Como en buenísima parte del discurso político, el del presidente Luis Abinader sobre los feminicidios, con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mezcla cuestiones contradictorias. Tiene razón cuando afirma que un solo feminicidio es demasiado y corresponsabiliza a la sociedad de su destierro de la vida social, pero yerra cuando habla de "avances en algunas áreas", citando como ejemplo específico un mayor número de casas de acogida.

Avances, a decir verdad, ha habido pocos. Más bien, en áreas clave como la representación política, el retroceso es patente. En la actual administración, las mujeres han sido relegadas de los cargos de poder político. Solo dos de los veintitrés ministerios están ocupados por mujeres, y uno de ellos, el de la Mujer, "se cae de la mata", como dice el refrán.

Un análisis del Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), pone el dedo en la llaga de esta preterición: 16 de las 158 alcaldías están lideradas por mujeres; en el 89 % de estos cargos han debido conformarse con las vicealcaldías. En el Senado, cuatro de las treinta y dos curules son ocupadas por mujeres, mientras que en la Cámara de Diputados representan apenas el 36.8 %.

No son estos datos de relleno. Revelan hasta qué punto la fuerza política que dirige el Estado está permeada de sexismo. Para el presidente, las mujeres no han sido opción para cargos desde los que puedan demostrar su capacidad de liderazgo y su compromiso con impulsar políticas públicas que, aunque no alcancen a revertirla, por lo menos mellen la estructura sociopolítica e ideológica de la discriminación y la violencia.

Hablemos también de un tema neurálgico frente al cual el gobierno ha hecho mutis: los derechos sexuales y reproductivos. El Código Penal vigente desde el pasado agosto, que el Ejecutivo pudo haber observado, es prueba fehaciente del descompromiso oficial con la autonomía de las mujeres y con su derecho a decidir sobre sus cuerpos. La criminalización del aborto en cualquier circunstancia no puede ser tapada con un dedo.

Y si puestos a hacer abstracciones teóricas ciframos en la educación el cambio de las mentalidades que generan la violencia machista, recordemos que, en diciembre de 2022, el ministro de Educación Ángel Hernández derogó la Orden Departamental No. 33-2019 que establecía la transversalidad de la política de género en el currículo.

En un contexto como este, citar el aumento de las casas de acogida —especie de mantra gubernamental cuando se habla de violencia contra la mujer— demuestra, pese a la posible buena fe, una flagrante incomprensión de la problemática.

Instituido internacionalmente en los años setenta, y en el país en el 2003, el modelo de las casas de acogida está siendo sometido a serias críticas por el propio movimiento de mujeres. Aquí, esa crítica apenas asoma.

Se le atribuye, con razón, revictimizar a las mujeres al aislarlas de su vida familiar, social y laboral, mientras el victimario disfruta de libertad y de todos los beneficios inherentes. Es ella la que se ve privada de sus derechos por un sistema formalmente obligado a garantizarle seguridad y a penalizar al agresor.

Ergo, que haya más casas de acogida no es la panacea, ni demuestra que haya políticas de género que protejan de manera efectiva la integridad de las mujeres. Ya va siendo hora de cambiar el estribillo.