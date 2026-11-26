Recientemente comenté como novedad la edición traducida al inglés de la obra poética del gran apologista de los cocolos, Norberto James Rawlings, y mi siempre querida Tere me trajo una excelente edición de su "Poesía Completa" publicada por Miguel D. Mena, el importante editor y promotor cultural dominicano residente en Berlín, cuyo sello Cielo Naranja posee un impresionante catálogo de obras dominicanas difíciles de conseguir, que pueden comprarse en Amazon o en ediciones Kindle.

Los Nuevayores

En mi madurez lectora me ha dado con sentarme de madrugada con un café humeante —fuerte pero bien colado, sin esas espumas modernas que parecen nubes de jabón— y otear un figurado horizonte de libros como quien mira desde un balcón imaginando reductos de lectores que amamos el papel y la tinta. No me engaño: las pantallas y los pixeles nos quieran volver a todos peces de memoria cortísima, como la inolvidable Dory de "Buscando a Nemo". Pero el papel sigue dando guerra. Y vaya batallas que se libran en estos días en Manhattan, México y Buenos Aires. Comienzo por el norte, en la isla de hierro y prisa donde dejé pedacitos de juventud hace tantas décadas que prefiero no contarlas. "Che spasso!" En Nueva York, donde los rascacielos suelen comerse el cielo, resulta que el español está haciendo ruido de librería abierta. Me cuentan —y lo leo con una sonrisa estereofónica— que acaba de abrir sus puertas "Bocabierta" en Manhattan, un nuevo refugio para los que leemos en nuestra lengua, justo cuando la octava edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC) terminó de confirmar que lo nuestro allá no es nostalgia de emigrante, sino literatura viva. Este año tuvieron como lema pensar la lengua como un mar, con la sombra inmensa de Gabriela Mistral recordándonos que los océanos y su sal unen más que lo que separan. ¡Qué acierto! Porque frente a tanto academicismo acartonado que quiere diseccionar los poemas como si fueran pempenes en laboratorio, lo que hace falta en Nueva York —y en todas partes— es justamente eso: abrir la boca, conversar (como recordó recientemente Plinio Chahín), juntarse alrededor de editoras valientes como Sudaquia, Chatos Inhumanos o Ugly Duckling Press, que tienden puentes sin pedirle permiso ni visa a los grandes emporios.

En el universo anglosajón la industria editorial anda entre el duelo y el combate legal. Por un lado, falleció a sus 72 años a principios de mes Gary Fisketjon, uno de esos editores de raza que sabían pulir una frase hasta sacarle brillo sin quitarle el alma, según los escritores que pusieron en sus manos sus manuscritos. Tras propasarse con una empleada por su alcoholismo (tocó un hombro de ella), fue despedido de la editora Knopf en 2019, donde laboró casi tres décadas y era considerado "el mejor editor literario de su generación". Desde Londres me escribió un email Sofía Rossi-Davies, que sigue con pasión la prensa literaria en inglés, diciéndome que Fisketjon era "uno de esos artesanos raros en esta época de algoritmos que pretenden decirnos cuál novela nos va a emocionar antes de que pasemos la primera página". En 2020 rehizo su carrera en su natal Salem, Oregón, como editor del nuevo sello Panamerica, cuyo director lo calificó como "el editor más importante de la ficción estadounidense en los últimos 50 años". ¡Tanta falta que hacen editores profesionales en este país nuestro donde la mayoría de los autores autopublica sus obras! Otra noticia desde "los nuevayores" es el triunfo de trece grandes casas editoriales en su millonaria batalla judicial contra el sitio pirata "WeLib", condenado a pagar casi 20 millones de dólares por apropiarse de textos registrados y protegidos legalmente. Celebro que se protejan los derechos de autores y editores. Mafaldita, siempre quisquillosa, me pregunta: ¿bastan las multas en los tribunales si no sembramos el amor por la lectura desde la mesa de la casa? Le respondí "non si può avere la botte piena e il marito ubriaco".¡Qué quejiña!

Origen y cisma

El periodista Rafael Núñez (Santo Domingo 1956), quien hizo una exitosa carrera de dos décadas como director de prensa del expresidente Leonel Fernández y desde hace varios años se ocupa de su propia firma consultora, recién publicó "Génesis y ruptura de dos naciones" (Amigo del Hogar, S. D. 2026, 263 páginas), un interesante ensayo sobre uno de los temas políticos más conflictivos, la relación entre Haití y Santo Domingo. La periodista Minerva Isa dijo que quedó "fascinada con el libro, que abarca contextos históricos de alcances impresionantes". El historiador Elíades Acosta Matos lo elogia: "con su erudición, el autor reflexiona sobre las raíces de una palpitante y explosiva realidad, la obligada convivencia geográfica entre Haití y República Dominicana". Núñez ha publicado anteriormente "Retratos de la Historia" en 2017, con perfiles biográficos de personalidades dominicanas del siglo XX; "Tramas ocultas de una campaña electoral" en 2012, una mirada íntima a la estrategia de campañas políticas; "Figueroa Agosto: el Poder del Narco", una investigación sobre el tráfico de drogas; y "Nueva Retórica", en 2024, con un análisis de la comunicación mediática efectiva en la era digital. Oigo decir a amigos periodistas que esta más reciente obra de Núñez es su mejor libro y que merece leerse.

Volver por "Vuelta"

México, una de las ciudades donde brilló Pedro Henríquez Ureña, es tierra de librerías luminosas y catálogos que han formado a medio continente. La edición póstuma por el Fondo de Cultura Económica de su formidable ensayo "Las Corrientes Literarias en la América Hispánica" es de los libros académicos más vendidos desde su aparición en 1949. Las noticias desde México traen un sabor agridulce, como chocolate amargo con canela. Lei con tristeza sobre los apuros financieros de Ediciones Era, la histórica editorial cuyas ventas han decrecido fatalmente desde la pandemia. En sus libros aprendieron a leer sobre historia, la narrativa y la poesía de América Latina muchos soñadores quienes creían que un buen ensayo –¡o unos versos!— podían enderezar el mundo. La vida y la literatura no se detienen, como decía Rodriguito "siguen su agitado curso". Así, en el mismo Distrito Federal nacen brotes nuevos entre las grietas. Vanessa Romero y Carlos Pérez Ricart (¡qué nombre tan dominicano!) abrieron su nueva librería "Sándor Márai" y lanzaron su selloeditorial "Tiro al Blanco", apostando por apenas cuatro libros al año —narrativa, crónica y ensayo— y tendiendo, además, una mano solidaria a Ediciones Era. La Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes arma festivales itinerantes para sacar los libros a la calle y decenas de editores preparan maletas con cientos de títulos para hacerse sentir en las grandes ferias internacionales. Menos mal. Porque cuando las estadísticas dicen que la atención humana actual dura lo que un suspiro frente al teléfono, publicar buenos libros con mimo artesanal es casi un acto de resistencia heróica. La semana pasada, además, la revista "Letras Libres" dedicó un magnífico reportaje a celebrar medio siglo de la fundación de "Vuelta", la revista de Octavio Paz de la cual es sucesora. Por poco que pase en México, siempre es grande y mucho. Cuando vuelva allá me encantaría conocer a Christopher Domínguez Michael, a mi juicio uno de los más importantes críticos literarios hispanoamericanos del siglo XXI.

Otra gran capital

Como si recorriera los pasos de Henríquez Ureña, llegar a Buenos Aires aunque sea virtualmente a traves de la internet, es confirmar que las letras, la tinta y la creación literaria fluyen por las venas de esa ciudad como un río indetenible pese a la represa o aterosclerosis que significa el estrago financiero recurrente que sus políticos infligen a ese gran país. "Che città, questa, per chi ama i libri!". Ya se sienten los aprestos para la Feria del Libro de Buenos Aires, que este año celebra medio siglo, con Perú como país invitado de honor. Las editoriales independientes argentinas demuestran que la imaginación no sabe de crisis. Marea Editorial dedica este 2026 al pensamiento sobre los cincuenta años del golpe de 1976, con libros de memorias e investigación histórica. Quizás el arte y el testimonio son buenos antídotos contra quienes pretenden reescribir el pasado a su antojo. Junto a la memoria cívica, la ficción y el ensayo siguen latiendo con fuerza, en editoriales como Eterna Cadencia, Caja Negra, Fiordo o Blatt & Ríos, con entregas de nuevas y viejas voces que merecen leerse con deleite. Me han recomendado unos ensayos de Martín Kohan sobre Borges. Extraño la ironía elegante de don Georgie cada vez que algún crítico pedante pretende explicarnos un cuento de tres páginas con un bodrio de cinco páginas de jerga incomprensible.

Conclusión

Así finalizan algunas longanizas ilegibles. La librería recién inaugurada en Manhattan, la editorial independiente que resiste en México y el entusiamo por la feria de Buenos Aires, ¿qué tienen en común? El lector de carne y hueso. Que no lee para llenar fichas, presumir en redes sociales ni fundar ridículos dilettantismos, sino por el puro, añejo e irreemplazable placer de descubrir otra vida u otro universo entre las páginas de un buen libro. He visto pasar demasiadas modas teóricas o propuestas de poéticas como agua sucia por cunetas tristes. Sigo apostando por lo que vengo diciendo: menos pose, menos ruido de farándula y más libros cuyas letras anhelen nuestros ojos. Mientras quien escriba diga sus verdades y quien lea lo haga con ganas, ¡la fiesta continúa!