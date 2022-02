Falta de patriotismo o de recursos

En las últimas celebraciones de los aniversarios de la independencia nacional y la Guerra de la Restauración ha sido notoria la disminución de la exhibición de la Bandera Nacional como una forma de rendir reverencia a esas fechas históricas, a sus mártires y a los ideólogos de esas gestas patrióticas.

En épocas pasadas era motivo de orgullo ver la enseña tricolor en los balcones, puertas y ventanas de viviendas de clase media, alta y de los barrios populares de Santo Domingo, hoy Gran Santo Domingo, y en las principales ciudades del país.

Sin embargo, la tradición se ha ido perdiendo y solo se escuchan lamentos ciudadanos y desde el litoral oficial se dan golpecitos en el pecho, al deplorar que se haya perdi- do el fervor patriótico, como si las autoridades no fueran responsables de promoverlo. Y como casi todo en la vida se ha comercializado, las fechas patrióticas no son la excepción; una familia de escasos recursos para conseguir una bandera debe comprarla a un precio no muy asequible; por lo que urge que las entidades gubernamentales hagan esfuerzos por rescatar la política de donar gratis banderas dominicanas para que de nuevose exhiban con orgullo en los hogares de nuestra nación.