladados a La 40 y recluidos en La Victoria por nueve meses. El barrio fue ocupado por agentes del SIM como si fuera el sector judío de Varsovia.

Don Gonzalo -ajeno a la conjura- salió deportado a España. En 1961, excarcelado Fonsito, viajó a estudiar en Madrid hasta 1968 cursando tres carreras: Ciencias Políticas en la Complutense, Diplomacia en la Escuela Diplomática, y Sociología en el Instituto Social León XIII de la Universidad de Salamanca.

Esta saga seguirá...