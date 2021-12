Los números delatan a la gente, porque hablan solos. Mientras el Gobierno dominicano quitaba el pie al acelerador con respecto a la pandemia del COVID-19, el mundo empezaba a sentir el golpe directo de una nueva ola de la enfermedad, provocada por la variante ómicron del mortal virus.

Aquí nos hacíamos los desentendidos con el asunto, pero lo cierto es que desde la semana pasada el imaginario popular comenzaba a reportar de muchos casos de lo que parecía una forma de gripe altamente contagiosa. No se dijo mucho, hasta que el pasado fin de semana, desde Chile, se confirmó que una ciudadana de ese país, que estuvo en República Dominicana, llevó hasta el sur del continente la variante ómicron.

Ahí entonces se confirmó un primer caso de la variante en el territorio nacional y, de repente, ayer, a sólo dos o tres días del reconocimiento del primer caso, resulta que el 44% de los casos de COVID-19 están ligado a la ómicron.

¿Cómo es eso posible? Aquí alguien se quedó callado o no hizo su trabajo, porque eso no pasa de un día para otro. Huele a que en el afán de mantener las maneras políticas y de no dañar las fiestas navideñas, se optó por callar, y eso es muy malo.