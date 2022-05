Al general le ordenaron que no fuera

En momentos en que se incrementa la indignación de la ciudadanía por los más recientes episodios de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza contra personas detenidas, el director de la uniformada, mayor general Eduardo Alberto Then, fue invitado por la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados; pero como se dice popularmente “brilló por su ausencia”, el lunes.

En lugar del alto oficial, sin haber sido invitado, se presentó su jefe superior, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, acompañado del comisionado para la transformación de la Policía, José Vila del Castillo, funcionarios que en los últimos días han tenido que emplearse a fondo para tratar de salvar la imagen de la institución, sometida al cuestionamiento público. Aunque Chú Vásquez no lo admitió, la ausencia del general Then fue ordenada por él como su jefe inmediato y frente a los diputados reiteró las 14 medidas para acelerar la transformación policial, las que confesó que no serían ejecutadas de inmediato.

Un ejercicio de lectura comprensiva fácilmente nos lleva a interpretar, que no hubo plantón del general Then, sino una orden de que no asistiera a la cita, por eso los diputados lo cogieron suave.