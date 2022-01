El pleito ahora va a Corte de Apelación

Con la no presentación del recurso de apelación por parte del Ministerio Público, el expresidente del Senado y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, quedó descargado por el Primer Tribunal Colegiado, tras las juezas no encontrar la existencia de los hechos imputados por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez en el caso Odebrecht.

En sus declaraciones durante el juicio de fondo, Bautista dijo lo que repitió con esta noticia: “Danilo Medina me robó 5 años de mi vida y pretendía también robarme mi honra y la de mi familia. Pero pudo más una vida de trabajo honesto que la perversidad de un gobernante corrupto y abusador que usó el Ministerio Público para perseguir a la oposición”. Asimismo, no repara en reiterar que “de todas maneras, estoy aquí, con elevado espíritu ciudadano y en reiteración de mi compromiso, al igual que el PRM, de luchar por el fin de la corrupción y la impunidad en nuestro país, sin ningún tipo de distinción”. De los 14 imputados, dos fueron condenados y hasta ahora no se han encontrado pruebas suficientes contra cuatro de ellos. Al recurrir parcialmente la sentencia el próximo capítulo de esta serie va para la Corte de Apelación.