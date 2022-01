A proteger más nuestros bosques

Desde el pasado 31 de diciembre seis criminales incendios han afectado zonas protegidas de la Sierra de Bahoruco, los cuales han sido atribuidos a supuestos ganaderos inconformes porque les fueron incautados animales que estaban en zonas vedadas, según sospechas de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. Para muchas personas preocupadas por la situación, las autoridades han hablado del reforzamiento de la seguridad en las áreas protegidas y sin embargo, los autores de estos crímenes contra la naturaleza se burlan de ellas en su cara y han seguido campantes, prendiendo fuego a los bosques en dos jornadas de tres siniestros cada una, que como por arte de magia arden al mismo tiempo, lo que evidencia que son planificados con “asechanza y alevosía”, como dirían en buen derecho.

La gravedad de los daños al medio ambiente demanda acciones más enérgicas y si realmente los patrocinadores de los fuegos forestales están identificados no se entiende que no se haya pasado del discurso mediático a la práctica y que estos sean llevados al banquillo de los acusados para que paguen por sus delitos ambientales. Si los fuegos son intencionados, sus autores no deben seguir sueltos, hay que aplicarles la ley.