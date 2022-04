Valoraciones sobre huelga en el Cibao

Siempre una jornada de paro o huelga genera diversas valoraciones cuando concluye y se analiza si se lograron los objetivos.

El pasado lunes, una coalición de organizaciones tuvo la osadía de convocar un paro de labores en las 14 provincias del Cibao, por el supuesto incumplimiento del Gobierno a diversas demandas comunitarias y a promesas de campaña.

La jornada de protesta no fue lo contundente que sus promotores esperaban, y además fue rechazada por las principales entidades empresariales, del comercio y transporte de la región y solo en las localidades acostumbradas a estos movimientos huelgarios se sintió de forma tímida.

Pasado el proceso, la coalición valoró el paro como “exitoso”, mientras del lado oficial lo consideran “temerario” e inoportuno, mientras defienden sus ejecutorias en las áreas reclamadas. Los organizadores de la protesta deben asimilar la experiencia y no apelar a métodos divorciados de la realidad. A su vez, el Gobierno no debe dormirse en sus laureles, porque si bien muchos sectores no apoyaron el paro; sí expresaron su descontento con algunas políticas, pero en fin, no se debe olvidar que todo es según el color del cristal con que se mira.