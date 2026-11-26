Costumbre inveterada: suelo esperar a Morfeo con un libro en las manos. Es mi momento de adelantar las lecturas en curso o de ponerme al día con los últimos acontecimientos. Una noche reciente, empero, el escenario era la habitación de un hotel. Convencido de que llegaría tarde y cansado, pensé que podía permitirme romper el hábito por una vez. ¡Qué va! Allí estaba, entre las sábanas y temprano, pero el dios griego no daba señales de aparecer. Y, para colmo, el Kindle se había quedado en casa.

Por suerte para mí, en una gaveta contigua había dos libros impresos: el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón, texto sagrado fundamental de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me fui primero por esta última ruta, pero, como me ha ocurrido en otras ocasiones, avancé muy poco. Nunca ha conseguido despertar mi curiosidad y se me hace cuesta arriba digerir siquiera unos cuantos párrafos.

Opté entonces por lo conocido. Al pasar aquellas páginas de papel biblia, recordé un texto casi obligado en las ceremonias religiosas católicas: la Primera Epístola de Pablo a los Corintios, específicamente el capítulo 13 conocido como el Himno al Amor. Cada línea despierta sensibilidades y, el hecho de que se lea frente a una pareja presta a declararse amor eterno, le da un toque sublime. Es un pasaje de belleza singular, de fácil comprensión pero al mismo tiempo de gran calado. Eso creía.

Morfeo seguía sin aparecer y decidí poner aquellos párrafos, repletos de sabiduría, en el contexto histórico en que fueron escritos. Creía que el latín era la lengua en la que Pablo de Tarso, ciudadano romano, había redactado sus cartas. Aunque probablemente conocía la lengua de Virgilio, se dirigió en griego a la comunidad cristiana de Corinto. Hacia el año 50 d. C., esta era una de las ciudades más prósperas y cosmopolitas del Mediterráneo oriental. Su ubicación, junto al istmo que conecta el Peloponeso con la Grecia continental, le confería una posición geográfica y comercial excepcional.

De lenguas y significados

Al descubrir la lengua en que Pablo había escrito, hice otro hallazgo. En griego existen distintas palabras para expresar el amor, según la naturaleza del sentimiento o la relación a la que se refieran. En la versión original de la epístola que tenía entre manos, la palabra que aparece una y otra vez es agápe, que alude a un amor entendido como entrega, responsabilidad hacia el otro y fundamento ético de la convivencia humana.

A esas alturas de mi pesquisa, ya sabía que el sueño tardaría más de lo previsto. Porque, sin proponérmelo, se alejaba mientras más indagaba. La relectura de aquella epístola, de la que se había extraído el pasaje leído durante una ceremonia nupcial a la que había asistido recientemente, me había abierto nuevas perspectivas. Lo que había comenzado como un recurso para vencer el insomnio se estaba convirtiendo en una reflexión que iba mucho más allá de lectura desganada.

En su Historia del Cristianismo (1976), el británico Paul Johnson atribuye a Pablo de Tarso un papel decisivo en la transformación del movimiento religioso surgido alrededor de Jesús en una religión universal. En su opinión, la conversión camino a Damasco de aquel judío helenizado, fariseo, representa una de las grandes inflexiones en la historia religiosa de Occidente. Sin llegar más allá de un poco de extrañeza, me llamaba la atención que una figura de esa categoría, de extraordinaria energía intelectual e hijo de la cultura helénica, escribiese a los corintios sobre el amor romántico. De haber sido ese su propósito, descubrí en mi desvelo, hubiese utilizado éros, el término griego para el amor apasionado, el deseo y la atracción, condicionantes sin duda de los novios frente al altar. De esa palabra procede nuestro término "erótico".

La congregación cristiana de Corintos, donde el apóstol de los gentiles vivió dieciocho meses, era particularmente difícil, como se infiere por sus comunicaciones. La complejidad provenía de las características mismas de la ciudad, diversa por sus antecedentes culturales y religiosos. Aquellos primeros cristianos reflejaban, en buena medida, las contradicciones de una ciudad cosmopolita, comercialmente próspera y profundamente estratificada. En ella convivían judíos y gentiles, esclavos y hombres libres, personas acomodadas y pobres, individuos de distinta formación intelectual y procedencia geográfica. La adhesión a una fe común, el cristianismo, no había borrado las diferencias sociales ni las rivalidades personales.

En su primera carta salen a relucir esas tensiones. Había disputas por el liderazgo, facciones enfrentadas, divergencias doctrinales y primaba la discriminación hacia los pobres. Pablo predicaba el amor como el antídoto contra los conflictos que dividían a la comunidad cristiana impulsada por él. La fuerza de ese capítulo 13 que leía aquella noche en la habitación del hotel reside en la definición del amor como responsabilidad hacia el otro, pero más como fundamento ético de la convivencia humana. Nada que ver con el matrimonio. Aprendí en el insomnio que agápe mutó en la traducción al latín como caritas, derivación del adjetivo carus, (querido, estimado) que luego tomaría una definición más asociada con la beneficencia aunque conserve su significado más amplio en la teología cristiana.

Una exégesis, otra interpretación

Entonces, reflexionaba mientras invocaba al griego espantado, Pablo no teorizaba sobre el amor entre dos, sino sobre el amor como base de la convivencia entre personas diferentes. Pensaba en su comunidad de gente díscola, en cómo lograr que se entendieran y respetaran los unos a los otros. Lo que proponía era una clave para la pervivencia del colectivo, para que el gregarismo afín se desarrollase.

No pretendo descontar valor a la exégesis católica y su aplicación al matrimonio. A mi entender, empero, reducir el amor en la filosofía paulina a la pareja, con el ropaje de romance, deja de lado los aspectos más trascendentales del mensaje. Lo empobrece y le roba la dimensión universal que Pablo quiso darle al cristianismo y que hoy en día se le reconoce después de siglos de la desaparición de aquel judío iluminado. Su amor va mucho más allá de una efusión sentimental, de una fuerza que imanta dos seres: es principio cardinal para la vida en sociedad.

La reducción comienza quizá por la lectura aislada del capítulo 13, con ahorro del 12, donde aparece una descripción de la comunidad de sorprendente vigencia. En palabras de Pablo, es un cuerpo cuyos miembros son diferentes pero interdependientes y, en consecuencia, ninguno es prescindible. Lo extraordinario del texto que sigue es que Pablo no define el amor por lo que se siente, sino por cómo se actúa. Hay implícito un sentido de responsabilidad que, en mis cavilaciones nocturnas, asocié de inmediato con la buena ciudadanía.

"El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.". La expresión "no busca lo suyo" encierra buena parte de la filosofía social paulina. Supone una renuncia a convertir el interés individual en criterio absoluto de conducta. Indispensable pensar en el bien común.

El amor paulino no exige necesariamente experimentar afecto por el prójimo. Exige comportarse de una manera que reconozca su dignidad, sus necesidades y su derecho a existir en condiciones de igualdad. Toda una conducta.

La dimensión filosófica

Leído desde una perspectiva secular, el texto, insisto, constituye una propuesta ética de enorme alcance. Pablo identifica las virtudes sin las cuales resulta difícil construir una comunidad. Su planteamiento es radical: ni el conocimiento, ni la elocuencia, ni la fe, ni siquiera el sacrificio personal poseen pleno valor moral si están desprovistos de amor.

El amor no es, por tanto, una virtud más entre otras. Es el principio que confiere valor moral a todas las demás. Como zapata de la vida en sociedad, entraña el respeto a la diversidad, independientemente de creencias religiosas, raza, origen étnico o condición social. Trasciende el ámbito de las relaciones individuales. Desde mi razonamiento nocturno, la cohesión del colectivo no depende de la homogeneidad de sus integrantes, sino del respeto y el reconocimiento como iguales en dignidad. La buena ciudadanía, que en el insomnio yo equiparaba con el amor paulino, dispensa de profesar la misma fe, compartir idénticas convicciones o experimentar afecto mutuo.

En estos tiempos de intolerancia, cuando hasta las diferencias más nimias sirven de pretexto para el agravio y la exclusión, Pablo tiene aún mucho que enseñarnos. Dos milenios después, su epístola puede y debe leerse como una reflexión sobre las condiciones morales que hacen posible la vida en sociedad. Caveat: ninguna objeción a que el capítulo 13 de esa misiva a los corintios continúe de protagonista en las bodas católicas, aunque agápe y éros se confunda allí en un equívoco que trasciende la semántica.

Morfeo podía esperar, pero para soñar hay que dormir.