La historia de Juan Rincón aparece magistralmente relatada por el eximio escritor tradicionalista, César Nicolás Penson (1855 – 1901), en "La muerte del padre Canales", una de las diez tradiciones que conforman su emblemática obra Cosas añejas (1891). Constituye dicho relato el más fiel retrato de las debilidades o podredumbre ético-moral que históricamente han afectado al sistema judicial de la República Dominicana. Y revela la magistral y muy aleccionadora narración que la justicia dominicana siempre ha sido la misma: la piedra angular o el brazo poderoso que ha servido de soporte al régimen de impunidad que durante los últimos años tanto se ha criticado y combatido.

El protagonista de la historia es Juan Rincón, un matón compulsivo, especialista en asesinar mujeres; pero que, debido al peso de un tío socialmente influyente, casi siempre lograba evadir la justicia o quedar libre del castigo de la ley. Descrito por el narrador como "un ente raro", "un monstruo" que "acaso padeció lo que se llama manía de sangre" (1979: 58), y cuyo origen arrancaba "de familias muy distinguidas, las primeras de esta capital...", Rincón asesinó a su primera esposa encinta; pero «Esta primera hazaña quedó impune, merced acaso a lo distinguido de su familia y a las influencias que hizo o no hizo valer en su favor su tío el Deán...Ya antes dizque había metido a una hija suya en un sótano» (Idem)

Después de cometer estos hechos, pudo libremente huir hacia Puerto Rico, país donde no tardó en contraer nupcias por segunda vez. Con la nueva esposa, una noche, sostuvo una discusión y la amenazó con hacerle lo mismo que a la primera. La mujer procedió "a denunciar al lobo". Las autoridades borinqueñas entran en acción, y Juan Rincón es apresado y despachado a su patria, y «Entonces aquí lo dejaron libre, ¿Cómo no? Por respeto de su tío el Deán» (Ídem, 59)





Y una vez en su país , su insaciable sed de sangre lo impulsó a elaborar una lista con los nombres de las personas (treinta en total), a las cuales habría de matar en el futuro, encabezada por el padre Juan José Canales, el cual, antes de ser sacerdote, había ejercido como abogado contrario a los intereses del matón.

El crimen contra el sacerdote se perpetró como estaba planificado, y Juan Rincón, ¡por fin!, es sometido a la justicia. Cuando el juez del crimen le preguntó al prevenido:

«— ¿Quién mató al padre Canales?», acto seguido el monstruo asesino, impasible y con tono fiero respondió:

« —¡La justicia de Santo Domingo!»

Sorprendido el magistrado, procedió, esta vez con voz severa, a preguntarle de nuevo al imputado:

«— Conteste usted, con respeto a la justicia, ¿quién mató al padre Canales?»

«— He dicho - insistió el asesino - que la justicia de Santo Domingo, porque si cuando yo, agregó con tono sentencioso e insolente, maté a mi primera mujer embarazada, me hubieran quitado la vida, no habría podido matar al padre Canales»

Merced a tan contundente respuesta, el narrador introduce una crítica reflexión que no podía ser más aleccionadora en un momento, como el actual , en el que la justicia dominicana adolece de las mismas fallas y debilidades que la justicia de los tiempos de Juan Rincón:

«Jamás inculpación más grave ni más sangrienta se arrojó a la faz de los hombres de la ley. Era un cargo que contra sí Rincón hacía, pero con el fin de apostrofar a la justicia humana por su culpable lenidad dejando impune un crimen atroz por atender a mezquinas consideraciones sociales y a influencias malsanas de valedores poderosos, que lograron hacer irrisoriamente nula la acción de la ley. ¡Lección tremenda para quienes pierden el respeto a esta y a la sociedad, vulnerando los fueros de la una y burlando a la otra para burlar a entrambas, haciéndose realmente con semejante lenidad más criminales que el criminal que pretenden sustraer a la acción reparadora de la justicia!»

En pocas palabras, ese es el contenido profundo del famoso relato histórico de nuestro afamado tradicionalista y fundador del primer diario dominicano, El telegrama (1882). Un relato, que como ya se expuso al principio del presente texto, nos presenta la más fiel radiografía del sistema judicial dominicano durante la segunda mitad del siglo XIX. Una historia que nos presenta una realidad que muy poco ha cambiado y que resulta bastante parecida al trágico hecho en que se vio envuelto recientemente el empresario capitaleño Eliezer Salvador (Chey).

Este empresario, el martes 17 del presente mes, compartía con la joven de veintidós años Melissa Medina cuando esta falleció después de presentar problemas de salud. Ante un caso que tanto ha impactado la conciencia nacional, a cualquier dominicano sin apellido, rango o recursos económicos, las autoridades judiciales ya lo hubieran citado, investigado y hasta allanado sus domicilios para determinar su grado de responsabilidad en el trágico hecho. Sin embargo, hasta la hora en que se escribe el presente artículo, el señor Eliezer no ha sido citado para que ofrezca su versión sobre el hecho. Su vida continúa tan campante como el wiski aquel.

¿Qué significa eso? Que parece que tuvo mucha razón el connotado arzobispo salvadoreño, monseñor Oscar Arnulfo Romero (1917-1980) cuando en un momento afirmó que «La justicia es como las serpientes solo: muerde a los descalzos». O como en igual línea de pensamiento declaró el afamado escritor, novelista y dramaturgo francés, Honorato Balzac (1799-1850) al sostener que «Las leyes son como las telarañas: a través de ella pasan libremente las moscas grandes; pero las pequeñas quedan atrapadas»