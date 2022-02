Vender Punta Catalina no es sencillo

Vender Punta Catalina no es una tarea sencilla, punto. Eso no es así como andan comentando por ahí, con fines politiqueros y no de genuina preocupación por el patrimonio del pueblo dominicano.

Expertos constitucionalistas sostienen que la única forma de vender la planta eléctrica es mediante un contrato de compraventa que debe pasar el crisol del Congreso.

Quienes saben del detalle de cuánto constaría una transacción como esa estiman que, para comprar la mayoría de la operación, se necesitarían sobre 2,000 millones de dólares en efectivo, cifra que no puede dar cualquiera.

Así que el debate sobre el futuro de Punta Catalina no debería centrarse en si se va a vender o no. La discusión pública tiene que enfocarse en la necesidad de una forma de administración más eficiente, en la urgencia de alejar a los pulpos de sus recursos y en descubrir cuáles son esos intereses que se niegan a dar esos pasos y por qué lo hacen.

Mientras corren y corren las versiones incorrectas, seguimos haciendo las preguntas equivocadas y nos desviamos de lo verdaderamente importante, que es hacer lo que sea mejor para todos los dominicanos y no para un grupo de interés.