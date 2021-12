En política la percepción es realidad, así de simple. Esa es la máxima de las máximas del libro básico de estrategia política y en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lo saben con claridad.

En ese sentido, por lo tanto, en el PLD deben estar conscientes de que el expresidente Danilo Medina, a la luz de la acusación presentada por el Ministerio Público en el Caso Antipulpo, ha sido sentenciado en el tribunal de la opinión pública como, por lo menos, un incompetente que no sabía lo que hacían sus hermanos en su gobierno.

En el foro legal Danilo Medina es inocente de cualquier imputación hasta que sea acusado, procesado y hallado culpable, decir lo contrario sería una mezquindad.

En el contexto político, sin embargo, el cantar es otro y el jurado del pueblo declara sus veredictos con mucha ligereza.

Es obvio que el dilema de Danilo estremece al PLD y que la entidad ha decidido cerrar filas con él, porque a muchos no les queda otra y traicionar a su jefe político no se vería nada bien. Los candidatos a la presidencia no podrán, no obstante, jugar esa carta y el libro de la política dice que deben desligarse de Danilo. ¿Lo harán? Esa es la pregunta.